Alexandria Ocasio-Cortez avait tellement peur d’être tuée par la foule de MAGA qui a saccagé le Capitole américain le 6 janvier qu’elle s’est cachée dans le bureau de sa collègue Katie Porter où un membre du personnel a prêté ses baskets au cas où elle aurait besoin de courir pour sa vie.

« J’espère devenir maman, j’espère que je ne mourrai pas aujourd’hui », a déclaré la députée progressiste de New York à Porter alors qu’une grande foule de centaines de partisans de Trump envahissait le Capitole le 6 janvier.

Porter, la députée de la Chambre du 45e district du Congrès de Californie, a déclaré lundi à MSNBC que pendant l’émeute, la députée progressiste de New York avait demandé à entrer dans son bureau.

La démocrate de Californie a rappelé comment Ocasio-Cortez et plusieurs de ses employés sont apparus devant la porte de son bureau et ont demandé à être laissés entrer.

La représentante de la Chambre Katie Porter (à gauche), une démocrate de Californie, se souvient d’avoir permis à sa collègue, la représentante de la Chambre, Alexandria Ocasio-Cortez (à droite), de se cacher dans son bureau lors de l’émeute MAGA du 6 janvier au Capitole des États-Unis à Washington, DC

Une foule de partisans de Trump a saccagé le Capitole américain dans le but d’interrompre le Congrès certifiant la victoire électorale de Joe Biden le 6 janvier

« Alex est généralement toujours poli et très aimable et elle ne me parlait même pas », se souvient Porter.

«Elle ouvrait des portes et je me suis dit:« Puis-je vous aider? Que cherchez-vous? »‘

«Je cherche où je vais me cacher», se souvient Porter en disant Ocasio-Cortez.

Porter a déclaré à MSNBC: «Ce qui restera toujours avec moi – en tant que mère, ce qui était vraiment puissant pour moi – était lorsque je disais:« Ne vous inquiétez pas. Je suis maman. Je suis calme. J’ai tout ce dont nous avons besoin. Nous pourrions vivre pendant un mois dans ce bureau. »

La représentante Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) discutait des conséquences de l’insurrection du Capitole sur Instagram en direct lundi soir

La représentante Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) a tweeté lundi soir à propos de son expérience qu’elle a partagée avec plus de 150000 abonnés Instagram en ligne

Et elle a dit: «J’espère que je pourrai devenir maman. J’espère que je ne mourrai pas aujourd’hui ». ‘

Porter a ensuite rappelé comment Ocasio-Cortez portait des talons hauts, ce qui aurait rendu difficile la course au cas où elle aurait besoin de fuir la foule MAGA.

«Je portais des chaussures plates», a déclaré Porter. «Je me souviens qu’elle me disait:« Je savais que je n’aurais pas dû porter de talons. Comment vais-je courir? »

« Et nous y sommes allés et nous lui avons trouvé une paire de baskets à porter chez l’un de mes employés, afin qu’elle puisse courir si elle avait besoin de courir littéralement pour sa vie. »

Porter a déclaré qu’elle, Ocasio-Cortez et leurs deux employés étaient blottis dans le bureau de Porter pendant environ six heures, craignant pour leur vie alors que le Capitole était saccagé.

«Personne n’est venu nous voir», a déclaré Porter.

« Nous avons entendu des voix dans le couloir, nous ne savions pas ce qu’elles étaient, s’il s’agissait de policiers, si c’étaient des intrus, et nous sommes donc restés dans l’obscurité, nous avons fermé les rideaux, nous avons éteint nos téléphones, nous avons tout réduit au silence et nous nous sommes juste assis aussi immobiles et aussi calmes que possible dans l’espoir qu’ils ne feraient que passer.

Ocasio-Cortez s’est retrouvée dans le bureau de Porter parce qu’elle et d’autres législateurs n’ont pas été informés de l’endroit où aller après avoir été informés qu’il y avait une alerte à la bombe, selon Porter.

