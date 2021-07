La répression contre Didi et des entreprises comme celle-ci pourrait coûter jusqu’à 45 000 milliards de dollars à la Chine d’ici 2030

La réponse, selon un calcul approximatif d’un nouveau partenariat formé par le Rhodium Group et l’Atlantic Council, représente jusqu’à 45 000 milliards de dollars de nouveaux capitaux entrant et sortant de Chine d’ici 2030, si le parti était prêt à poursuivre de sérieuses réformes. C’est une perte incommensurable de dynamisme économique.

Graphique avec l’aimable autorisation du Rhodium Group et du projet China Pathfinder du Centre GeoEconomics de l’Atlantic Council

Ce qui est clair, c’est que le président chinois Xi Jinping, lors de la célébration ce mois-ci du centième anniversaire du PCC, a envoyé un message sans équivoque à la maison et à l’étranger sur qui est en charge.

Les entreprises nationales chinoises, en particulier celles qui sont riches en technologies et en données, seront plus susceptibles d’éviter les marchés de capitaux occidentaux et d’adhérer aux préférences des partis. Les investisseurs étrangers, trop heureux d’accepter le risque pour la hausse éprouvée des actions chinoises, doivent désormais prendre en compte une prime de risque croissante alors que Xi resserre les vis.

« Wall Street doit maintenant reconnaître que le risque d’investir dans ces entreprises ne peut pas être connu, et encore moins divulgué », écrit Josh Rogin dans le Washington Post. « Par conséquent, les investisseurs américains ne devraient pas confier leur avenir à China Inc. »

L’histoire qui a fait sensation cette semaine est l’offre publique initiale (IPO) de 4,4 milliards de dollars américains de la société mondiale le plus grand service de covoiturage et de livraison de nourriture, Didi. Les répercussions pourraient être durables et de grande envergure pour les relations lucratives entre la Chine et Wall Street. Dealogic montre que les entreprises chinoises ont levé 26 milliards de dollars des nouvelles inscriptions aux États-Unis en 2020 et 2021.

Jusqu’à cette semaine, la plus grande inquiétude des investisseurs était que les nouvelles règles comptables américaines entraveraient ce flux. Il est désormais plus probable que ce soient les régulateurs chinois eux-mêmes qui bouchent le robinet.

Les faits sont que Didi Global a commencé à négocier à la Bourse de New York le 30 juin, sous de bons auspices un jour avant la célébration du centenaire du PCC.

Un premier signe de problème était que l’entreprise minimisé la liste des blockbusters. Non seulement les responsables de l’entreprise ont résisté à la routine habituelle consistant à sonner la cloche d’ouverture. Ils sont allés plus loin en demandant à leurs employés de ne pas attirer l’attention sur l’événement sur les réseaux sociaux.

Pourtant, les actions de Didi ont augmenté de 16% le deuxième jour de bourse, fixant la valeur marchande de la société à près de 80 milliards de dollars.

Mais le 2 juillet, les régulateurs chinois ont soumis Didi à un examen de cybersécurité, lui ont interdit d’accepter de nouveaux utilisateurs, puis, les jours suivants, sont allés encore plus loin en demandant aux magasins d’applications de cesser de proposer l’application de Didi.

Tout cela est dû à un mélange de politiques de plus en plus autoritaires, de préoccupations réglementaires concernant la confidentialité des données et les marchés américains, et l’expansion continue des fronts dans la compétition américano-chinoise.

Le coût pour les investisseurs vendredi était une baisse à seulement 67% de la valeur d’origine de l’action. Si c’est aussi loin que l’inconvénient va et si les représailles réglementaires contre Didi s’arrêtent là où elles sont, cette semaine pourrait encore être qualifiée de victoire par les dirigeants de Didi.

Le problème le plus grave est l’effet dissuasif plus large, survenant dans le contexte d’une série de réformes économiques et de commercialisation chinoises au point mort ou inversées.

Le dernier en date est arrivé jeudi, lorsque le Wall Street Journal a annoncé que l’Administration chinoise du cyberespace, qui relève de Xi, police toutes les inscriptions sur les marchés étrangers.

Le même jour, la société chinoise de données médicales LinkDoc est devenue le première entreprise chinoise d’abandonner son introduction en bourse après l’annonce de Didi. Attendez-vous à ce que davantage d’entreprises chinoises mettent de côté les inscriptions prévues et que de nombreuses autres les retirent de la considération.

Pour tous les milliards de capitaux d’investissement perdus que cela pourrait entraîner à court terme, le coût le plus élevé est celui qui pourrait être mesuré en milliards de dollars de potentiel menacé alors que Xi s’éloigne constamment des libéralisations du marché qu’il semblait autrefois défendre.

L’histoire ne pourrait pas être écrite plus clairement qu’à travers le tableau d’accompagnement de Rhodium et du centre géoéconomique du Conseil de l’Atlantique. De 2000 à 2018, la croissance économique de la Chine a secoué le monde en augmentant sa part du produit intérieur brut (PIB) mondial de 4 % à 16 %. La Chine a connu une croissance similaire des exportations et des importations de biens.