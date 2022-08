La représentante Liz Cheney perd la primaire du GOP face au challenger soutenu par Trump, les projets NBC

La représentante Liz Cheney, critique républicaine la plus en vue de l’ancien président Donald Trump et figure de proue de l’enquête sur son rôle dans l’émeute du Capitole du 6 janvier, perdra sa course primaire au Wyoming, a prévu NBC News.

Le résultat de la primaire pour le seul siège du Wyoming à la Chambre était largement attendu, car de récents sondages ont montré que Cheney suivait sa principale rivale, Harriet Hageman, avec des marges à deux chiffres. Hageman devait remporter la primaire du GOP par NBC News.

Dans un discours de concession mardi soir, Cheney a attribué sa perte directement à son opposition à Trump.

“Il y a deux ans, j’ai remporté cette primaire avec 73% des voix. J’aurais facilement pu refaire la même chose”, a déclaré Cheney.

“La voie était libre. Mais il aurait fallu que j’accepte le mensonge du président Trump sur les élections de 2020. Il aurait fallu que je permette ses efforts continus pour démanteler notre système démocratique et attaquer les fondements de notre république”, a-t-elle déclaré. . “C’est un chemin que je ne pouvais pas et ne voudrais pas prendre.”

Cheney, dont les prochaines étapes ont fait l’objet de nombreuses spéculations parmi les observateurs politiques, a également laissé entendre qu’elle continuerait à combattre les mensonges de Trump sur l’élection.

“Ce soir, Harriet Hageman a reçu le plus de voix dans cette primaire. Elle a gagné. Je l’ai appelée pour concéder la course. Cette élection primaire est terminée. Mais maintenant, le vrai travail commence”, a déclaré Cheney.

Hageman, en revanche, a remercié Trump dans son discours de victoire. “Son soutien clair et indéfectible depuis le tout début nous a propulsés vers la victoire ce soir”, a-t-elle déclaré.

Le siège de Cheney au Congrès était apparu beaucoup plus sûr jusqu’à assez récemment. Fille d’un ancien vice-président, Liz Cheney avait été la troisième républicaine à la Chambre et avait facilement remporté sa dernière élection en 2020.

Les choses ont changé après l’insurrection du 6 janvier 2021, lorsqu’une foule violente de partisans de Trump a pris d’assaut le Capitole américain, forçant les législateurs à fuir leurs chambres et retardant leurs efforts pour confirmer la victoire électorale du président Joe Biden. Les membres de la foule croyaient que les fausses affirmations du président de l’époque selon lesquelles sa défaite en 2020 contre le président Joe Biden était le résultat d’une fraude généralisée. Trump continue de répandre des théories du complot électoral et d’affirmer à tort que l’élection a été truquée.

Cheney a voté pour destituer Trump pour avoir incité à l’émeute, faisant d’elle l’une des 10 républicains de la Chambre à le faire. Le vote a mis une cible sur tous leurs dos: Trump a travaillé pour les purger ainsi que d’autres républicains qu’il considérait comme insuffisamment fidèle. Avec l’éviction de Cheney, huit des 10 républicains favorables à la destitution ont depuis perdu leur candidature à la réélection ou annoncé leur retraite du Congrès.

Contrairement à la plupart d’entre eux, Cheney n’a pas hésité à voter pour la destitution afin d’essayer de convaincre les républicains de son État majoritairement pro-Trump de la maintenir au Congrès.

Au contraire, Cheney en a fait un thème central de sa campagne, encadrant son opposition vocale comme un impératif moral qui transcende l’objectif d’auto-préservation politique.

“Dans les 246 ans d’histoire de notre nation, il n’y a jamais eu un individu qui ait représenté une plus grande menace pour notre république que Donald Trump”, a déclaré le père de Cheney, l’ancien vice-président Dick Cheney, dans l’une des nombreuses publicités de campagne axées sur Trump.

Liz Cheney est également devenue vice-présidente du comité restreint de la Chambre chargé d’enquêter sur l’émeute. Elle et le représentant Adam Kinzinger de l’Illinois – qui a voté pour destituer Trump et prend maintenant sa retraite – sont les seuls républicains à participer à l’enquête de neuf sièges.

Le chef de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, R-Californie, et d’autres dirigeants du GOP ont condamné l’enquête comme une expédition de pêche partisane, même s’il a eu l’occasion de nommer cinq membres au panel. Il les a tous retirés après que deux ont été rejetés par la présidente de la Chambre Nancy Pelosi, D-Calif.

McCarthy avait également soutenu les efforts l’année dernière pour dépouiller Cheney de son rang de présidente de la conférence républicaine de la Chambre après avoir refusé d’atténuer sa critique de Trump.