La répression contre les manifestants en Iran devrait “s’intensifier” dans les prochains jours (expert)

La répression du gouvernement iranien contre les manifestants est susceptible de “s’intensifier” dans les prochains jours malgré les sanctions du Canada et la condamnation internationale, a déclaré un expert, qualifiant de “prévisible” le fait que le guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, blâme les ressortissants étrangers pour les troubles.

L’Iran fait l’objet de protestations depuis trois semaines depuis la mort d’une femme de 22 ans, Mahsa Amini, décédée en garde à vue après avoir été détenue par la police des mœurs iranienne. Les manifestants réclament plus de libertés et la fin de la répression qui lie les femmes au sein de la République islamique.

Lundi, le Canada a officiellement imposé des sanctions à 25 personnes et neuf entités « en lien avec les violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme par l’Iran », dont le chef de la police des mœurs iranienne.

Nader Hashemi, directeur du Centre d’études sur le Moyen-Orient à l’Université de Denver, a déclaré à CTV News Channel que bien que ces sanctions soient importantes, il est peu probable qu’elles fassent grand-chose pour apaiser les troubles.

“Pour autant que je sache, le chef de la police des mœurs iranienne n’avait pas l’intention de se rendre au Canada et il n’a aucun actif connu ici, donc l’effet pratique sur la vie de ces acteurs répressifs est assez limité, ” il a dit.

Cependant, il a salué la nature spécifique des sanctions du Canada, soulignant que la déclaration du président américain Joe Biden lundi sur la situation était vague. Biden a annoncé que les auteurs de violences se verraient imposer des frais supplémentaires, sans précisions.

“La déclaration canadienne était en fait beaucoup plus précise et tournée vers l’avenir – ils ont en fait nommé des individus responsables de la répression en Iran et les ont ciblés avec des sanctions”, a déclaré Hashemi.

“Vous ne voulez pas de sanctions à grande échelle qui affectent des innocents qui ne sont pas responsables de la politique de la République islamique.”

La valeur des sanctions du Canada est plus symbolique, et Hashemi s’attend à ce que d’autres pays emboîtent le pas.

“Ils sont symboliquement très importants pour les manifestants en Iran et aussi pour les Irano-Canadiens, qui sont également très bouleversés par ce qui se passe dans leur pays d’origine”, a-t-il déclaré. L’Iran

Il a ajouté que les décideurs au Canada devraient écouter les dirigeants sur le terrain en Iran pour savoir comment ils pourraient prendre d’autres mesures pour aider dans cette situation.

Le chef suprême de l’Iran a publié lundi ses premiers commentaires publics sur les manifestations, les qualifiant d'”émeutes” et accusant l’ingérence des États-Unis et d’Israël au lieu de répondre aux critiques des manifestants sur la politique iranienne.

“Ceci est tout droit sorti du livre de jeu du leader autoritaire, chapitre trois : quand vous avez une grande crise, vous blâmez les ennemis étrangers, vous n’assumez jamais la responsabilité”, a déclaré Hasemi.

“C’est un signe de panique, c’est un signe de désespoir, et en fait cela va probablement enhardir les manifestants, car le guide suprême, comme on s’y attendait, n’a pris aucune responsabilité pour sa propre politique qui a amené l’Iran à ce point de crise.

Hasemi s’attend à ce que les manifestations se poursuivent, mais a averti qu’il est peu probable que le vent tourne en sa faveur de sitôt.

“C’est un régime très brutal, ils ne vont pas simplement faire leurs valises et partir à cause de ces manifestations, ils vont réprimer très durement”, a-t-il déclaré.

“Et cela reste à voir jusqu’où ira la répression, et si les manifestants pourront résister à la répression qui est actuellement en cours mais – je suppose – va s’intensifier très rapidement dans les semaines et les mois à venir.”