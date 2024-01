La représentante Leezah Sun démissionne de l’Assemblée législative de l’Arizona

La représentante de l’Arizona, Leezah Sun, a démissionné mercredi quelques instants avant que les membres de la Chambre ne votent sur son expulsion.

La législatrice pour son premier mandat du district législatif 22 de West Valley a quitté son poste à la suite d’un rapport éthique révélant qu’elle s’était livrée à une série de menaces et d’abus de pouvoir.

Sa démission faisait également suite à une plainte éthique déposée par des dirigeants démocrates et à deux audiences, en décembre et janvier, dans le cadre de l’enquête du comité d’éthique de la Chambre. Dans l’une des principales conclusions du rapport, le comité composé de cinq membres a découvert que Sun avait déclaré à un groupe de lobbyistes lors d’une conférence à Tucson en août que si elle voyait un certain responsable de Tolleson, “je vais la gifler, la jeter par-dessus le balcon et tue-la.

Sun a fermement nié avoir proféré une menace de mort, affirmant qu’elle avait seulement dit qu’elle « giflerait » la femme. Mais le comité ne l’a pas crue, se rangeant plutôt du côté des témoins qui ont déclaré le 25 janvier avoir entendu la déclaration de Sun et ne pas croire qu’elle plaisantait.

La plainte accusait Sun d’avoir utilisé un langage grossier et des tactiques d’intimidation lors d’une réunion en juin avec des responsables de la mairie de Tolleson ; envoyer des demandes d’amitié sur Instagram aux membres de la famille des fonctionnaires ; interférer avec un litige concernant la garde ; il a menacé un directeur d’école d’une enquête législative, puis a exercé des représailles contre le directeur en assistant à une réunion du conseil d’administration le 9 janvier pour se plaindre de son témoignage à son sujet.

Les membres de la Chambre commençaient leur séance mercredi lorsque le porte-parole démocrate de la Chambre, Robbie Sherwood, a déclaré aux médias que Sun avait démissionné. Un compte rendu écrit des événements de la journée comprenait des informations sur un éventuel vote pour l’éviction de Sun, ainsi qu’un Résolution de la Chambre pour expulser Sun avait été rédigé en vue d’une probabilité d’expulsion. Le président de la Chambre, Ben Toma, R-Glendale, a annoncé sa démission avant d’ajourner la brève session.

Sun n’était pas immédiatement disponible pour commenter.

Après la séance en salle, le représentant du leader démocrate Lupe Contreras, D-Avondale, a déclaré aux journalistes que Sun avait envoyé une lettre de démission par courrier électronique peu après le début de la séance en salle. Contreras a refusé de dire si lui ou d’autres dirigeants avaient parlé à Sun de sa démission et a semblé mal à l’aise lorsqu’on lui a demandé si un vote d’expulsion était probable. Il a simplement déclaré que la démission était « sa décision ».

“Je veux juste que nos membres puissent avancer et travailler à ce stade”, a-t-il déclaré. “Et c’est ce que nous allons faire.”

L’expulsion de Sun aurait nécessité une coopération bipartite pour un vote à la majorité des deux tiers à la Chambre.

Le représentant Justin Wilmeth, R-Phoenix, a déclaré qu’il était prêt à voter pour expulser Sun avant d’apprendre sa démission.

“Que vous soyez républicain ou démocrate, lorsque vous faites ces cascades, vous devez partir d’ici”, a-t-il déclaré.

Les démocrates de la Chambre ont perdu trois membres à la suite de démissions ces derniers jours. Le représentant Amish Shah, un démocrate de Phoenix qui a servi trois mandats dans le district législatif 5 et qui se présente actuellement au Congrès, a annoncé sa démission lors de la séance en salle. La représentante Jennifer Longdon, une démocrate de Phoenix qui a également exercé trois mandats, a démissionné vendredi pour un poste dans la politique des soins de santé.

Contreras a déclaré qu’il s’attendait à un processus de remplacement « rapide » par le conseil de surveillance du comté de Maricopa. La loi de l’État exige que les remplaçants proviennent du même parti politique.

Contactez le journaliste au[email protected] ou 480-276-3237. Suivez-le sur X@raystern.