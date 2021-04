La répression antitrust de l’UE contre Apple laisse entrevoir ce qui attend l’entreprise aux États-Unis

Apple ne fait actuellement face à aucune accusation antitrust de la part de représentants du gouvernement aux États-Unis et un tel procès pourrait ne jamais se concrétiser, bien que le ministère de la Justice se soit vu accorder la surveillance des pratiques concurrentielles de l’entreprise en 2019. Mais même si le gouvernement refuse de porter plainte, des accusations récentes Les actions au Congrès, dans les assemblées législatives des États et dans les poursuites privées démontrent un changement significatif dans le sentiment du public américain envers Apple et l’industrie de la technologie en général.

Juste la semaine dernière, plusieurs fabricants d’applications ont témoigné devant le sous-comité judiciaire du Sénat sur les lois antitrust au sujet des prétendus préjudices anticoncurrentiels auxquels ils ont été confrontés en raison des restrictions sur les magasins d’applications Apple et Google.

Des représentants d’Apple et de Google ont déclaré aux législateurs qu’ils facturaient simplement la technologie et le travail qu’ils consacraient à la gestion des magasins d’applications, ce qui avait considérablement réduit les coûts de distribution pour les développeurs d’applications au fil des ans.

Mais des témoins de Match Group, propriétaire de Tinder, du fabricant de dispositifs de suivi d’objets Tile et de Spotify ont brossé un tableau différent.

«Nous avons tous peur», a déclaré Jared Sine, directeur juridique de Match Group, à propos du large pouvoir des plateformes sur leurs activités.

Les témoins ont discuté de la nature apparemment arbitraire par laquelle Apple appliquerait ses règles de l’App Store. Le chef juridique de Spotify a affirmé qu’Apple avait menacé de représailles à de nombreuses reprises et le principal avocat de Tile a déclaré qu’Apple avait refusé l’accès à une fonctionnalité clé qui améliorerait son produit de suivi d’objets, avant de l’utiliser pour le propre gadget rival d’Apple, appelé AirTag.

Tile a déclaré que si Apple rend désormais la fonctionnalité disponible pour les développeurs tiers, y accéder signifierait la remise d’une quantité importante de données et de contrôle à Apple. Le représentant d’Apple a déclaré que son produit était différent de celui de Tile et que l’ouverture de la fonctionnalité en question encouragera une concurrence accrue dans l’espace.

Les sénateurs présents à l’audience ont semblé réceptifs aux plaintes des développeurs d’applications, qui s’appuient sur des revendications antérieures faites devant les législateurs de la Chambre. Le sous-comité de la justice de la Chambre sur l’antitrust a découvert au cours d’une enquête de plus d’un an qu’Amazon, Apple, Facebook et Google détiennent tous un pouvoir de monopole, et les législateurs élaborent actuellement des projets de loi pour permettre une application plus stricte des lois antitrust sur les marchés numériques.