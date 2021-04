MARJORIE Taylor Greene a annoncé que son père était décédé des suites d’un mélanome, avec un fil détaillant à quel point ses premiers mois de Congrès ont été difficiles.

« Mon père est décédé la nuit dernière après une dure bataille au cours des 3 derniers mois contre le mélanome », a tweeté Green. « La plupart des gens ne savent pas à quel point mes trois premiers mois de Congrès ont été extrêmement difficiles. »

Marjorie Taylor Greene a annoncé que son père était décédé Crédit: Twitter / Marjorie Taylor Greene

Dans le long Twitter fil, Greene a pris le temps de faire allusion au décès de son père comme une autre douleur alors qu’elle rivalisait avec les attaques contre son personnage.

«Alors que j’ai enduré les flèches enflammées qui me tiraient quotidiennement alors que je luttais contre la guerre de la gauche contre nos libertés au Congrès, mon âme a été déchirée en regardant mon papa souffrir et mourir lentement du cancer.

«Nous ne gagnons pas toutes les batailles que nous livrons, mais mon incroyable père a gagné la guerre et il m’a appris à résister au plus grand ennemi», a-t-elle poursuivi. « Mon père était l’Américain oublié pour lequel le président Trump a travaillé si dur. »

« Mon père a grandi avec très peu, mais avec une foi en Dieu et a rêvé le grand rêve américain », a-t-elle écrit dans le prochain tweet. «Il a travaillé dans tous les domaines, de la bicyclette à livrer des journaux, au travail en usine, aux travaux de construction, et tout le reste, tout en essayant d’aller à l’école.

Greene a écrit que son père avait été recruté à 20 ans pour servir la marine au Vietnam.

« Il a perdu des amis là-bas comme beaucoup l’ont fait. Il a rencontré une fille après son service, quand il est retourné à l’université, a épousé ma mère et a eu une petite fille nommée Marjorie. »

La représentante de la Géorgie a déclaré que son père ne pouvait pas terminer ses études, mais a plutôt créé une entreprise de construction « qui nous a mis un toit sur la tête, nous a nourris, nous a vêtus et papa a répondu à tous les besoins de nos familles ».

Elle continue sur son fil, disant qu’elle a passé beaucoup de temps à grandir à pêcher et à conduire avec son père, ajoutant que « la plus grande chose que les mains de mon père aient jamais faite, c’est qu’elles m’ont appris à prier. »

«Les grandes mains fortes de mon père ont réuni mes petites mains quand j’étais jeune et m’ont présenté Dieu», a-t-elle poursuivi. «Hier soir, les mains puissantes qui ont formé et créé les mains de mon père, et l’homme merveilleux que mon père est, l’ont soulevé et l’a ramené au paradis. «

« Aujourd’hui, nous nous réjouissons que sa douleur soit partie et qu’il ait été libéré! »

Elle a fait écho à ce dernier sentiment, disant qu’elle aussi avait été libérée en sachant que son père était au paradis.

« Merci à vous tous qui me soutenez. Bientôt, je reviendrai. Et cette fois, je serai tout à fait d’accord parce que mon cœur n’est plus brisé maintenant que mon papa a été libéré. »

