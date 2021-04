Saturne est la deuxième plus grande planète de notre système solaire, ornée de belles boucles. Les anneaux de Saturne sont l’un des sites les plus magnifiques qui fascine l’humanité depuis des siècles. La géante gazeuse, comme la planète Jupiter, est principalement composée d’hydrogène et d’hélium.

Alors que les anneaux géants de Saturne, plusieurs espaces et divisions entre eux en font la planète la plus distincte, il est surprenant que ces anneaux soient constitués de morceaux de glace et de roches qui entourent la planète gazeuse à près de 70 fois la vitesse du son et se déplacent à leur rythme. propre rythme. Cependant, de nouvelles informations sur ses magnifiques anneaux sont apparues récemment.

Selon un Interne du milieu des affaires rapport, les anneaux de Saturne sont comme un «mini système solaire». Le rapport mentionne l’agence spatiale japonaise, le scientifique planétaire de la JAXA James O’Donoghue, qui a déclaré: «D’une certaine manière, le système en anneau est comme un mini système solaire. O’Donoghue, qui réalise des animations spatiales sur la physique et le système solaire, montre dans une animation récente comment chaque anneau de Saturne se déplace à travers ses propres mouvements dans un beau rythme circulaire.

Regardez-le ici:

L’animation intitulée «orbite synchrone» est synchronisée avec le spin de Saturne. Il montre quelles parties des anneaux vous verriez au fil du temps si vous vous teniez à cet endroit sur la planète. L’animation montre l’anneau le plus extérieur de la planète qui tourne à environ 37 000 mph (16,4 km / seconde), ce qui est plus lent que la rotation de Saturne elle-même. Les morceaux les plus internes de glace et de roche traversent l’espace à environ 52 000 mi / h (23,2 km / seconde).

Cependant, de près, les anneaux de Saturne ne sont pas aussi chaotiques que leurs vitesses pourraient le faire paraître, comme O’Donoghue cite en outre que les grains de glace sur les pistes voisines ne se déplacent qu’à quelques centimètres par minute. Dans un tweet en juin de l’année dernière, O’Donoghue a écrit: «La vitesse, c’est comme marcher un pas toutes les 30 minutes, ou similaire à la circulation aux heures de pointe.» «Les collisions ne sont donc pas très dramatiques», a-t-il ajouté.

Les grains annulaires glacés sur les pistes orbitales voisines, par exemple séparés de quelques mètres, se déplacent à quelques cm par minute * les uns par rapport aux autres *. Cette vitesse équivaut à marcher 1 pas toutes les 30 minutes, ou similaire à la circulation aux heures de pointe dans … donc les collisions ne sont pas très dramatiques – Dr James O’Donoghue (@physicsJ) 14 juin 2020

Parmi les autres détails fascinants découverts, il y a le fait que la géante gazeuse avale lentement ses anneaux et qu’en plus d’être incroyablement rapides, les anneaux de Saturne sont très longs et minces. Après avoir étudié la haute atmosphère de Saturne, O’Donoghue et ses collègues a trouvé qu’en raison d’une propagation aussi fragile, les anneaux disparaissent lentement. Ils pensent maintenant que des milliers de kilogrammes de «matériau annulaire» pleuvent sur la planète chaque seconde et à ce rythme, ils s’attendent à ce que les anneaux ne durent pas plus de 300 millions d’années.