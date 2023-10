représentant Pramila Jayapal (D-Wash.) a déclaré dimanche que les États-Unis « perdent leur crédibilité » sur la scène mondiale en raison de ce qu’elle a appelé le double standard du pays dans son niveau de soutien aux Ukraine par rapport aux Palestiniens.

S’adressant à Kristen Welker dans l’émission « Meet the Press » de NBC le président du Congressional Progressive Caucus a souligné comment la Maison Blanche a publiquement apporté un soutien inconditionnel à Israël ce mois-ci dans son efforts pour anéantir efficacement Gazaaprès que des militants du Hamas ont lancé une attaque massive le 7 octobre qui a tué environ 1 400 personnes et pris des centaines d’otages.

Dès dimanche matin, le bombardement israélien de Gaza – que les groupes de défense des droits de l’homme avertir équivaut à un nettoyage ethnique – a tué plus de 8 000 Palestiniens, dont des milliers d’enfants. Israël a également fermé l’accès à la nourriture, à l’eau, au carburant et aux médicaments, et jusqu’à dimanche, les communications ont été coupées pendant le week-end au cours de ce que les habitants de Gaza ont qualifié d’attaques parmi les plus intenses sur le territoire.

Le président Joe Biden a subi d’intenses réactions négatives la semaine dernière après avoir publiquement remis en question le bilan des morts palestiniens tout en réitérant le soutien indéfectible du gouvernement américain aux attaques israéliennes. Le soutien inconditionnel de la Maison Blanche à Israël est très différent de son approche à l’égard de la Russie, une superpuissance mondiale qui, comme Israël, n’a cessé d’attaquer les civils de ses voisins et de tenter de lui retirer sa souveraineté.

“Kristen, je pense simplement que nous devons reconnaître qu’il s’agit d’un double standard”, a déclaré Jayapal. « Les États-Unis ont à juste titre dénoncé la Russie pour son siège de l’Ukraine. Il a dénoncé à juste titre les attaques contre les infrastructures électriques, le refus de fournir de la nourriture, de l’eau et du carburant aux Ukrainiens.»

« Et nous devons reconnaître que notre crédibilité et notre autorité sur la scène morale seront grandement diminuées si nous ne qualifions pas également le siège qu’Israël lance sur Gaza de violation du droit international », a-t-elle poursuivi. “Nous perdons en crédibilité et franchement, nous sommes isolés du reste du monde.”

Vendredi, Biden a envoyé au Congrès une demande d’aide de 106 milliards de dollars – dont plus de la moitié fournirait une assistance militaire à l’Ukraine alors qu’elle continue de combattre la Russie un an et demi après que cette puissante nation a envahi son petit voisin.

Plus de 14 milliards de dollars fourniraient une assistance militaire à Israël, qui a lancé son offensive terrestre annoncée par le Premier ministre Benjamin Netanyahu. appelée la « deuxième étape » du siège. Environ 9 milliards de dollars seraient consacrés à l’aide humanitaire aux civils confrontés à la violence en Ukraine et à Gaza – même si l’on ne sait pas exactement quelle part serait spécifiquement destinée à Gaza.

« En fin de compte, le président et les États-Unis sont absolument responsables, car nous avons également été le plus grand bailleur de fonds militaire de l’aide à Israël », a déclaré Jayapal. « Nous devons être capables de nous demander où va l’argent des contribuables américains et quelle responsabilité les États-Unis ont en s’assurant, par exemple, que lorsque le président appelle Israël à adhérer aux lois internationales de la guerre, ils le font effectivement. Autrement, nous sommes complices comme presque aucun autre pays au monde ne l’est.»

Selon l’UNRWA, l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, les habitants de Gaza sont de plus en plus désespérés par leurs besoins fondamentaux. que des milliers de personnes ont pénétré par effraction dans les entrepôts d’aide pour avoir accès à la farine et aux produits d’hygiène. Israël n’a autorisé qu’une petite quantité d’aide en provenance d’Égypte.

“C’est un signe inquiétant du début de la chute de l’ordre civil à Gaza”, déclare l’UNRWA. la porte-parole Juliette Touma a déclaré. “Mais c’est également le plus haut niveau de désespoir parmi la population.”