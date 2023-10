La représentante Rashida Tlaib brise son silence sur l’attaque de la « résistance » du Hamas contre Israël – Twitchy

Depuis l’annonce de l’attaque terroriste du Hamas contre Israël ce week-end, nous avons voulu entendre The Squad, pour qui le soutien américain à Israël est « entièrement une question de Benjamin ». Les représentants Ilhan Omar et Ayanna Pressley ont publié des tweets pratiquement identiques, appelant à un cessez-le-feu, maintenant que le Hamas a déjà tué des centaines d’Israéliens. Omar souhaitait voir la fin du « cycle de va-et-vient » de la violence, qui vient toujours d’un côté.

Nous attendions particulièrement que la fière Palestinienne-Américaine Rashida Tlaib fasse une déclaration. Après tout, aujourd’hui encore, elle fait flotter un drapeau palestinien devant son bureau :

Elle s’est enfin prononcée, et ce n’est pas bon :

Rebecca Downs rapports:

« Je pleure les vies palestiniennes et israéliennes perdues hier, aujourd’hui et chaque jour. Je suis plus que jamais déterminé à lutter pour un avenir juste où chacun pourra vivre en paix, sans peur et avec une vraie liberté, des droits égaux et la dignité humaine », » a commencé la déclaration, qui mentionnait notamment les pertes en vies humaines palestiniennes en premier, mais se comportait également comme si samedi était n’importe quel autre jour.

« Au moins 700 personnes sont mortes et plus de 2 000 ont été blessées en Israël après que des roquettes ont été tirées depuis Gaza vers Israël par des militants du Hamas, ont indiqué les autorités israéliennes », a rapporté ABC News dimanche soir.

La déclaration n’a fait qu’empirer à partir de là.

« La voie vers cet avenir doit inclure la levée du blocus, la fin de l’occupation et le démantèlement du système d’apartheid qui crée des conditions étouffantes et déshumanisantes qui peuvent conduire à la résistance », a-t-elle poursuivi, en utilisant la terminologie qu’elle a utilisée à plusieurs reprises dans le passé pour exprimer des sentiments anti-israéliens.