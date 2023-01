La répression contre les femmes afghanes montre que les talibans extrémistes consolident leur contrôle

Commentez cette histoire Commenter

ISLAMABAD, Pakistan – Les talibans extrémistes consolident leur contrôle sur l’Afghanistan avec les récentes interdictions de l’éducation et du travail des femmes, dépassant les souhaits de certains responsables talibans dans la capitale, Kaboul, et au niveau provincial, selon le gouvernement et les responsables de l’aide. Le chef suprême des talibans, Haibatullah Akhundzada, et ses collègues ultraconservateurs basés dans la deuxième ville d’Afghanistan, Kandahar, répriment les libertés sociales alors que leur mouvement passe de la conduite d’une insurrection à la gouvernance d’un grand pays diversifié.

Les restrictions draconiennes émises par Akhundzada le mois dernier, interdisant aux femmes de fréquenter les universités et de travailler pour les organisations internationales, ont démontré qu’une véritable autorité continue de résider à Kandahar plutôt qu’à Kaboul, siège des ministères talibans et du premier ministre par intérim du groupe.

“C’est [the supreme leader] prendre plus de contrôle » sur la politique nationale et sur la manière dont ses directives sont suivies à Kaboul et ailleurs, a déclaré un responsable de l’aide à Kaboul ayant une connaissance directe des négociations au sein des dirigeants talibans. Le responsable, comme d’autres personnes interrogées pour cet article, s’est exprimé sous couvert d’anonymat car il n’était pas autorisé à discuter des négociations en cours ou des désaccords de politique interne.

Akhundzada, un religieux musulman ultraconservateur, dirige les talibans depuis 2016, apparaissant rarement en public mais rencontrant de plus en plus en privé des responsables religieux locaux. Bien qu’il ait nommé des ministres et des gouverneurs talibans après l’effondrement du précédent gouvernement afghan en 2021, Akhundzada conserve le dernier mot sur toutes les grandes décisions politiques nationales.

“Au début, on nous a simplement envoyé des directives” du chef suprême pour formuler la politique, a déclaré un responsable taliban à Kaboul au niveau du ministère. “Maintenant, pour tout ce qui est important, nous devons obtenir l’approbation de Kandahar”, a-t-il déclaré.

Dans d’autres cas, les décisions viennent directement de Kandahar sans consultation avec Kaboul, bien que les décisions soient officiellement annoncées par les ministères du gouvernement, a-t-il dit.

“Tout le monde n’est pas d’accord” avec les récentes décisions, a déclaré le responsable, faisant référence aux membres talibans à Kaboul et au niveau provincial. Mais Kandahar exige une plus grande surveillance de la politique, et les ministres qui n’ont pas de ligne directe avec Kandahar sont de plus en plus mis à l’écart, a-t-il déclaré. Deux autres responsables talibans ont confirmé sa description des récents changements dans l’élaboration des politiques du groupe.

Le ministre de l’Éducation par intérim a été évincé en septembre après qu’Akhundzada l’ait remplacé à la tête du conseil provincial de Kandahar dans le cadre d’un remaniement plus large. Le remaniement a également vu des membres talibans du cercle restreint du chef suprême nommés à des postes politiques et de sécurité de haut niveau au niveau provincial.

Qari Muhammad Yousef Ahmadi, porte-parole adjoint des talibans, a nié tout changement dans l’élaboration ou la mise en œuvre des politiques du groupe.

“Les dirigeants, les ministres et les membres du cabinet de l’Emirat islamique d’Afghanistan élaborent des politiques sous la direction” du chef suprême, et sa direction est entièrement basée sur la loi islamique, a déclaré Ahmadi.

Les récentes décisions attirent de nombreux membres de la base des talibans, mais elles menacent également d’exposer des divisions critiques au sein du mouvement et de tester sa capacité à maintenir l’unité.

