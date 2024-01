La représentante Leezah Sun pourrait être censurée et expulsée après un rapport éthique

Un comité d’éthique composé de législateurs de l’Arizona a découvert une tendance au langage grossier et aux menaces de la part de la représentante de l’État Leezah Sun de Phoenix, qui a enfreint une règle interdisant les “comportements désordonnés”, la préparant à une éventuelle censure ou à son expulsion de l’Assemblée législative.

Le comité d’éthique de la Chambre des représentants a publié mardi un rapport de 12 pages décrivant son enquête sur Sun, concluant qu’elle avait menti en niant avoir menacé, lors d’une conférence à Tucson, de jeter un responsable de Tolleson par-dessus un balcon et de la « tuer ».

Le panel a également déclaré Sun responsable d’autres mauvais comportements, notamment l’utilisation d’un langage grossier et de tactiques d’intimidation lors d’une réunion en juin avec des responsables de la mairie de Tolleson ; envoyer des demandes d’amitié sur Instagram aux membres de la famille des fonctionnaires ; interférer avec un litige concernant la garde ; il a menacé un directeur d’école d’une enquête législative, puis a exercé des représailles contre le directeur en assistant à une réunion du conseil d’administration le 9 janvier pour se plaindre de son témoignage à son sujet.

Les dirigeants démocrates ont déposé une plainte éthique contre Sun en novembre après une série de rapports troublants sur son comportement. Deux audiences ont suivi au cours desquelles Sun a affronté ses accusateurs au Capitole de l’État, une en décembre et une le 27 janvier. L’avocat pro bono de Sun, Garrick McFadden, ne s’est pas présenté à la deuxième audience.

Dans une déclaration, le leader démocrate à la Chambre, Lupe Contreras, D-Avondale, a remercié le comité d’éthique pour son travail « diligent, intensif et transparent » sur le rapport. Il a également remercié les témoins « qui sont venus partager leurs histoires dans des circonstances incroyablement difficiles ».

Le comportement de Sun « a porté atteinte à la réputation de la Chambre », a déclaré Contreras. “C’est une période difficile et une conversation difficile que nous devrons avoir avec nos membres sur nos prochaines étapes.”

Sun n’a pas immédiatement répondu à un appel ni envoyé un SMS pour commenter le rapport.

Le comité d’éthique n’a pas cru Sun

Sun, une législatrice pour son premier mandat et actuellement candidate au Sénat de l’État, a décrit dès le début les allégations portées contre elle comme faisant partie d’une conspiration de politiciens et de responsables municipaux déterminés à la destituer de ses fonctions. Elle a également laissé entendre qu’elle était accusée parce qu’elle était asiatique. Lors de la première audience, elle a parlé de son animosité envers les responsables de Tolleson en raison de leur soutien à un ancien législateur avec lequel elle avait eu des « conflits » dans le passé.

Mais le comité d’éthique, composé de trois républicains et de deux démocrates, s’est moins préoccupé de son raisonnement que de ses actions et de ses excuses.

Le rapport indique qu’elle n’a pas nié avoir parlé « de manière agressive » avec le groupe, mais elle a soutenu qu’elle n’aurait pas pu intimider le directeur municipal de Tolleson lors de la réunion impromptue au sujet d’une rampe d’autoroute, car il est plus grand qu’elle. Le comité d’éthique a noté que ses commentaires ne tenaient pas compte des sentiments des deux femmes également présentes à la réunion, notamment de la directrice des affaires gouvernementales de la ville de West Valley, Pilar Sinawi.

Sinawi a appris plus tard que Sun avait fait ce commentaire « sur le balcon », disant à plusieurs lobbyistes présents à la conférence qu’elle « tuerait » Sinawi si elle la voyait. Sun a affirmé à plusieurs reprises qu’elle avait seulement déclaré qu’elle “giflerait” le fonctionnaire, et non qu’elle la “tuerait”. C’est ce que Sun a déclaré à The Arizona Republic dans un article du 3 novembre utilisé comme pièce à conviction dans l’affaire. Sun avait également déclaré à The Republic que les accusations n’étaient « rien » pour elle et qu’elle en était « chatouillée », comme le mentionnait l’article de mardi.

Après que Sinawi ait déclaré lors de la première audience que le fait d’avoir appris le commentaire de Sun avait suscité des inquiétudes pour elle et sa famille, deux témoins lors de la deuxième audience ont déclaré au panel qu’ils avaient entendu directement la menace du « balcon » de Sun. La lobbyiste Liz Goodman a déclaré au panel qu’elle avait demandé à Sun de participer à la réunion, qui a eu lieu dans le hall d’un hôtel bondé pendant les heures de travail. Le commentaire de Sun faisait suite à une diatribe pleine de jurons contre d’autres responsables de Tolleson et « nous a tous pris par surprise ».

