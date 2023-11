La représentante Rashida Tlaib risque d’être censurée suite à des commentaires controversés sur Israël – avec l’aide de plusieurs démocrates

Ligne du dessus

Plusieurs démocrates de la Chambre ont déclaré mardi qu’ils voteraient aux côtés de la majorité des républicains pour censurer la représentante Rashida Tlaib (Démocrate du Michigan) pour une série de commentaires controversés qui ont provoqué une réaction bipartite – ouvrant la voie à l’adoption de la résolution après l’échec d’une mesure similaire. la semaine dernière.

Faits marquants

La résolution de censure a été avancée après une motion soutenue par les démocrates pour la déposer, mais elle a échoué par un vote de 208-213-1, avec un démocrate, le représentant Bradley Schneider (D-Illinois), votant contre son dépôt aux côtés de tous les républicains sauf six. Avant le vote de mardi, Schneider a dirigé une lettre signée par plus de 60 autres députés démocrates rejetant l’utilisation d’une phrase figurant dans une vidéo partagée par Tlaib montrant des manifestants scandant « du fleuve à la mer », un cri de ralliement pro-palestinien jugé antisémite par la Ligue Anti-Diffamation qui suggère que les Palestiniens devraient récupérer les terres englobant Israël, de la mer Méditerranée au Jourdain. Plusieurs démocrates qui ont voté en faveur du dépôt de la censure ont déclaré qu’ils voteraient en faveur de la résolution formelle, notamment les représentants Ritchie Torres (NY), Josh Gottheimer (NJ) et Jared Moskowitz (Floride) : « Je ne pense pas que ce soit productif, “Moskowitz dit à Axios des censures, ajoutant : « Je ne pense pas non plus qu’appeler au retrait d’un pays entier soit productif. » La Chambre, contrôlée par les Républicains, devrait adopter la mesure cette semaine après avoir déposé une motion précédente déposée par la représentante Marjorie Taylor Greene (Républicaine de Géorgie) pour censurer Tlaib pour sa participation à une manifestation pro-palestinienne au Capitole, le 23 mars. Les républicains ont voté aux côtés des démocrates pour rejeter la résolution de Greene, citant la comparaison de la protestation avec une « insurrection » et leur désir de protéger la liberté d’expression.

Citation cruciale

Tlaib, la seule Américaine palestinienne au Congrès, a semblé fondre en larmes alors qu’elle défendait son discours devant la Chambre mardi. « Je n’arrive pas à croire que je dois dire cela, mais le peuple palestinien n’est pas jetable. . . nous sommes des êtres humains comme tout le monde », a-t-elle déclaré en montrant une photo de sa grand-mère. “Les pleurs . . . des enfants palestiniens et israéliens ne me semblent pas différents », a-t-elle déclaré. “Ce que je ne comprends pas, c’est pourquoi les cris des Palestiniens sonnent différemment pour vous tous.”

Contexte clé

La résolution de censure, présentée par le représentant Rich McCormick (Républicain de Géorgie), cite la déclaration de Tlaib à la suite de l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre, qui a déclenché la guerre en cours entre Israël et le Hamas, qui a qualifié Israël de « gouvernement d’apartheid ». tout en attribuant la violence au soutien financier américain à Israël. Il condamne son refus de retirer un tweet qu’elle a publié accusant Israël d’être responsable de l’attentat à la bombe contre un hôpital à Gaza après que les services de renseignement américains et israéliens ont déclaré que l’attentat avait été causé par une roquette ratée du groupe militant du Jihad islamique palestinien. Il souligne également la vidéo qu’elle a partagée dans laquelle des manifestants scandaient « du fleuve à la mer », ce qui, selon McCormick, « ​​est largement reconnu comme un appel génocidaire à la violence pour détruire l’État d’Israël ». McCormick a noté que Tlaib a redoublé son utilisation de la vidéo montrant des manifestants scandant cette phrase, la qualifiant d’« appel ambitieux à la liberté, aux droits de l’homme et à la coexistence pacifique, et non à la mort, à la destruction ou à la haine ». Quelque 1 400 personnes ont été tuées en Israël, pour la plupart lors de l’attaque du Hamas le 7 octobre, selon le Presse associée. Plus de 10 000 Palestiniens sont morts dans le conflit à Gaza, a rapporté l’AP, citant le ministère de la Santé de Gaza contrôlé par le Hamas.

Porte-parole en chef

Le représentant de la minorité parlementaire Hakeem Jeffries (DN.Y.) a également réprimandé l’expression « du fleuve à la mer » dans un communiqué mardi qui disait « faire écho à des slogans largement compris comme appelant à la destruction complète d’Israël, comme celui du fleuve ». vers la mer – ne fait pas progresser vers une solution à deux États. Au lieu de cela, cela risque de manière inacceptable d’accentuer la polarisation, la division et l’incitation à la violence.

