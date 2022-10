La représentation est importante dans l’enseignement supérieur – Shaw Local

Beaucoup de gens ne le savent pas à mon sujet, mais je suis originaire de Jackson, Miss. Je suis le produit de deux parents adolescents et du système scolaire public local qui était loin d’être parfait. En grandissant à Jackson, la diversité n’était pas quelque chose que je rencontrais très souvent. Tout le monde dans mon quartier était noir. Tout le monde dans mon église était noir. Facilement 95% des gens de mon école me ressemblaient et venaient de milieux similaires. J’ai grandi avec beaucoup d’amour, de famille et de bonne nourriture du sud, mais il n’y avait pas beaucoup de diversité là où j’ai grandi.

J’ai bien réussi au lycée et j’ai obtenu mon diplôme parmi les 10% des meilleurs élèves de mon lycée. En raison de mes résultats scolaires, j’ai reçu une bourse complète pour mon collège communautaire local, Hinds Community College à Raymond, Miss. Hinds Community College me rappelle beaucoup le Waubonee Community College. Comme Waubonsee, Hinds Community College a quatre campus, et pour les étudiants, les professeurs et le personnel, c’était une deuxième maison, un peu comme notre bien-aimé Waubonsee.

Au Hinds Community College, j’étais dans un choc culturel bien nécessaire. Pour la première fois de ma vie, j’étais en minorité. Assis dans une salle de classe pleine d’élèves blancs qui fréquentaient des districts scolaires beaucoup plus aisés que moi, j’ai immédiatement été intimidé et j’ai subi une menace d’identité sociale. Pourrais-je réussir dans les classes d’honneur venant de ma ville natale ? Puis-je passer du temps avec d’autres étudiants dont les familles ont des bâtiments qui portent leur nom sur le campus ? Pourrions-nous honnêtement devenir amis ? Après des semaines de lutte contre l’anxiété et le stress, j’ai finalement réalisé que non, je ne m’intégrerais pas. J’ai décidé de me démarquer de la manière la plus belle et la plus unique possible. J’ai décidé d’être moi-même. Être mon moi authentique était plus important que de m’intégrer. Nous avons tous beaucoup appris les uns des autres et sommes restés amis à ce jour. Les gens disent souvent que la vie serait ennuyeuse si nous étions tous pareils, et ces gens ont raison.

La représentation est importante dans l’enseignement supérieur car elle permet aux étudiants d’accomplir deux choses : rencontrer des individus qui sont différents d’eux, beaucoup pour la première fois, et elle leur permet de découvrir leur véritable identité authentique. Le monde est si diversifié, mais souvent nos villes natales ne le sont pas. Par conséquent, lorsque les étudiants fréquentent l’université, il est important d’être exposés au monde réel qui est tellement plus grand que Jackson, Miss., Sugar Grove ou Aurora. L’exposition est un élément clé pour créer un monde plus diversifié, équitable et inclusif.

En tant que professionnels de l’enseignement supérieur, nous devons veiller à ce que les étudiants qui viennent dans nos établissements aient la possibilité de découvrir le monde réel. Nous devons aider les étudiants à comprendre que la diversité, l’équité et l’inclusion ne sont pas seulement des idéaux, mais des valeurs qu’ils doivent porter avec eux au-delà de leur parcours universitaire.

Chez Waubonnee, nous célébrons la diversité et comprenons que la représentation compte. Les élèves qui voient quelqu’un qui leur ressemble ou partage des caractéristiques similaires ressentiront un meilleur sentiment d’appartenance. Ces facteurs importants peuvent affecter la persévérance et la rétention. Nous devrions tous continuer à travailler pour accroître la représentation diversifiée sur nos campus.

Je suis fier de dire qu’à Waubonnee, les étudiants, le personnel et les professeurs, ainsi que les membres de notre communauté peuvent trouver un endroit où ils appartiennent, quelle que soit leur origine. Je vous encourage à visiter notre page Web sur la diversité, l’équité et l’inclusion (DEI) à l’adresse waubonnee.edu/dei pour vous connecter à une communauté plus grande que vous. Nous avons l’intention de créer des moyens de nous connecter avec des personnes similaires et différentes de nous afin de vraiment démontrer la valeur et l’importance de la représentation dans l’enseignement supérieur.

• Marleigha Evans est la coordonnatrice principale de la diversité, de l’équité et de l’inclusion au Waubonnee Community College.