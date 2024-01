Les dirigeants de Hong Kong, soutenus par le Parti communiste de Chine rouge (PCC), envisagent d’accélérer la répression des libertés fondamentales dans toute la ville, ont annoncé mardi des responsables gouvernementaux.

Le directeur général de Hong Kong, John Lee, a révélé que la ville étendrait la loi sur la sécurité nationale adoptée par Pékin en 2020, qui a effectivement privé Hong Kong de son statut de région semi-autonome. La loi criminalise de nombreuses activités de protestation fondamentales, comme par exemple la qualification de « groupes parlant d’une indépendance potentielle » comme coupables de « subversion ». Les activités considérées comme impliquant la « sécession », le « terrorisme » et la « collusion avec des forces étrangères » ont également été interdites. tous dont « sont passibles d’une gamme de peines allant jusqu’à la réclusion à perpétuité ».

Selon Actualités Kyodo, la législation proposée par Lee s’appuierait sur le décret excessif de la Chine en criminalisant ce qu’on appelle « la trahison et le vol de secrets d’État ». Il interdirait également l’orchestration de soi-disant « activités politiques » et interdirait aux groupes locaux « d’établir des liens avec eux, une mesure destinée à réprimer davantage la dissidence à Hong Kong ».

Les commentaires publics sur la proposition sont ouverts jusqu’au 28 février, date à laquelle le Conseil législatif de la ville – qui est composé de fidèles du PCC – cherche à la finaliser avant la fin de la session de l’organe en juillet.

L’annonce de mardi représente la dernière tentative des autorités de Hong Kong de supprimer davantage les libertés fondamentales dans toute la ville. En 2019, l’introduction par le gouvernement soutenu par Pékin d’une loi controversée sur l’extradition a conduit à des manifestations dans toute la ville et à l’adoption ultérieure par le PCC de la loi sur la sécurité nationale susmentionnée l’année suivante. Pour réprimer davantage la dissidence, les autorités de Hong Kong ont utilisé ce nouveau diktat pour arrêter des journalistes pro-démocratie et forcer plusieurs médias à cesser leurs activités, détruisant ainsi la presse libre de la ville.

Les responsables gouvernementaux également remanié les systèmes électoraux de la région, dans lequel seuls les « patriotes » ayant démontré leur loyauté envers le gouvernement chinois sont autorisés à se présenter à des fonctions publiques. Les autorités ont également utilisé l’épidémie de Covid comme prétexte pour mettre en œuvre un système de suivi de type PCC afin de réduire encore davantage le peu de libertés dont disposaient les résidents.