Le comité n’a pas trouvé la version des événements de Sun « crédible », indique le rapport, ajoutant que même si Sun affirmait qu’elle essayait d’ajouter de la « légèreté » à la conversation, elle avait précédemment reconnu qu’elle était venue à la réunion « furieuse » à cause de la situation. problèmes juridiques d’un ami. Les témoins ont tous convenu que Sun n’avait pas l’air de plaisanter, selon le rapport.

Les responsables de Tolleson ont finalement convaincu un juge d’émettre une ordonnance d’interdiction contre Sun qui lui interdit de les contacter pendant un an. Sun n’a pas contesté l’ordre.

« Abusé de sa position »

Les membres du comité d’éthique ont écrit dans le rapport qu’ils étaient « troublés » par l’allégation selon laquelle Sun aurait assisté de manière inappropriée à un transfert tendu de la garde d’un enfant dans un parking de Dairy Queen en juin auquel elle n’était pas partie.

La première audience mettait en vedette Kristyn Alcott, superviseure de la garde au tribunal, qui a raconté comment Sun s’était présentée alors qu’elle tentait d’amener un groupe d’enfants à se rendre à une visite ordonnée par le tribunal avec leur père biologique. Sun, qui travaille avec un groupe opposé aux visites forcées, portait un badge ou un autocollant l’identifiant en tant que législatrice et insistait pour être appelée « Représentante ». Leezah Sun », comme l’a révélé un enregistrement audio réalisé par le beau-père des enfants. Elle a dit à Alcott que la tentative de transfert était terminée, qu’elle savait qu’Alcott n’avait pas de « très bons antécédents » et qu’elle était surveillée.

La seule partie de l’histoire que Sun a contestée est qu’elle a invoqué le nom du procureur général de l’État, Kris Mayes, lors de l’incident, comme Alcott le prétend, souligne le rapport.

“Sun a apparemment suggéré lors de son témoignage au comité qu’elle avait en fait choisi d’intervenir dans le transfert et d’empêcher l’exécution de l’ordonnance du tribunal parce qu’elle était une représentante de l’État et ne savait pas qu’elle n’était ‘pas autorisée’ à supplanter une ordonnance du tribunal”, indique le rapport. “Ce raisonnement illustre un abus des limites du pouvoir confié à un membre du pouvoir législatif.”

Ses interactions avec le surintendant du district scolaire élémentaire de Littleton, Roger Freeman, ont ajouté des preuves supplémentaires d’une tendance de Sun à abuser de son bureau, selon le rapport.

Elle a pris rendez-vous avec lui en décembre 2022 spécifiquement en tant que législateur souhaitant discuter avec un électeur d’une éventuelle législation, note le rapport. Les discussions se sont rapidement tournées vers son mécontentement envers le président du conseil scolaire, qui avait fait des commentaires critiques dans un journal à propos d’un jeune membre du conseil d’administration de Littleton qu’elle encadrait, Markus Ceniceros.

Lorsque Freeman a tenté de résoudre la situation, il a témoigné lors de la première audience, Sun s’est retourné contre lui et l’a menacé d’une enquête d’État, qu’elle a affirmé pouvoir lancer pour « n’importe quelle raison ».

Sun affirme que la mémoire de Freeman de la conversation est erronée.

Suite au témoignage de Freeman, Sun s’est présenté à la réunion du conseil scolaire de Littleton le 9 janvier pour se plaindre de lui.

“Le comité estime qu’il s’agit d’un acte de représailles contre la surintendante et que l’ensemble des circonstances entourant cet incident conforte la conclusion du comité selon laquelle il s’agit d’une tendance à abuser de son titre et de sa position officiels”, indique le rapport.

Le vote sur la punition pourrait avoir lieu cette semaine

La Chambre ne peut pas tolérer ce que Sun a fait à cause de telles actions, conclut le rapport. Son comportement « érode la confiance dans le processus législatif ».

Les 60 républicains et démocrates de la Chambre décideront quelle punition, le cas échéant, Sun devrait recevoir. Une censure nécessiterait un vote à la majorité simple, tandis qu’une expulsion nécessiterait un vote à la majorité des deux tiers. Une motion de vote pourrait avoir lieu mercredi ou jeudi lorsque la Chambre se réunira pour sa séance en salle.

Les enquêtes éthiques et les sanctions sont devenues monnaie courante à la Chambre, qui a voté l’année dernière pour expulser la républicaine de Chandler Liz Harris de ses fonctions pour désinformation électorale et a censuré la démocrate de Tucson Stephanie Stahl Hamilton pour la « farce » consistant à cacher deux bibles de la Chambre sous les coussins des sièges et dans un réfrigérateur. .

