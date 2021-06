La répression chinoise contre les grandes technologies durera un certain temps, selon BlackRock

BEIJING – La répression du gouvernement chinois contre les grandes entreprises technologiques durera probablement quelques années, ce qui signifie que ces actions ne sont pas un achat pour le moment, a déclaré mercredi un gestionnaire de portefeuille BlackRock.

Depuis l’automne, les régulateurs ont intensifié leur surveillance des géants de la technologie du pays tels qu’Alibaba et Tencent. Après des années de croissance rapide relativement effrénée, devenant l’une des plus grandes entreprises du monde, les entreprises sont désormais confrontées à des amendes et à de nouvelles règles visant à lutter contre les pratiques monopolistiques.

« Ce cycle réglementaire est de longue durée par rapport à 2018 », a déclaré Lucy Liu, gestionnaire de portefeuille pour les actions des marchés émergents mondiaux chez BlackRock, lors d’un événement sur les perspectives d’investissement en Asie en milieu d’année.

Contrairement à cette période d’examen minutieux, qui a duré environ six mois à un an, elle a déclaré que cette fois, « nous pensons que ce sera un cycle pluriannuel ».