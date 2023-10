La représentante républicaine de l’Arizona, Debbie Lesko, annonce qu’elle ne cherchera pas à être réélue

La représentante républicaine Debbie Lesko de l’Arizona a annoncé mardi qu’elle ne se présenterait pas aux élections en 2024, citant le désir de passer du temps avec sa famille.

Lesko, qui a été élu pour la première fois lors d’une élection spéciale d’avril 2018 pour occuper un siège laissé vacant par le représentant républicain de l’époque, Trent Franks, de l’Arizona, à la suite d’allégations d’inconduite sexuelle, posté l’annonce sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter. Elle a ensuite remporté trois mandats complets, selon sur son site Web du Congrès. (EN RELATION : Debbie Lesko accuse Mueller d’utiliser des « articles de presse régurgités » pour compiler une affaire d’obstruction)

Une déclaration de la députée Debbie Lesko ⬇️ pic.twitter.com/ziBheGVDbz – Debbie Lesko (@DebbieLesko) 17 octobre 2023

« Cela a été un grand honneur de servir les habitants du 8e district du Congrès de l’Arizona au Congrès, cependant, j’ai décidé de ne pas me présenter aux élections en 2024 », a déclaré Lesko dans le communiqué. «Je veux passer plus de temps avec mon mari, ma mère de 94 ans, mes trois enfants et mes cinq petits-enfants.»

« Passer en moyenne trois semaines par mois loin de ma famille et faire des allers-retours depuis Washington, DC presque tous les week-ends, est difficile », a poursuivi Lesko. « Washington, DC est en ruine ; il est difficile de faire quoi que ce soit.

Lesko s’est présenté sans opposition à sa réélection en 2022, obtenant 96,5 % des voix contre deux candidats inscrits, Ballotpedia signalé. Elle a battu le candidat démocrate Michael Muscato en 2020 avec 59,6 % des voix, selon Ballotpedia.

« Je tiens à remercier toutes les personnes qui m’ont soutenu au fil des années », a déclaré Lesko dans sa déclaration. « Sachez que mon bureau et moi continuerons à servir avec passion nos électeurs et notre nation jusqu’à la fin de mon mandat en janvier 2025. »

Le représentant républicain Richard Hudson de Caroline du Nord, président du Comité national républicain du Congrès, qui cherche à élire des républicains à la Chambre des représentants, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de la Daily Caller News Foundation au sujet de la retraite de Lesko.

