REPRÉSENTANTE Maxine Waters a été sifflée par les républicains alors qu’ils allèguent qu’elle «encourage les émeutes».

Les slams viennent après que la députée démocrate de Californie a exhorté une foule anti-police de Black Lives Matter dans le Minnesota à «rester dans la rue» et à «se confronter» si Derek Chauvin est acquitté du meurtre de George Floyd.

La républicaine géorgienne Marjorie Taylor Greene a qualifié Waters de « danger pour notre société » dans un tweet.

« Très bientôt, je présenterai une résolution pour expulser @RepMaxineWaters du Congrès pour son incitation continue à la violence contre des Américains innocents », a tweeté le représentant de QAnon.

« Rep Waters est un danger pour notre société », a-t-elle tweeté.

Elle a poursuivi: «Après avoir traversé les frontières de l’État pour inciter à des émeutes, ses ordres enregistrés sur vidéo la nuit dernière au Brooklyn Center, ont directement conduit à plus de violence et à une conduite en tirant sur les gardes nationaux du Minnesota tôt ce matin.

«En tant que membre du Congrès des États-Unis en exercice, @MaxineWaters a menacé un jury exigeant un verdict de culpabilité et menacé de violence si Chauvin était déclaré non coupable.

« C’est aussi un abus de pouvoir. »

Le sénateur texan Ted Cruz faisait partie des républicains qui ont critiqué Waters.

« Les démocrates encouragent activement les émeutes et la violence », a déclaré Cruz dans un tweet.

«Ils veulent nous déchirer», a-t-il affirmé, ajoutant la citation de Waters à propos de rester «dans la rue».

La représentante du Colorado, Lauren Boebert, qui porte des armes, a déclaré: « Les cocktails Molotov et les pétards ne suffisent pas. Mad Max veut que les émeutiers deviennent PLUS conflictuels. »

Elle a allégué dans un tweet séparé: « Maxine Waters serait déjà expulsée si elle était républicaine ».

Les commentaires des membres républicains du Congrès arrivent alors que Maxine Waters a exhorté une foule de Black Lives Matter à « rester dans la rue » et a dit aux manifestants protestant contre la mort de Daunte Wright au Brooklyn Center « que nous devons devenir plus conflictuels ».

Elle a rejoint la septième nuit consécutive de manifestations dans une banlieue de Minneapolis à la suite de la mort de Wright, un jeune homme noir abattu par une policière blanche.

Le jeune homme de 20 ans a été tué lors de ce qui aurait dû être un contrôle routier de routine, provoquant de la colère et de nouvelles manifestations contre la brutalité policière et l’injustice raciale.

Waters a déclaré aux journalistes que si l’ex-flic Chauvin n’était pas reconnu coupable du meurtre de Floyd, « nous devons rester dans la rue ».

Elle a dit: «Nous devons devenir plus actifs, nous devons devenir plus conflictuels.

« Nous devons nous assurer qu’ils savent que nous sommes sérieux. »

Waters a dit qu’elle «espérait» que Chauvin serait reconnu coupable de meurtre, mais s’il ne l’est pas, «nous ne pouvons pas partir».

Elle a ajouté: « Nous devons lutter pour la justice », a-t-elle ajouté, affirmant qu’elle faisait pression pour qu’un projet de loi sur la réforme de la police soit adopté au Congrès.

Mais elle a dit que les républicains feraient probablement obstacle.

Elle aurait déclaré qu’elle prévoyait de rester dans le Minnesota jusqu’à lundi, date à laquelle des plaidoiries finales sont attendues dans le procès Chauvin, selon le journaliste du New York Times Nicholas Bogel-Burroughs.

S’adressant à MSNBC dimanche, Mme Waters a déclaré qu’elle s’était rendue dans l’État pour montrer aux manifestants « qu’ils peuvent compter sur moi pour être avec eux en cette période terrible de toute notre vie ».

