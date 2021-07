La représentante Madison Cawthorn a tenté de monter à bord d’un avion avec une arme à feu ; pourrait faire face à une amende

ASHEVILLE – Le membre de la Chambre des représentants des États-Unis, Madison Cawthorn, s’est fait confisquer son arme par la police de l’aéroport et fera probablement face à une amende fédérale et à la perte d’un statut de sécurité spécial, ont déclaré des responsables locaux et fédéraux.

Le membre du Congrès républicain représentant le 11e district de l’ouest de la Caroline du Nord tentait de monter à bord d’un avion le 13 février lorsque des employés de la Transportation Security Administration ont trouvé une arme à feu non chargée dans son bagage à main, ainsi qu’un magazine chargé, selon les responsables de l’aéroport régional d’Asheville.

L’arme a été décrite dans un rapport d’incident rédigé et des enregistrements de trafic radio de la police comme une « arme de poing Glock 9 mm ».

Cawthorn, dont le porte-parole a répondu aux questions le 30 juillet en disant qu’il avait apporté l’arme par erreur, n’a été inculpé d’aucun crime, selon des rapports et d’autres informations sur l’incident obtenus ce mois-ci grâce à une demande de documents publics. C’est un résultat normal, a déclaré la porte-parole Tina Kinsey.

« En 2021 jusqu’à présent, huit armes à feu ont été signalées au poste de contrôle, et dans tous les cas, aucune accusation pénale n’a été déposée », a déclaré Kinsey, ajoutant que les armes à feu des passagers étaient sécurisées et qu’ils étaient autorisés à voyager sans leurs armes.

L’arme de Cawthorn a été sécurisée à l’aéroport et il l’a récupéré après son vol, a déclaré Kinsey.

Dans les enregistrements, on entend un officier répéter à plusieurs reprises à un autre officier qu’il y avait un élu trouvé avec une arme à feu.

« L’élu, Madison Cawthorn, avec une arme à feu », a-t-il déclaré.

La police discute ensuite de ce qu’il faut faire avec l’arme, disant à un moment donné qu’ils pourraient demander à Cawthorn de l’emmener dans sa voiture. Plus tard, ils disent que parce que son vol est dans sept minutes, ils le sécuriseront.

Les règles pénales concernant les armes à feu dans les aéroports varient considérablement à travers le pays selon les lois locales et nationales, a déclaré le porte-parole de la TSA, Mark Howell.

« À New York, ils vous font sortir de l’aéroport menottés », a déclaré Howell. « En Géorgie, vous pouvez ouvrir le carry n’importe où. C’est différent partout. »

Les poursuites pénales sont laissées aux forces de l’ordre locales. À l’aéroport international de Charlotte Douglas, la police de la ville inculpe normalement les personnes avec des armes à feu en vertu d’une ordonnance de la ville qui fait du fait d’avoir une arme à feu à un poste de contrôle un délit de classe 2 passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 60 jours de prison, a déclaré l’avocat de Charlotte, Brad Smith, qui défend les personnes accusées d’avoir apporté des armes à feu. à l’aéroport.

« Je n’ai jamais défendu qui que ce soit à Asheville, mais si c’est la position adoptée par Asheville, c’est une approche différente à 180 degrés de celle de Charlotte-Mecklenburg », a déclaré Smith.

Alors que l’aéroport d’Asheville est dans la ville, le gouvernement municipal n’a pas le contrôle comme avec Charlotte.

La législature de l’État à majorité républicaine a supprimé la surveillance d’un conseil composé de personnes nommées par la ville et le comté de Buncombe en 2012. L’Assemblée générale a donné le contrôle à une nouvelle autorité aéroportuaire régionale du Grand Asheville, qui lui confère ses propres règles. Ceux-ci disent « qu’il est illégal pour toute personne, à l’exception des personnes autorisées par la loi fédérale et/ou la loi de l’État, de porter ou de transporter une arme à feu ou une arme sur la propriété de l’aéroport, sauf lorsque cette arme à feu ou cette arme est correctement emballée pour l’expédition. . »

Enfreindre cette loi est considéré comme un délit pénal, selon les ordonnances de l’aéroport. On ne savait pas pourquoi les huit personnes, dont Cawthorn, n’avaient pas été inculpées. Kinsey n’a pas répondu l’après-midi du 30 juillet aux questions sur les règles.

Les règles de la TSA stipulent que les armes à feu peuvent être transportées déchargées dans des sacs enregistrés spéciaux avec des côtés et des étuis rigides. Dans presque tous les incidents, des personnes trouvées avec des armes sur elles ou dans des bagages enregistrés disent avoir apporté l’arme par erreur, a déclaré Howell.

Le porte-parole de Cawthorn, Micah Bock, a déclaré que cela s’était produit avec le membre du Congrès.

«Il y a cinq mois, alors qu’il embarquait sur un vol, le représentant Cawthorn a rangé par erreur une arme à feu dans son bagage à main (qui sert souvent de sac de rangement) au lieu de son sac enregistré. L’arme à feu était sécurisée et sans chambre », a déclaré Bock le 30 juillet.

Cawthorn essaie de toujours suivre les directives de la TSA, a-t-il déclaré, et « a rapidement rectifié cette situation avant d’embarquer sur son vol ».

Cawthorn a fait du droit de posséder et de porter différents types d’armes à feu une plate-forme centrale. Lors de l’insurrection du 6 janvier au Capitole, il a déclaré qu’il était armé, une violation potentielle des règles de la Chambre.

Quelles que soient les raisons invoquées par les gens, dans presque tous les cas, ceux qui transportent incorrectement des armes à feu s’exposent à des amendes civiles fédérales, a déclaré Howell, notant qu’un élu ne serait pas exclu de la sanction potentielle.

Il a refusé de commenter le cas de Cawthorn, mais a déclaré que l’incident du 13 février était « toujours en suspens ». Le processus peut prendre des mois, a déclaré Howell.

Les amendes sont généralement de 2 000 $ pour une arme à feu non chargée et de 4 000 $ pour une arme à feu chargée pour le premier incident, a-t-il déclaré, bien que Smith ait déclaré qu’elles pouvaient atteindre 30 000 $ dans les cas les plus flagrants.

Il n’est pas clair s’il s’agissait de la première violation de Cawthorn. Dans sa réponse au Citizen Times, Bock n’a pas répondu aux questions, notamment si le membre du Congrès avait déjà été retrouvé avec une arme à feu à un point de contrôle de l’aéroport.

Si Cawthorn a un statut de pré-contrôle, une procédure d’embarquement accélérée donnée à ceux qui ont une habilitation de sécurité spéciale, il le perdra également probablement. Howell a déclaré que toute personne trouvée à bord d’une arme à feu a généralement ce statut suspendu ou révoqué.

« Nous ne pouvons plus considérer que vous présentez un faible risque si vous apportez des armes dans votre bagage à main au poste de contrôle », a-t-il déclaré.

Joel Burgess a vécu à WNC pendant plus de 20 ans, couvrant la politique, le gouvernement et d’autres nouvelles. Il a écrit des histoires primées sur des sujets allant du gerrymandering à l’usage de la force par la police.