La représentation par Poutine de la réponse au soulèvement comme une victoire du Kremlin s’avère difficile à vendre

Après le chaos, la messagerie.

Au lendemain du soulèvement avorté de Wagner ce week-end, Vladimir Poutine et ses réseaux de médias obéissants tentent d’élaborer un récit des troubles qui dépeint le président russe et le système qu’il préside sous le meilleur jour possible.

« Comme Vladimir Poutine l’a dit il y a quelques minutes… une guerre civile a été évitée en Russie », a entonné sévèrement un présentateur de nouvelles en tête du bulletin mardi après-midi.

Peu de temps auparavant, Poutine s’était adressé à plus de 2 000 responsables de l’application des lois et militaires rassemblés sur une place à l’intérieur des murs du Kremlin, les remerciant pour leur service.

« Vous avez défendu l’ordre constitutionnel, la vie, la sécurité et la liberté de nos citoyens. Vous avez sauvé notre patrie du bouleversement. En fait, vous avez arrêté une guerre civile », leur a-t-il dit.

Même pour les propagandistes généralement agiles de Poutine, dépeindre les événements choquants du week-end comme une victoire pour le Kremlin s’avère difficile à vendre. Tout en affirmant que le pays était au bord de la guerre civile, Poutine et les chaînes de télévision d’État ont insisté sur le fait que le soulèvement ne bénéficiait d’aucun soutien réel et était toujours voué à l’échec.

Lors d’un talk-show de premier plan, les invités ont convenu avec Poutine que c’était « la formidable unité du peuple russe » contre la tentative de coup d’État qui l’avait vouée à l’échec, une réécriture remarquable d’une réponse publique qui était, au mieux, modérément inquiète à propos de la perspective de conflit, et qui n’a pas vu de manifestations importantes de soutien spontané au régime.

Il est encore plus difficile d’expliquer comment un régime qui se targue d’être prévisible aurait pu permettre que cela se produise. Pendant deux décennies, la télévision d’État a vanté la stabilité politique comme une réalisation clé du système Poutine. Cette stabilité a été gravement érodée depuis la décision de février dernier de lancer un assaut à grande échelle contre l’Ukraine, mais la facilité avec laquelle un ancien serviteur pourrait se retourner contre Poutine et ordonner à ses troupes de marcher sur Moscou est un fait extrêmement gênant.

Mardi, lors de talk-shows politiques normalement bruyants, les invités semblaient ne pas savoir quels points étaient équitables et lesquels étaient interdits. Certains, suivant l’exemple de Poutine, ont refusé de mentionner Prigozhin par son nom, tandis que d’autres l’ont traité de terroriste et ont déclaré qu’il ferait face à une punition sévère. Il n’a pas été dit que les services de sécurité ont discrètement abandonné leur affaire contre un homme qui a menacé une insurrection armée ce week-end, et que Prigozhin a simplement été autorisé à se retirer en Biélorussie.

Depuis Minsk, le dictateur biélorusse Alexandre Loukachenko a donné mardi sa version des événements du week-end, dans un long discours décousu rempli d’informations sur les coulisses de ses appels téléphoniques avec Poutine que le Kremlin ne le remerciera probablement pas d’avoir rendu public.

Loukachenko s’est attribué le mérite d’avoir résolu la crise, affirmant que lorsqu’il avait parlé pour la première fois à Poutine, le dirigeant russe avait déclaré qu’il était inutile d’essayer de servir de médiateur car Prigozhin ne parlerait à personne. « Écoutez, c’est inutile », a affirmé Loukachenko, Poutine lui a dit. « Il ne décroche pas. Il ne veut parler à personne. »

Loukachenko a déclaré qu’il avait ensuite réussi à joindre Prigozhin et, après avoir écouté « une demi-heure de jurons », avait réussi à dénoncer le chef de Wagner et à conclure un accord pour éviter l’effusion de sang. Il a également affirmé avoir dissuadé Poutine de tuer Prigozhin.

« J’ai dit à Poutine, ‘Oui, nous pourrions le faire sortir, ce ne serait pas un problème, si ça ne marche pas la première fois, alors ça marcherait la seconde.’ Je lui ai dit : « Ne le fais pas, car après il n’y aura plus de négociations et ces gars-là seront prêts à tout », a affirmé Loukachenko.

Loukachenko a longtemps été plus un ennemi qu’un ami de Poutine, et le dirigeant russe n’aura pas aimé avoir à remercier publiquement son dictateur voisin pour son « aide » à résoudre une crise interne russe, sans parler de la « franchise » ultérieure de Loukachenko sur son rôle dans le drame. .

Les informations télévisées russes ont ignoré les nombreux segments embarrassants du discours décousu de Loukachenko, se concentrant plutôt sur le renforcement de l’affirmation douteuse de Poutine selon laquelle la leçon du week-end était que le peuple russe est uni contre toute menace.

Le but de cette rhétorique est « de réécrire le récit du putsch de Prigojine comme un récit de consolidation et de consensus », écrit Sam Greene, directeur du Russia Institute du King’s College de Londres, sur Twitter.

« La rhétorique de Poutine s’adresse autant à l’élite qu’aux masses : ‘Voyez, dit-il, tout le monde est avec moi, alors ne quittez pas le navire.’ La question est de savoir si l’élite l’achète », a-t-il ajouté.