Pendant des années, alors qu’ils étaient en guerre avec les forces américaines et de l’OTAN, les talibans ont maintenu une certaine diversité au sein de leur réseau d’alliances. L’aile la plus conservatrice du mouvement est largement dominante dans le sud pachtoune essentiellement rural de l’Afghanistan, mais les commandants de l’est et du nord ont obtenu une certaine autonomie dans la manière dont ils ont appliqué l’interprétation stricte de la loi islamique par les talibans. Dans certains districts sous contrôle taliban, par exemple, les femmes étaient autorisées à se rendre dans les villes voisines pour fréquenter l’université.

Avec la fin de la guerre, il n’est pas clair si le groupe est prêt à permettre un niveau similaire d’autonomie au sein de sa direction. Alors que certains membres du cabinet à Kaboul et des dirigeants talibans au niveau provincial ne sont pas d’accord avec les récentes restrictions aux droits des femmes, ces personnalités n’ont pas publiquement exprimé leur désaccord, craignant que cela ne soit interprété comme un affront au régime islamique et ne porte atteinte à l’unité nationale, selon à deux responsables talibans à Kaboul.

Certains responsables talibans ont suggéré que les décisions restreignant l’éducation et la capacité de travail des femmes sont temporaires et pourraient être ajustées une fois qu’une ségrégation sexuelle plus stricte sera introduite et si une tenue vestimentaire conservatrice est observée. Mais d’autres responsables se sont prononcés en faveur des décrets.

Le ministre de l’Enseignement supérieur par intérim, s’exprimant à la télévision afghane, a accusé les femmes dans les universités de ne pas respecter un code vestimentaire islamique strict et de porter à la place des vêtements « que les femmes portent pour aller à un mariage ». Et un porte-parole des talibans au Qatar a déclaré que les femmes afghanes n’ont pas besoin de travailler et que “si la communauté internationale veut aider les femmes, elles devraient le remettre à leurs maris qui partageront avec leurs femmes”.

Les restrictions ont également suscité de vives critiques internationales et des avertissements de groupes d’aide selon lesquels toute réduction du niveau de l’aide humanitaire pourrait priver des millions de personnes de la capacité de nourrir leur famille.

“Une partie de la direction talibane semble soit ne pas comprendre les conséquences effrayantes de ces dernières décisions, soit être indifférente à la souffrance de millions d’Afghans ordinaires”, a déclaré Markus Potzel, chef par intérim de la mission de l’ONU en Afghanistan. Potzel n’a pas précisé à quelle partie des dirigeants talibans il faisait référence, mais a averti que certains dirigeants talibans semblaient également “prêts à éloigner davantage le pays de la communauté des nations”.

Depuis qu’ils ont pris le contrôle de l’Afghanistan, les talibans n’ont cessé de réprimer les droits des femmes. La majorité des employées du gouvernement ont été immédiatement interdites de venir travailler en 2021.

En mars, une décision surprise de dernière minute a interdit aux filles d’accéder à l’enseignement secondaire. En mai, une ordonnance a fortement restreint la façon dont les femmes s’habillent en public, et en novembre, les femmes ont été interdites d’accès aux parcs et gymnases publics.

Malgré de nombreuses interdictions déclenchant l’indignation et les protestations mondiales à travers l’Afghanistan, les hauts dirigeants talibans ont jusqu’à présent refusé d’annuler l’une des décisions, les défendant comme des questions internes qui devraient être exemptes d’ingérence extérieure.

Ahmadi, le porte-parole adjoint des talibans, a déclaré que les décisions sont nécessaires pour que les talibans établissent la loi islamique dans tout le pays et que la « responsabilité » de la communauté internationale est de continuer à aider le peuple afghan.

Au cours des premiers mois du régime taliban, la sécurité était la principale préoccupation du groupe au milieu des craintes d’une résurgence du groupe État islamique et d’un mouvement de résistance qui couvait dans la province nord-est du Panjshir. Maintenant, plus d’un an plus tard, Ahmadi a déclaré que le groupe se concentrait également sur le développement et les questions sociales. “Ce sont les besoins des gens, et ils ont des attentes envers nous”, a-t-il déclaré.