La représentante Ocasio-Cortez estime que le maire de New York devrait démissionner

La représentante américaine Alexandria Ocasio-Cortez a appelé mercredi le maire de New York Eric Adams à démissionner, devenant ainsi le premier démocrate de premier plan à le faire dans un contexte d’escalade de la violence. enquêtes criminelles fédérales dans l’administration du maire et une série de départs inattendus de hauts fonctionnaires de la ville.

« Je ne vois pas comment le maire Adams peut continuer à gouverner la ville de New York », a écrit Ocasio-Cortez sur la plateforme sociale X.

« Le flot de démissions et de postes vacants menace le fonctionnement du gouvernement. Les enquêtes incessantes rendront impossible le recrutement et la rétention d’une administration qualifiée. Pour le bien de la ville, il devrait démissionner », a-t-elle déclaré. Adams et Ocasio-Cortez sont tous deux démocrates.

Adams a réagi avec mépris.

« Le fait que quiconque prétend avec suffisance que les personnes accusées de crimes graves ne devraient pas être en prison, et qui affirme maintenant que le deuxième maire noir de New York devrait démissionner à cause de rumeurs et d’insinuations – sans même qu’une seule accusation n’ait été portée – est le comble de l’hypocrisie », a déclaré Adams dans un communiqué.

« Je dirige cette ville pour la protéger de ce genre de politique bidon. Les habitants de cette ville m’ont élu pour me battre pour eux, et je resterai et me battrai quoi qu’il arrive », a-t-il poursuivi.

Le maire démocrate n’a pas été accusé d’actes répréhensibles, et lui – ou les membres de son équipe faisant l’objet d’une enquête – n’ont pas été inculpés d’un crime.

Une poignée de critiques politiques de longue date d’Adams lui ont demandé de quitter ses fonctions, mais les principaux démocrates de l’État sont restés largement silencieux sur les enquêtes criminelles, ou ont généralement soutenu le maire.

S’adressant aux journalistes mercredi matin, le représentant démocrate le plus haut placé à la Chambre des représentants, Hakeem Jeffries, de New York, a déclaré qu’il pensait qu’Adams « travaillait aussi dur qu’il le pouvait pour être le meilleur maire possible ».

« Nous avons besoin qu’Eric Adams réussisse en tant que maire parce qu’il est le maire en ce moment », a déclaré Jeffries.

Néanmoins, la déclaration d’Ocasio-Cortez intervient à un moment particulièrement vulnérable pour la maire démocrate.

Au début du mois, des agents fédéraux ont saisi des appareils électroniques appartenant à plusieurs membres importants de l’administration Adams dans le cadre de ce qui semble être de multiples enquêtes distinctes. Adams lui-même a vu ses téléphones saisis par le FBI l’année dernière.

Ce mois-ci également, l’ancien commissaire de police de la ville, Edward Caban, a démissionné quelques jours après que ses appareils, ainsi que ceux de son frère jumeau, aient été saisi par les enquêteurs pour des raisons non divulguées.

Les agents ont également saisi des appareils appartenant au directeur du système scolaire public de New York, David Banks, qui a ensuite annoncé mardi qu’il prévoyait de prendre sa retraite d’ici la fin de l’année.

La principale conseillère juridique du maire, Lisa Zornberg, qui l’avait défendu lors de conférences de presse, a démissionné ce mois-ci, déclarant dans une brève lettre : « Je ne peux plus exercer efficacement mon poste. »

Le commissaire à la santé de la ville, le Dr Ashwin Vasan, a annoncé lundi qu’il démissionnerait au début de l’année prochaine, ce qui, selon lui, n’était pas lié aux enquêtes.