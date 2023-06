La représentation de Lord Rama par Prabhas à Adipurush laisse le public impressionné, les fans disent que « le roi du box-office est de retour »

Adipurush, l’adaptation cinématographique d’Om Raut du Ramayana avec Prabhas dans le rôle de Raghava alias Lord Rama, est sorti en salles le 16 juin. Considéré comme le film le plus coûteux jamais réalisé à Bollywood avec un budget de plus de Rs 500 crore, le drame mythologique a ouvert aux réponses mitigées du public.

Alors que certaines personnes saluent le film comme la « fierté du cinéma indien », d’autres le qualifient de « moquerie de Ramyana ». Mais, une chose commune parmi les cinéphiles a été les réponses positives à la représentation de Lord Rama par Prabhas. Les fans le saluent comme « le plus grand retour de tous les temps » après que ses deux derniers films Saaho et Radhe Shyam aient reçu des critiques négatives du public et des critiques.

Alors qu’un utilisateur de Twitter a écrit: « #AdipurushReview: C’est un peuple BLOCKBUSTER. Le film frappe toutes les bonnes notes et les dialogues engageants ainsi que la BGM de premier ordre en font un régal à regarder. Prabhas, vous êtes de retour pour régner », un autre a écrit , « Je viens de finir de regarder #Adipurush. Honnêtement, c’est un très bon film !! Les effets visuels pourraient être meilleurs. Prabhas a l’air majestueux. Le roi du box-office est de retour. Félicitations #Prabhas monsieur ».

« #Adipurush : Darling #Prabhas a fourni un bon résultat, les effets visuels auraient pu être un peu meilleurs, les portions de #Hanuman donnent littéralement la chair de poule et #SaifAliKhan a fait un excellent travail en tant que Ravan dans #Adipurush. Comme d’habitude, le jeu de #Prabhas est bon et il est de retour en force », a lu un autre tweet.

#Adipurush: Chéri #Prabhas a fourni une bonne sortie, VFX aurait pu être un peu mieux, #Hanuman les portions donnent littéralement la chair de poule & #SaifAliKhan a fait un excellent travail en tant que Ravan dans #Adipurush Comme d’habitude #Prabhas le jeu est bon et il est de retour avec un bang#AdipurushCelebrations pic.twitter.com/86SIJoUA2y — (@ruunnnuuuu) 16 juin 2023

#Adipurush#Prabhas est de retour avec un HIT

Dialogues et pics BGM pic.twitter.com/ljj50sPsqX— (@EREN_SEN5EI) 16 juin 2023

Je viens de finir de regarder #adipurush en samsi !

Franchement c’est un très bon film !! Les effets visuels pourraient être meilleurs… et ‘ajay au niveau du dieu de la musique

Prabhas a l’air majestueux

Le roi du box-office est de retour

Toutes nos félicitations #Prabhas Monsieur #JaiShriRam #BlockbusterAdipurush pic.twitter.com/fSiM92XPtV– NajuRahi (@NajuRahi1) 16 juin 2023

#AdipurushReview : C’est un peuple BLOCKBUSTER. Le film frappe toutes les bonnes notes et les dialogues engageants ainsi que la musique de fond de premier ordre en font un régal à regarder Prabhas, tu es de retour pour régner #Adhipurush #Prabhas pic.twitter.com/4i9aH01sRa– Bigg Boss Khabri (@bigggbosskhabri) 15 juin 2023

Outre Prabhas, Adipurush a Kriti Sanon comme Sita, Saif Ali Khan comme Ravana, Sunny Singh comme Lakshmana et Devdatta Nage comme Hanuman. Le film s’est ouvert à une réponse formidable du public et devrait collecter plus de Rs 100 crore brut dans le monde le jour de son ouverture.

LIRE | Sortie d’Adipurush, passez en revue les mises à jour en direct: les fans de Prabhas éclatent des craquelins, font voler des drapeaux safran à l’extérieur du théâtre