REP Maxine Waters aurait demandé une escorte policière avant son discours aux manifestants du BLM, accusé d’incitation à la violence dans le Minnesota.

Le rapport allègue que Waters a demandé une présence policière armée avant de se rendre dans la région de Minneapolis quelques jours à peine avant le verdict attendu dans le procès George Floyd.

Un nouveau rapport allègue que Maxine Waters a demandé une présence policière avant de se rendre à Minneapolis Crédit: Reuters

Waters a déclaré aux manifestants qu’ils devraient être « plus conflictuels » si Derek Chauvin n’était pas condamné Crédit: AFP

Townhall a publié un document indiquant que Waters avait fait la demande lors d’un vol vers Minnesota-St. Aéroport international de Paul samedi.

La police du Capitole n’a pas immédiatement renvoyé la demande du Sun de vérifier le document.

Après son arrivée dans la région de Minneapolis, Waters a fait des commentaires sur les manifestations qui ont conduit à des réactions violentes à grande échelle, et a même appelé à sa destitution du Congrès.

Elle a déclaré aux manifestants dans les rues que si Derek Chauvin, l’ancien flic accusé d’avoir tué Floyd, n’est pas condamné, ils devront être « plus actifs » et « plus conflictuels ».

«Nous devons nous assurer qu’ils savent que nous sommes sérieux», a-t-elle déclaré.

Le bureau de Waters n’a pas immédiatement renvoyé la demande de commentaires du Sun sur la demande présumée de présence de la police.

Le chef de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, a déclaré qu’il prévoyait de censurer Waters pour ses commentaires Crédits: Getty Images – Getty

Waters a largement balayé les critiques des républicains Crédits: Getty

Plusieurs républicains, et même le juge présidant l’affaire Chauvin, ont critiqué Waters pour avoir fait ces commentaires.

Le juge Peter Cahill a parlé des commentaires de la députée et a déclaré qu’il souhaitait que les élus ne parlent pas publiquement de l’affaire avant qu’un verdict ne soit rendu.

« Je suis conscient que la membre du Congrès Waters parlait spécifiquement de ce procès et du caractère inacceptable de quoi que ce soit de moins qu’une condamnation pour meurtre et de parler de confrontation », a-t-il déclaré.

« Cela revient à ce que j’ai dit au début, je souhaite que les élus cessent de parler de cette affaire, surtout d’une manière qui est irrespectueuse de l’état de droit et du pouvoir judiciaire dans notre fonction », a-t-il poursuivi. .

Kevin McCarthy, le leader de la minorité à la Chambre, envisage également une résolution pour censurer Waters pour ses commentaires.

« Ce week-end dans le Minnesota, Maxine Waters a enfreint la loi en violant le couvre-feu puis en incitant à la violence », a déclaré le président de la minorité tweeté.

« Le Président Pelosi ignore le comportement de Waters – c’est pourquoi je présente une résolution pour censurer le représentant Waters pour ces commentaires dangereux. »

La représentante controversée de la Géorgie, Marjorie Taylor Greene, et le Texas Sen Tex Cruz ont également pris le train en marche et ont critiqué Waters.

Greene a même appelé à son expulsion du Congrès.