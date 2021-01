La représentante Liz Cheney (R-WY) prend la parole lors d’une conférence de presse devant le Capitole américain le 27 mai 2020 à Washington, DC. | Drew Angerer / Getty Images

Pour la première fois, il y avait des signes mardi que certains hauts dirigeants républicains pourraient vraiment être disposés à prendre des mesures contre le président Donald Trump – en soutenant sa destitution ou sa condamnation.

La représentante Liz Cheney (WY), troisième leader républicain à la Chambre des représentants, est déjà à bord. Elle a annoncé mardi après-midi qu’elle voterait en faveur de l’article de destitution des démocrates de la Chambre accusant Trump d’incitation à l’insurrection. Et, encore plus intrigant, plusieurs fuites anonymes ont affirmé que le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, croyait que Trump avait commis des infractions impaisables et que McConnell se félicitait du processus de destitution.

Cheney est le républicain le plus haut gradé à s’engager à soutenir la destitution jusqu’à présent. Dans un déclaration cinglante, elle a écrit que «le président des États-Unis a convoqué cette foule, rassemblé la foule et allumé la flamme de cette attaque. Tout ce qui a suivi était son œuvre.

La déclaration de Cheney continue: «Le président aurait pu intervenir immédiatement et avec force pour arrêter la violence. Il n’a pas. Il n’y a jamais eu une plus grande trahison par un président des États-Unis de sa fonction et de son serment à la Constitution.

Peu de temps avant la déclaration de Cheney, le républicain John Katko (NY) est devenu le premier membre républicain élu du Congrès à s’engager à soutenir cette destitution. «Permettre au président des États-Unis d’inciter à cette attaque sans conséquence est une menace directe pour l’avenir de notre démocratie», Katko a dit dans sa propre déclaration. «Pour cette raison, je ne peux pas rester sans agir.» Un troisième républicain de Chambre, le représentant Adam Kinzinger (IL), a annoncé son soutien pour la destitution, aussi.

On ne sait pas combien d’autres républicains de la Chambre soutiendront la destitution (les rapports ont tendance à estimer le nombre à environ 10 des 211 membres de la conférence). Mais seul un vote à la majorité est nécessaire pour que la Chambre destine Trump, et les démocrates ont plus qu’assez de voix pour le faire seuls. Les votes de Cheney, Katko et Kinzinger ne changeront donc pas le résultat, mais ils mettront un cachet bipartisan symboliquement important sur cette destitution – un contraste avec le précédent de Trump, qu’aucun républicain de la Chambre n’a soutenu.

Que fait Mitch McConnell?

La vraie question qui plane sur tout cela est de savoir s’il y a un espoir de condamner Trump au Sénat – un ordre beaucoup plus élevé, car les deux tiers de la chambre seraient nécessaires pour le faire. (Cela nécessiterait 18 républicains en ce moment, bien qu’une fois que les vainqueurs des élections spéciales de Géorgie Raphael Warnock et Jon Ossoff seront assermentés, le nombre magique tomberait à 17.)

Les signes parmi les républicains du Sénat n’avaient pas été encourageants pour les partisans de la destitution. Les sens. Lindsey Graham (R-SC), Tim Scott (R-SC) et Roy Blunt (R-MO) ont tous annoncé leur opposition à la destitution ces derniers jours. Même le sénateur Mitt Romney (R-UT), le seul républicain du Sénat à avoir voté la destitution de Trump lors de sa première destitution, avait dit il ne pense pas qu’il reste assez de temps pour destituer à nouveau Trump.

Mais mardi après-midi, peu de temps avant l’annonce de Cheney, des rapports anonymes de plusieurs prises électriques affirme que le chef du Sénat du GOP, Mitch McConnell, pourrait soutenir la condamnation de Trump après tout.

McConnell a déclaré qu’il pensait que Trump avait commis des infractions impaisables et qu’il était «ravi» de la mise en accusation car cela donne aux républicains une chance de purger Trump du parti, selon ces histoires.

Maintenant, selon le Josh Dawsey du Washington Post, McConnell n’a pas l’intention de fouetter les républicains dans les deux sens pour un procès en destitution, et ne s’est pas fermement engagé à voter en faveur de la condamnation. Et il a gardé le silence sur ses intentions publiquement. Pourtant, ce signal passera haut et fort aux républicains du Sénat qui pèsent leurs propres décisions sur le sujet.

Une considération probablement importante ici est que si Trump est condamné après un procès en destitution, le Sénat peut voter pour l’interdire d’occuper une future fonction fédérale – ce qui l’empêcherait effectivement de se présenter à nouveau en 2024. Si McConnell veut vraiment purger Trump de la faire la fête et faire en sorte qu’il ne revienne pas seulement dans quelques années, ce serait le moyen de le faire.

Il n’est pas encore clair si au moins 17 républicains du Sénat votent pour condamner Trump est une perspective réaliste. Mais avec McConnell signalant au moins qu’il est ouvert à cela, cela semble plus réaliste qu’il ne l’était juste un jour plus tôt.