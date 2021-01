La républicaine américaine Yvette Herrell, du Nouveau-Mexique, a supprimé des publications sur les réseaux sociaux soulignant l’approbation de l’un de ses partisans politiques les plus flamboyants après son arrestation pour des accusations découlant de l’émeute du 6 janvier au Capitole américain.

Couy Griffin, le fondateur de Cowboys for Trump et un commissaire du comté du comté d’Otero, au Nouveau-Mexique, a été arrêté dimanche par le FBI à Washington, DC.Il est accusé d’avoir sciemment pénétré ou séjourné dans un bâtiment ou un terrain restreint sans autorisation légale, selon à une plainte pénale du tribunal de district américain.

En septembre 2019, quelques jours avant que le président Donald Trump ne tienne un rassemblement à Rio Rancho, au Nouveau-Mexique, Herrell avait publié sur sa page Facebook de campagne que « Cowboys For Trump est vraiment l’une des recommandations dont je suis le plus fier! Continuez votre excellent travail, Couy ! »

Le message avait été supprimé lundi.

Griffin a parlé ouvertement de sa présence au Capitole, y compris dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux qui a été tournée pendant l’émeute. Un affidavit d’arrestation cite une autre vidéo dans laquelle Griffin a juré de retourner au Capitole le 20 janvier, jour de l’inauguration du président élu Joe Biden.

Dans la vidéo, qui a été publiée par le compte Facebook Cowboys For Trump, Griffin a déclaré: « Nous pourrions organiser un rassemblement du deuxième amendement sur les mêmes étapes que nous avons eu ce rassemblement hier. Vous savez, et si nous le faisons, alors ce sera un triste jour, car il va y avoir du sang couler de ce bâtiment. «

La page Facebook du groupe a été supprimée lundi. Un compte Twitter géré par le groupe a également été suspendu, bien que le compte personnel de Griffin soit resté en ligne.

Ce qui s’est passé le 6 janvier:Comment les échecs de la police ont laissé une violente insurrection dans le Capitole

Lors de la réunion des commissaires du comté d’Otero le 14 janvier, Griffin a répété son vœu de retourner à Washington et a ajouté qu’il serait armé: « J’ai un fusil .357 Henry big boy … dans le coffre de ma voiture, et je ‘ J’ai un revolver à simple action .357… sous le siège avant sur mon côté droit. Et j’embrasserai mon deuxième amendement, je garderai mon droit de porter les armes. «

Il a dit lors de la réunion qu’il serait là le jour de l’inauguration « pour prendre position pour notre pays et pour nos libertés ». Dans une interview télévisée pour « Inside Edition », Griffin avait déclaré: « Il n’y aura jamais de présidence Biden ».

Herrell a fait plusieurs apparitions avec Cowboys for Trump lors de sa campagne pour le deuxième siège de district du Congrès du Nouveau-Mexique, et elle a souvent été photographiée avec Griffin, y compris au rassemblement de Rio Rancho.

Lundi, cependant, son compte YouTube avait supprimé une vidéo présentant une approbation étendue de Griffin. La vidéo de Griffin faisait partie d’une série d’approbations par des membres du district du Congrès sur le thème de «l’Yvette que je connais». D’autres dans la série sont restés disponibles.

« Nous écoutons Trump »:La vidéo d’un journaliste du New Yorker montre des émeutiers désorganisés mais destructeurs du Capitole américain

La vidéo mettant en vedette Griffin a été publiée sur la chaîne YouTube de Herrell en mai 2020, quelques jours avant qu’il n’attire l’attention (et un retweet de Trump) avec un discours lors d’un rassemblement politique où il a déclaré: « Le seul bon démocrate est un démocrate mort ». Dans ce même discours, Griffin a clarifié la remarque, disant qu’il voulait dire une mort politique.

Herrell, qui a été élu à la Chambre des États-Unis lors des élections de novembre 2020, était au Capitole lorsque des émeutiers ont fait irruption alors que le Congrès débattait des objections aux résultats du Collège électoral confirmant la victoire de Biden sur Trump.

Griffin ne faisait pas partie de ceux qui sont entrés dans le Capitole, bien que le FBI ait déclaré que des preuves vidéo montraient qu’il se trouvait dans une zone réglementée du front ouest.

Herrell a condamné la violence le jour où elle s’est produite, mais a continué avec son objection au comptage des votes électoraux de l’Arizona et de la Pennsylvanie.

Contacté lundi par le Las Cruces Sun-News du réseau USA TODAY, Le bureau de Herrell a publié une brève déclaration de la membre du Congrès: « Ce que Couy a dit et fait était faux. Je ne soutiens ni n’excuse ses commentaires ou actions de quelque manière que ce soit. »

Algernon D’Ammassa peut être rejoint au 575-541-5451, adammassa@lcsun-news.com ou @AlgernonWrites sur Twitter.