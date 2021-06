La répression chinoise contre les entreprises technologiques nuira à la croissance économique, selon un analyste

Le gouvernement chinois est allé « trop loin » dans la répression des grandes entreprises technologiques, ce qui nuira à l’innovation et ralentira la croissance économique, a déclaré mardi un analyste.

Au cours des derniers mois, les régulateurs chinois ont intensifié leur surveillance des géants de la technologie du pays tels qu’Alibaba et Tencent. Les entreprises sont désormais passibles d’amendes et de nouvelles règles visant à freiner les pratiques commerciales monopolistiques.

« Il y a certainement une logique à réprimer les monopoles et certains des abus de pouvoir que nous constatons de la part de certaines entreprises. Mais ils sont allés trop loin et ont fondamentalement effrayé les innovateurs d’innover », a déclaré Scott Kennedy, conseiller principal et président du conseil d’administration. en affaires et économie chinoises au Centre d’études stratégiques et internationales.

Kennedy a expliqué à « Street Signs Asia » de CNBC que le secteur privé est une source importante de gains de productivité qui alimentent une grande partie de la croissance économique de la Chine.