«Lorsqu’ils ont évacué le bâtiment du bureau Cannon, ils n’ont donné nulle part ni aucune directive à ces membres pour qu’ils se mettent à l’abri», a déclaré Porter.

« Ils leur ont dit qu’il y avait une alerte à la bombe et qu’ils devaient immédiatement évacuer leurs bureaux.

«Mais ils ne leur ont pas dit où ils pouvaient aller pour être en sécurité.

Porter a déclaré qu’elle avait également accueilli un autre membre du personnel du Congrès qui travaille pour un collègue parce que cette personne ne savait pas où aller.

En réponse à l’interview de Porter sur MSNBC, Ocasio-Cortez s’est adressé à Twitter et a déclaré: « Merci de l’avoir maintenue ce jour-là. tu es un ami merveilleux.

Porter a fait ces commentaires le même jour qu’Ocasio-Cortez a publié une vidéo sur son Instagram dans laquelle elle a révélé qu’elle pensait qu’elle allait mourir et que l’émeute MAGA l’avait forcée à revivre un traumatisme similaire qu’elle avait subi lors d’une agression sexuelle passée.

Ocasio-Cortez est devenue émue en décrivant son expérience de se cacher des émeutiers du Capitole

Le joueur de 31 ans a fait la révélation lors d’une vidéo en direct Instagram de 90 minutes lundi soir qui a été vue plus de 2 millions de fois.

Tout en parlant de sa terreur, Ocasio-Cortez a réprimandé ceux qui, selon elle, poussaient les gens à mettre la journée derrière eux et à ne pas reconnaître l’impact persistant d’un tel événement.

« La raison pour laquelle je suis ému en ce moment est parce que ces gens qui nous disent de passer à autre chose, que ce n’est pas grave, que nous devrions oublier ce qui s’est passé, ou même nous dire de nous excuser, ce sont les mêmes tactiques des agresseurs. , Dit Ocasio-Cortez.

« Je suis un survivant d’agression sexuelle, je n’ai pas dit cela à beaucoup de gens dans ma vie.

«En tant que survivant, je lutte avec l’idée d’être cru.

Elle n’a donné aucun détail sur l’agression ou quand elle a eu lieu.

La députée de New York a établi des parallèles entre les législateurs cherchant à «sortir» de l’émeute du Capitole et les tactiques de déni utilisées par les agresseurs.

« Ils essaient de nous dire de passer à autre chose sans aucune responsabilité, sans aucune vérité, ou sans faire face aux dommages extrêmes, aux pertes de vies humaines, aux traumatismes », a-t-elle déclaré.

«Lorsque nous traversons un traumatisme, le traumatisme s’aggrave.

« Il n’y a pas, quelque chose de vraiment grand vous arrive, puis vous vous en occupez et vous passez à autre chose, puis quand quelque chose d’autre vous arrive, vous vous en occupez.

« Que vous ayez eu un parent négligent, ou que vous ayez eu quelqu’un qui vous a agressé verbalement, que vous soyez un survivant d’abus, que vous subissiez une sorte de traumatisme dans votre vie, petit à grand. Ces épisodes peuvent s’aggraver. »

«Tous vos traumatismes peuvent, en quelque sorte, se croiser et interagir.

Elle a dit que ceux qui disaient aux gens de passer à autre chose utilisaient les mêmes tactiques que les agresseurs.

Elle a spécifiquement appelé certains républicains, dont Ted Cruz, qui, selon elle, a encouragé la violence.

«Ce sont les tactiques des agresseurs, ou plutôt, ce sont les tactiques que les agresseurs utilisent», a-t-elle déclaré.

Elle a déclaré avoir entendu quelqu’un entrer dans son bureau alors qu’elle se cachait dans une salle de bain.Elle a ensuite raconté qu’elle était « une survivante d’une agression sexuelle » avec des larmes aux yeux.

«Il ne s’agit pas d’une divergence d’opinions politiques, mais bien d’une humanité fondamentale.

