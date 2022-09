La répression après la mort de Mahsa Amini provoque des manifestations en Iran

La mort de Mahsa Amini, une Kurde de 22 ans originaire de l’ouest de l’Iran, lors d’une visite dans la capitale Téhéran ce mois-ci a suscité l’indignation face à l’application de plus en plus stricte par le gouvernement des codes vestimentaires ultraconservateurs pour les femmes. Amini a été arrêtée alors qu’elle sortait d’une station de métro et a subi une crise cardiaque et est tombée dans le coma pendant sa garde à vue, ont indiqué des médias affiliés à l’État. Sa famille a insisté sur le fait qu’elle n’avait aucun problème de santé antérieur et des militants ont affirmé qu’elle avait peut-être été battue par la police.