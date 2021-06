La répression contre le «terrorisme» des émeutes du Capitole pourrait signifier des ARRESTATIONS de personnes au Congrès et autour de Trump, selon l’ancien directeur adjoint du FBI – RT USA News

Un ancien directeur adjoint du FBI a déclaré des centaines d’Américains terroristes et a appelé à l’arrestation des membres en exercice du Congrès, sur l’idée que l’émeute pro-Trump au Capitole était du « terrorisme ».

Des centaines de participants à l’émeute pro-Trump sur Capitol Hill en janvier ont été arrêtés et inculpés, dont beaucoup ont été détenus dans des conditions de prison déplorables avant le procès. L’actuel directeur du FBI, Christopher Wray, témoignant devant le Congrès que l’émeute était un acte de « terrorisme intérieur » L’ancien directeur adjoint Frank Figliuzzi est apparu sur MSNBC mardi pour appeler à une action encore plus dure contre les émeutiers de MAGA.

« Arrêter des agents de bas niveau n’est qu’un ralentisseur, pas un barrage routier » il prétendait. « Afin de vraiment lutter contre le terrorisme – et cette fois au niveau national – vous devez attaquer et démanteler l’élément de commandement et de contrôle d’un groupe terroriste. »

REGARDER : « Arrêter des agents de bas niveau n’est qu’un ralentisseur et non un barrage routier » @FrankFigliuzzi1 dit. « Afin de vraiment lutter contre le terrorisme … vous devez attaquer et démanteler l’élément de commandement et de contrôle. » « Cela peut signifier des personnes siégeant au Congrès en ce moment. » pic.twitter.com/Cn6HlTS9Zq – Rencontrez la presse (@MeetThePress) 8 juin 2021

« Malheureusement, » il a continué, « cela peut signifier des personnes siégeant au Congrès en ce moment. Les gens dans et autour de l’ancien président.

Le langage utilisé par Figliuzzi est plus couramment utilisé par les fonctionnaires pour décrire les groupes terroristes étrangers, plutôt que les foules d’Américains indisciplinés. Cependant, de tels mots ont été généreusement déployés par des responsables du renseignement, des législateurs démocrates et des journalistes à la suite de l’émeute du Capitole. Malgré l’hyperbole, de nombreux émeutiers étaient simplement autorisé à l’intérieur le Capitole pour flâner et prendre des selfies, et sur les cinq décès liés à l’émeute, un seul (la mort par balle d’un partisan de Trump non armé par un policier) s’est avéré être directement infligé par une autre personne.

Alors que bon nombre des responsables, législateurs et journalistes susmentionnés ont réclamé des pouvoirs de surveillance accrus et des lois antiterroristes nationales à la suite de l’émeute, les commentaires de Figliuzzi sont encore plus proches d’accuser carrément les dirigeants républicains « terrorisme. »

Les commentaires de Figliuzzi ont suscité l’indignation des conservateurs et des opposants à la communauté du renseignement. « Nous devrions exiger que chaque haut responsable du FBI, de Wray à l’agent de supervision le plus bas, dénonce ce discours et précise que cette folie est inacceptable », a-t-il ajouté. analyste en sécurité Kyle Shideler tweeté. « S’ils ne le font pas, fermez l’agence pour toujours. »

Rien à voir ici, juste Chuck Todd hochant la tête alors que l’un des plus grands canulars de collusion en Russie suggère que le FBI devrait arrêter des membres du Congrès pour terrorisme domestique. https://t.co/rahtb5VA2O – Tom Bevan (@TomBevanRCP) 9 juin 2021

L’une des stars les plus populaires de MSNBC est (inutile de le dire) un ancien directeur adjoint du FBI : @FrankFigliuzzi1. Ici, il plaide avec désinvolture pour l’arrestation et l’emprisonnement des membres en exercice du Congrès, quelque chose @Rencontrer la presse fait la promotion comme si c’était normal.Ceci. Est. Pas. Normal. https://t.co/pY0e0AJcNy – Glenn Greenwald (@ggreenwald) 9 juin 2021

Que le FBI, ou du moins les anciens responsables de l’agence, associe le soutien à Trump au terrorisme n’est pas surprenant. Les dirigeants du FBI ont enfreint les règles de l’agence pour espionner la campagne de Donald Trump et ne savaient qu’aucune preuve n’existait reliant l’équipe Trump à la Russie, mais ont quand même enquêté sur les liens supposés.

Figliuzzi était pleinement d’accord avec le canular « Russiagate », a déclaré Brian Williams de MSNBC après une rencontre entre Trump et le président russe Vladimir Poutine à juillet 2018 que Trump était « compromis financièrement ou personnellement » par la Russie et avait donc « a pris la décision de se ranger du côté de l’autre équipe. » Figliuzzi n’a donné aucune preuve de ses affirmations.

Même maintenant, longtemps après que l’enquête de l’avocat spécial Robert Mueller n’ait trouvé aucune preuve que Trump « de connivence » avec la Russie à l’approche des élections de 2016, Figliuzzi insiste encore que cette collusion a eu lieu, et perroquets le démystifié histoire que la Russie aurait payé des combattants talibans en Afghanistan « bonus » tuer les troupes américaines.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !