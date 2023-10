La représentante Rashida Tlaib ignore les questions sur le mensonge sur le bombardement par Israël d’un hôpital à Gaza – Twitchy

Après ce que nous savons maintenant être de faux rapports selon lesquels Israël aurait tiré une roquette et frappé un hôpital à Gaza et tué des centaines de personnes, des représentants de gauche tels que Rashida Tlaib et Ilhan Omar ont bien sûr rapidement annulé leurs condamnations d’Israël et se sont excusés.

Attendez, non, ils ne l’ont pas fait :

Ces MENSONGES proviennent toujours du caucus du Hamas. Aucune suppression. Aucune correction. Absolument honteux. https://t.co/p3vZHNtNuX pic.twitter.com/5EQLICKUux – Katie Pavlich (@KatiePavlich) 18 octobre 2023

Quant à la représentante Tlaib, elle a son récit et elle s’y tient :

Je viens de demander à la députée @IlhanMN pourquoi elle n’a pas supprimé son tweet – et si elle a vu les preuves qui le réfutent, et si elle a ou avait des preuves pour étayer son affirmation selon laquelle Israël a tué 500 civils dans un hôpital de Gaza. Elle a refusé de dire quoi que ce soit. https://t.co/HW0DHdPZhE – John McCormack (@McCormackJohn) 18 octobre 2023

Certaines des questions qui @RashidaTlaib a refusé de répondre il y a quelques instants au Capitole : https://t.co/EEQetoprdx pic.twitter.com/9lcB45I9sG – John McCormack (@McCormackJohn) 18 octobre 2023

Tlaib a ignoré les questions connexes de plusieurs journalistes :

Tlaib n’a pas répondu maintenant lorsque je lui ai demandé si elle avait envisagé de supprimer ce poste, après que Biden a déclaré qu’il pensait qu’Israël n’avait pas bombardé cet hôpital https://t.co/SJwBwq3Glu – Max Cohen (@maxpcohen) 18 octobre 2023

Tlaib n’a toujours aucun intérêt à être honnête. Elle a de la haine à répandre et la vérité ne va pas l’arrêter :

Elle vient de le répéter lors du rassemblement des Juifs pour le Hamas devant le Capitole. https://t.co/iUVc0Q6dlr –Alana Goodman (@alanagoodman) 18 octobre 2023

Voici Tlaib qui double la mise :

Juste sans vergogne.

Je veux juste savoir quelle preuve exacte les récalcitrants attendent-ils encore ? Il y a des vidéos, des preuves ELINT, des preuves de géolocalisation, des photos des conséquences à la lumière du jour, des enregistrements audio et une confirmation indépendante du Pentagone. Nous avons dépassé le stade du scepticisme sain. – Noam Blum 🚡 (@neontaster) 18 octobre 2023

La « preuve » est que Tlaib veut que les gens le croient, ce qui le rend « vrai » pour elle.

Elle n’admettra jamais qu’elle a menti. https://t.co/Zr3YH9qHkX — ❤️GAGirl1967🖤 est prête pour le football UGA 🏈 ! (@Tamzilla_52) 18 octobre 2023

Non, elle ne le fera pas.

Pendant ce temps, Nancy Pelosi et Hakeem Jeffries vont simplement faire comme s’ils n’avaient jamais vu Tlaib (et d’autres) répandre des mensonges au lieu de les dénoncer :

Nancy Pelosi et Hakeem Jeffries refusent d’appeler Ilhan Omar et Rashida Tlaib à retirer leurs fausses affirmations selon lesquelles Israël est responsable de la mort de 500 civils dans un hôpital de Gaza – une désinformation qui a provoqué des émeutes dans le monde entier.https://t.co/KQoZKp3oNPhttps://t.co/wF2Wb6WYgc pic.twitter.com/ZL2UUyYUws – John McCormack (@McCormackJohn) 18 octobre 2023

Nous ne pourrions être moins surpris.