«La responsabilité n’est pas une question de vengeance … Il s’agit de créer la sécurité. Et nous ne sommes pas en sécurité avec des gens qui occupent des postes de pouvoir et qui sont prêts à mettre en danger la vie des autres s’ils pensent que cela leur vaudra un point politique.

À un moment donné, Ocasio-Cortez a semblé essuyer ses larmes.

Elle s’était excusée plus tôt auprès de ses amis et de sa famille qui regardaient qui pourraient apprendre «des choses sur moi que vous ne saviez pas avant».

«Il ne s’agit pas de se cacher. Parfois, vous ne pouvez tout simplement pas raconter la même histoire encore et encore », a-t-elle déclaré.

Ocasio-Cortez a expliqué comment à un moment donné un homme qu’elle croyait être un émeutier est entré par effraction dans son bureau du Congrès alors qu’elle se cachait dans la salle de bain.

Elle se souvient de l’avoir entendu crier: «Où est-elle? Où est-elle?’

«C’était le moment où je pensais que tout était fini», dit-elle. «Je pensais que j’allais mourir … Je n’ai jamais été aussi calme de toute ma vie.

Elle a dit plus tard qu’elle avait découvert que l’homme était en fait un officier de police du Capitole.

Ocasio-Cortez est sorti peu de temps après lorsque son directeur législatif lui a dit et a vu l’officier dans le bureau. Elle a dit que l’officier leur avait dit d’aller dans un autre bâtiment, mais ne leur avait pas précisé où ni les escorter.

«Vous ne savez pas si cette personne essayait réellement de vous protéger ou non», dit-elle.

«Mon histoire n’est pas la seule histoire, ni l’histoire centrale, c’est l’une des nombreuses histoires de ce que ces personnes ont fait en créant cet environnement», a déclaré Ocasio-Cortez.

« Ces gens qui essaient juste de nous dire de passer à autre chose sont comme tirer la page – ils utilisent les mêmes tactiques – de tous les autres agresseurs qui vous disent de passer à autre chose. »

Ocasio-Cortez a ensuite adressé des appels pour qu’elle s’excuse après avoir tweeté la semaine dernière que le sénateur Ted Cruz « m’a presque fait assassiner » pendant l’émeute.

«Certains des représentants qui ont en fait encouragé les gens à menacer les membres du Congrès… me demandent en fait de m’excuser d’avoir dit et dit la vérité sur ce qui s’est passé.

«Ce sont les tactiques que les agresseurs utilisent … Et ce que je ressens, pas encore.

Ocasio-Cortez a ensuite adressé des appels pour qu’elle s’excuse après avoir tweeté que le sénateur Ted Cruz « m’avait presque fait assassiner » pendant l’émeute

« Je ne vais pas laisser cela m’arriver à nouveau … et je ne vais pas laisser cela arriver à notre pays. »

Elle a déclaré aux téléspectateurs: « Si vous avez vécu une sorte de traumatisme, le simple fait de le reconnaître et de l’admettre est déjà un énorme pas en avant. Surtout dans un monde où les gens essaient constamment de vous dire que vous n’avez pas vécu ce que vous avez vécu, ou que vous mentez …

«Ce sont des traumatismes supplémentaires sur des traumatismes que vous avez déjà vécus. Il y a le traumatisme de traverser ce que vous avez vécu, puis il y a le traumatisme après. Des gens qui ne vous croient pas, qui essaient de vous humilier publiquement ou qui essaient de vous embarrasser.

Ocasio-Cortez, dont le district comprend des parties du Bronx et du Queens, est l’un des leaders progressistes les plus en vue aux États-Unis.

Elle est devenue une voix influente à la fois dans la ville de New York et dans la politique nationale, suscitant souvent des critiques intenses et parfois vitrioliques de la part de ceux de droite.

Elle a condamné fermement Trump pour avoir incité aux émeutes, ainsi que les membres de son administration qui n’ont pas invoqué le 25e amendement pour le démettre de ses fonctions, ainsi que ceux qui ont voté pour annuler les résultats des élections.