Elle a ajouté: « Minneapolis est un excellent exemple de ce qui ne va pas avec le système de justice pénale, ce qui ne va pas avec la police. Et donc ceux d’entre nous qui occupons des postes importants doivent se lever » et a appelé au « soutien » des manifestants et à la « justice ».

L’année dernière, Waters a fait la une des journaux lorsqu’elle a sauté de sa voiture et a confronté la police de Los Angeles pour vérifier si un homme noir était détenu par des flics.

Nous devons devenir plus conflictuels. Nous devons nous assurer qu’ils savent que nous sommes sérieux. « Maxine Waters

Waters, un démocrate de Californie, s’adressait à une foule de près de 300 personnes à l’extérieur du poste de police du Brooklyn Center.

Les manifestants se sont rassemblés tous les soirs depuis le meurtre de Wright dans un quartier situé à environ 10 miles au nord de Minneapolis.

Contrairement à vendredi soir, lorsque la police en tenue anti-émeute s’est déplacée pour disperser ce qui avait été déclaré manifestation illégale et a arrêté au moins 100 personnes – dont des journalistes – le rassemblement de samedi semblait rester pacifique.

Les manifestants se tenaient le long de la clôture grillagée autour du poste de police, scandant « Shut It Down » et agitant des drapeaux « Black Lives Matter », mais n’ont pas semblé essayer de franchir la barrière.

Un manifestant, Joel Reeves, a déclaré: «Je suis ici parce que nous sommes fatigués de la brutalité policière.

« Nous sommes fatigués de voir des hommes noirs non armés perdre la vie sans raison. »

Des centaines de personnes ont défilé dans les rues de Chicago vendredi pour protester contre la fusillade d’Adam Toledo par la police.

Cela est arrivé un jour après que la ville a publié une vidéo graphique d’un policier tirant et tuant le garçon latino de 13 ans dans une ruelle il y a deux semaines. Les manifestants ont scandé « Les mains en l’air, ne tirez pas! » et « Pas de justice, pas de paix! »

Pendant ce temps, les tensions se sont intensifiées après la fusillade de Daunte Wright, 20 ans.

Il a été abattu après que l’officier avait l’intention d’utiliser un Taser, mais a tiré par erreur son arme à la place, a déclaré le chef Tim Gannon aux journalistes.

L’officier a ensuite été nommé Kim Potter qui a travaillé pour la police du Brooklyn Center pendant 26 ans.

Potter a été arrêté mercredi pour homicide involontaire coupable et risque jusqu’à 10 ans de prison s’il est reconnu coupable.

La veille au soir, des journalistes couvrant la manifestation ont déclaré que la police avait entravé leur travail et utilisé du gaz poivré contre certains membres des médias qui s’étaient identifiés comme tels.

Les mauvais traitements présumés sont survenus malgré une ordonnance d’interdiction temporaire signée plus tôt vendredi par la juge de district américaine Wilhelmina Wright.

Cela interdit à la police d’arrêter des journalistes ou de les cibler avec des grenades flash-bang, des projectiles non létaux, des matraques anti-émeute et des agents chimiques, y compris du gaz poivré.

Le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, a déclaré qu’il avait tenu une réunion samedi avec des journalistes et des agents des forces de l’ordre.

Il a tweeté: «Une presse libre est la base de notre démocratie.

« J’ai organisé une réunion aujourd’hui avec les médias et les forces de l’ordre pour déterminer une meilleure voie à suivre pour protéger les journalistes qui couvrent les troubles civils. »

Les tensions sont particulièrement élevées à Minneapolis ce week-end avec des arguments de clôture attendus demain dans le procès étroitement surveillé de Chauvin.

Dans les affrontements, des manifestants ont lancé des objets sur la police. La police a arrêté plus de 100 personnes vendredi, mais on ne sait pas si des arrestations ont été effectuées samedi.

Waters aurait quitté la manifestation peu de temps avant l’entrée en vigueur du couvre-feu.

Mais une petite foule est restée provocante après le début du couvre-feu.

