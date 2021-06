New Delhi: Vendredi, la sensation mondiale Priyanka Chopra a été nommée comme l’une des représentantes de la marque de lingerie américaine Victoria’s Secret. Cette décision a été prise pour remplacer les modèles conventionnels ou « Anges » comme on les appelait et se concentrer sur la diversification.

Peu de temps après, Priyanka s’est rendue sur son compte Instagram pour partager la nouvelle et a écrit une note forte sur la « représentation » et l’autonomisation des femmes. Elle a écrit : « La représentation compte. Il est crucial pour nous de montrer à tout le monde, partout dans le monde, qu’ils comptent et sont vus ! En tant que partenaire fondateur de #TheVSCollective et conseiller de l’entreprise, c’est exactement ce que j’ai l’intention de faire. »

« C’est tellement incroyable de voir vos réactions à l’annonce d’hier. Cela m’a alimenté davantage et je suis ravi d’apporter un changement significatif à l’une des marques les plus emblématiques du monde. Je suis si fier d’être en compagnie du Collectif des incroyables les femmes qui dirigeront ce changement #VSAmbassador@victoriassecret. PS : Merci à mon équipe de rêve d’avoir toujours pensé grand avec moi. D’avoir participé aux manèges sauvages dans lesquels je veux me lancer. Et de mener les grands combats ! Je vous aime et je suis particulièrement fier de toi sur celui-ci ! », a-t-elle poursuivi.

Découvrez son dernier post:

Côté travail, l’actrice sera prochainement vue dans le film romantique Text For You avec Sam Heughan, Céline Dion, Russell Tovey et Omid Djalili.

Priyanka fera également ses débuts numériques dans une web-série avec Citadel. Il est produit par les Russo Brothers of Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame et sortira sur Amazon Prime Videos.