La représentante Lauren Boebert marque la journée MLK avec un appel qui gratte la tête

représentant Lauren Boébert (R-Colo.) a de nouveau tenté lundi d’honorer le défunt leader des droits civiques. Martin Luther King jr. le jour MLK.

Mais une fois de plus, la députée extrémiste a été critiquée pour hypocrisie sur X, anciennement Twitter, tout comme elle l’a été en 2023 et en 2022, et comme de nombreux républicains l’ont été auparavant pour avoir fait de même.

Boebert a écrit sur la plateforme : « Martin Luther King Jr. rêvait que nous serions tous égaux en Amérique. Equity ne faisait pas partie de ce rêve. C’était une question d’égalité. Mettons fin au mouvement éveillé en Amérique en l’honneur de MLK Jr. »

Martin Luther King Jr. rêvait que nous serions tous égaux en Amérique. Equity ne faisait pas partie de ce rêve. C’était une question d’égalité. Mettons fin au mouvement woke en Amérique en l’honneur de MLK Jr. –Lauren Boebert (@laurenboebert) 15 janvier 2024

En 2023, Boebert a écrit : « La mesure ultime d’un homme n’est pas où il se situe dans les moments de confort et de commodité, mais où il se situe dans les moments de défi et de controverse. En ce jour, nous nous souvenons de son incroyable héritage et de ses contributions à cette grande nation.

“La mesure ultime d’un homme n’est pas sa position dans les moments de confort et de commodité, mais celle où il se situe dans les moments de défi et de controverse.” – Dr Martin Luther King Jr. En ce jour, nous nous souvenons de son incroyable héritage et de ses contributions à cette grande nation. –Lauren Boebert (@laurenboebert) 16 janvier 2023

Et en 2022, Boebert a déclaré à ses abonnés : « Aujourd’hui, nous honorons la vie et l’héritage du Dr Martin Luther King, Jr. Son travail pour faire de ce pays une union plus parfaite perdure. »

Aujourd’hui, nous honorons la vie et l’héritage du Dr Martin Luther King, Jr. Son travail visant à faire de ce pays une union plus parfaite perdure. – Représentante Lauren Boebert (@RepBoebert) 17 janvier 2022

Le dernier hommage de Boebert au MLK Day n’a pas plu aux critiques.

De très nombreux autres Républicains adorateurs de Donald Trump – de Donald Trump Jr. et le gouverneur de l’Arkansas. Sarah Huckabee Sanders à Les sénateurs Ted Cruz (Texas) et Lindsey Graham (SC) – ont également été critiqués pour l’avoir déjà fait.

L’équité signifie traiter les gens de manière juste et impartiale, alors quel est votre problème avec cela ? – Salle Lonny (@UncleLonny63) 15 janvier 2024

Martin Luther King Jr. rêvait que nous serions tous égaux en Amérique. Les Trumpers ne veulent pas participer à ce rêve. C’était une question d’égalité. Mettons fin au mouvement Trumper en Amérique en l’honneur de MLK Jr. -Craig Rozniecki (@CraigRozniecki) 16 janvier 2024

Vous ne représentez rien pour le Dr King. Sa famille ne soutient pas Maga. Fermez-la. – Marie Purviance (@MaryPurvia77887) 15 janvier 2024

J’espère que les habitants du Colorado reprendront leurs esprits et veilleront à ce que vous n’occupiez plus jamais de fonctions publiques. Martin Luther King Jr. (MLK ​​Jr.) s’est battu pour les droits civiques. Le parti républicain MAGA bafoue quotidiennement les droits civiques. Le travail de MLK Jr a abouti à d’importants droits civiques… – Dianne Callahan (@DianneCallaha16) 15 janvier 2024

EXEMPLES DE RACISME ÉVIDENT DE TRUMP Il a qualifié les suprémacistes blancs qui ont défilé à Charlottesville, en Virginie, de « BONNES GENS ». Il a qualifié les immigrés mexicains de violeurs et de criminels. Il a appelé à l’interdiction des musulmans. Il a qualifié Haïti et les pays africains de « SHITHOLES ».https://t.co/FO3dipxyML – Les Dakotans du Sud pour l’intégrité politique (@southdintegrity) 15 janvier 2024

Je ne pense vraiment pas que quelqu’un puisse publier un commentaire plus ignorant, insensible et stupide que celui-ci, mais comme c’est le MLK Day, je suis sûr que les membres du GOP y donneront un tourbillon. https://t.co/6N9VkkX0BY – Casey (elle/elle) (@MamaSissieSays) 15 janvier 2024

Égalité, équité et égalité. Recherchez-les puis réécrivez votre message pour lui donner un sens. Êtes-vous en train de dire que MLK jr était trop réveillé ? Ou pas assez réveillé ? Et êtes-vous en train de dire que prendre la bannière du méchant et du méchant serait en son honneur ? Quoi ? – Tina M Long (@TinaMGLong) 15 janvier 2024

Sans parvenir d’abord à l’équité, il ne peut y avoir d’égalité. Offrir le Wi-Fi gratuit à tous les étudiants ne serait pas un exemple d’égalité à moins que vous ne vous assuriez d’abord qu’ils disposent tous des mêmes ordinateurs pour accéder au Wi-Fi gratuit – vous devez d’abord établir l’équité, voyez-vous. – Jessamy Robblee-Haehn (@JessamyRoyalH) 15 janvier 2024

Dans la grande tapisserie de la compréhension, votre expertise sur les questions liées au MLK est aussi insaisissable que la recherche de pingouins dans le désert du Sahara, Lauren. – chien sophistiqué (@CrusherScott62) 15 janvier 2024

Ce doit être un compte parodique. Martin Luther King a été le fer de lance de ce que vous avez appelé « Woke ». Comprenez-vous quelque chose à propos de cette nation ? -Jack Grodeska (@JackGrodeska) 16 janvier 2024

Je crois que c’est la chose la plus stupide que vous ayez jamais dite. – RuthSentMe🟧☮️🌈🙃 (@JaneTea4) 16 janvier 2024

