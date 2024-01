La représentante Elise Stefanik fait face à une motion de censure du démocrate de New York Dan Goldman pour son soutien aux « insurgés »

Nouvelles





La représentante Elise Stefanik (R-NY) a fait face une motion de censure de Manhattan et du représentant démocrate de Brooklyn, Dan Goldman, mercredi, pour son soutien aux « insurgés » qui ont fait irruption dans le bâtiment du Capitole américain le 6 janvier 2021 et ont brièvement interrompu le décompte électoral.

“Le 6 janvier a été l’attaque la plus grave contre la démocratie américaine depuis la guerre civile et le soutien persistant et continu de la députée Stefanik aux auteurs d’une insurrection est méprisant”, a déclaré Goldman dans un communiqué.

“En faisant passer ses ambitions personnelles avant son intégrité, la députée Stefanik a été la plus grande pom-pom girl du Congrès de Donald Trump, même si notre État commun de New York s’oppose massivement à lui.”

Il a ensuite dénoncé l’utilisation récente par Stefanik du terme « otages » pour décrire les émeutiers qui ont été poursuivis au niveau fédéral pour leurs tentatives d’empêcher la certification des élections de 2020 – affirmant que cela « rabaisse les véritables otages » d’Israël et des États-Unis kidnappés par le Hamas. terroristes le 7 octobre.

La présidente de la conférence House GOP a déclaré lors d’une interview le 7 janvier sur “Meet the Press” de NBC qu’elle avait toujours “des inquiétudes concernant le traitement des otages du 6 janvier” et “l’intégrité des élections”, mais “a condamné la violence” des émeutiers.

Plus de 330 accusés ont été condamnés à des peines de prison fédérales en relation avec les émeutes, le Le ministère de la Justice a annoncé en juillet dernier.

Goldman a également déclaré que la rhétorique de la députée avait dissimulé les tragédies du 6 janvier, affirmant que la foule de partisans de Trump avait « causé » la mort d’un policier du Capitole et le suicide ultérieur de quatre autres, ainsi que des centaines de blessés parmi d’autres agents chargés de l’application des lois. .

« Sa rhétorique trahit son serment d’office et celui de la Chambre des représentants et doit être condamnée dans les termes les plus fermes possibles », a-t-il déclaré.

Stefanik a également déposé une plainte éthique contre le juge de district américain Beryl Howell, a noté Goldman, accusant le juriste d’avoir une relation « confortable » avec le procureur général adjoint du président Biden alors qu’il présidait les poursuites fédérales contre le 45e président pour ses tentatives de renverser la loi. Résultats des élections de 2020.

Goldman a qualifié cette plainte de « fausse » et a déclaré que Stefanik avait « faussement » qualifié l’acte d’accusation du procureur spécial Jack Smith de « tentatives de criminaliser le premier amendement » – un argument avancé par les avocats de la défense de Trump.

Le bureau de Stefanik a publié une déclaration cinglante en réponse, qui qualifiait la résolution de Goldman de tentative « désespérée » de la part des « démocrates d’extrême gauche ratés » de la saper, car elle était « l’un des membres du Congrès les plus efficaces qui commettent des infractions chaque jour, exposant les démocrates et les démocrates ». La corruption et les mensonges de Joe Biden.»

“Elise n’a jamais été aussi soutenue dans son district, par ses collègues républicains et dans tout le nord de l’État de New York et aux États-Unis, car elle défend le peuple américain, en particulier sur l’intégrité des élections et l’État de droit pour sauver la République”, a déclaré le directeur exécutif de Stefanik, Alex DeGrasse. dit.

“Dan Goldman est un démocrate radical et corrompu de New York qui a négocié de manière contraire à l’éthique des dizaines de millions de dollars en actions sans payer son loyer, a pris de l’argent à un associé de Jeff Epsteinfinance des groupes terroristes comme le Hamas à travers sa fondation familialeblanchit des millions grâce à sa fondation familiale attaquer les membres républicains du Congrèset soutient des radicaux comme [New York Attorney General] Tish James qui se lance dans une chasse aux sorcières [sic] contre le président Trump tout en libérant des criminels violents dans nos rues », a-t-il ajouté, faisant un lien vers des rapports détaillant les accusations.

«Dan Goldman a appelé à l'”élimination” du président Trump et a été largement condamné pour ses menaces dangereuses et violentes. Dan Goldman et les démocrates sont désespérés car ils savent que Joe Biden va perdre en novembre prochain.»

Dans un communiqué de presse ultérieur, le bureau de Stefanik a également souligné les publications passées de Goldman sur les réseaux sociaux qui accusaient les républicains de Géorgie de «a volé le poste de gouverneur« en 2018 et engagé »fraude électorale» en purgeant les électeurs des listes inactives depuis plus de sept ans.

Le bureau de Goldman n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires sur ces messages.

Le président de la Chambre, Mike Johnson (R-La.) a déclaré à Punchbowl News que la résolution de Goldman, qui ne sera certainement pas adoptée par la chambre basse contrôlée par les Républicains, était « manifestement absurde ».

« Elle est l’une des meilleures dirigeantes et des meilleures communicatrices du Congrès », a-t-il déclaré à propos de Stefanik. “Elle fait un travail exceptionnel et l’idée qu’il puisse utiliser la censure pour s’en prendre à un opposant politique est tout simplement ridicule.”

La censure d’un membre a été une mesure disciplinaire rare à la Chambre pendant la majeure partie de son histoire, mais jusqu’à présent, trois représentants démocrates ont reçu la réprimande officielle au Congrès actuel.

Le représentant Adam Schiff (Démocrate de Californie) a été censuré pour avoir fait de fausses allégations de collusion entre le gouvernement russe et la campagne présidentielle de Trump en 2016, tandis que la représentante Rashida Tlaib (Démocrate du Michigan) a reçu une mesure disciplinaire pour des propos antisémites tenus au milieu de la guerre en Israël. avec les terroristes du Hamas.

Goldman a voté en faveur de la censure de Tlaibmais pas pour la censure de Schiff ou du représentant Jamaal Bowman (Démocrate de New York), qui a été réprimandé pour avoir faussement déclenché une alarme incendie dans un immeuble de bureaux de la Chambre alors que les démocrates s’efforçaient de retarder le vote sur un projet de loi de financement gouvernemental le 30 septembre.











