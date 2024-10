La représentante du GOP Luna s’exprime après avoir rencontré Biden sur la réponse à l’ouragan

Ce n’est pas tous les jours qu’un membre du parti ultra-conservateur House Freedom Caucus s’assoit pour rencontrer le commandant en chef démocrate, mais les crises nationales ont tendance à créer d’étranges compagnons de lit.

La représentante Anna Paulina Luna, R-Fla., a déclaré à Fox News Digital qu’elle ne s’attendait pas à un appel à la fin de la semaine dernière lorsque l’écran de son téléphone a clignoté avec un numéro gouvernemental inconnu basé à Washington, DC. Lorsqu’elle a répondu, c’était la voix du président Biden qui était en ligne.

« Eh bien, je ne m’attendais pas à cela. Alors je lui ai parlé au téléphone pendant environ 10 minutes. La première chose qu’il m’a demandé était de savoir de quoi avais-je besoin pour mes électeurs et comment ai-je fait face à la tempête. Et puis [we] Nous avons avancé dans la discussion des problèmes que nous rencontrons avec la FEMA », a déclaré Luna.

La républicaine pour son premier mandat, dont le district a été durement touché par l’ouragan Milton la semaine dernière, a déclaré qu’elle avait également rencontré Biden lorsqu’il a étudié les dégâts causés par la tempête en Floride pendant le week-end. Dans leurs deux conversations, Luna a déclaré que Biden était d’accord avec elle sur le fait que le paiement initial de 750 $ de la FEMA aux survivants de la catastrophe était insuffisant. « Il a dit que c’était une ‘bande de bêtises’, ce qui est vrai à 100%, et que 750 $ n’étaient pas suffisants », a déclaré Luna.

La représentante Anna Paulina Luna a fait l’éloge mesuré du président Biden dans sa gestion de l’ouragan Milton jusqu’à présent.

Les deux hommes se sont rencontrés pour une discussion « approfondie » sur un certain nombre de réformes de l’aide en cas de catastrophe, a déclaré Luna.

Il n’est pas rare de voir des ennemis politiques travailler ensemble après une catastrophe naturelle, mais les éloges de la députée à l’égard de Biden contrastent fortement avec ses critiques féroces à l’égard de son administration – qu’elle a elle-même soulignées à Fox News Digital – notamment. efforts de pointe de tenir les membres de son Cabinet au mépris inhérent du Congrès.

« J’ai évidemment été très critique à l’égard du président Biden dans le passé, mais je dirai que le fait qu’il intervienne et prenne le contrôle de la situation pour aider pour les bonnes raisons a été très honnêtement assez choquant pour moi », a déclaré Luna.

« Évidemment, vous savez, nous allons toujours demander des comptes à la FEMA… Mais d’après ce que je vois, la FEMA a été très utile et j’ai été en communication directe avec eux. Et ils vont absolument pour aider, parce que le président Biden leur a dit de le faire. »

Interrogée sur leur conversation en personne, Luna a déclaré qu’ils avaient parlé de la situation en Géorgie et en Caroline du Nord après qu’Hélène ait frappé le sud-est américain, ainsi que du rétablissement de la Floride après les deux tempêtes.

« La seule chose que je voulais vraiment souligner était évidemment, vous savez, que la FEMA nettoie les débris et ne tient vraiment pas les villes responsables de leur incapacité à déplacer les débris à temps », a déclaré Luna. « Alors nous avons réglé ça. »

Biden a étudié les dégâts causés par l’ouragan Milton en Floride ce week-end.

Elle a également plaidé en faveur d’une réforme du Programme national d’assurance contre les inondations, qui, selon Luna, est resté pratiquement inchangé depuis sa création dans les années 1960.

Fox News Digital a contacté la Maison Blanche pour obtenir de plus amples commentaires.

Sa réponse mesurée aux efforts de secours fédéraux est remarquable, compte tenu du torrent de critiques dirigées par le Parti républicain à l’égard des efforts de réponse de l’administration.

Il convient de noter que Biden a également reçu des éloges de la part des gouverneurs républicains de Caroline du Sud, du Tennessee et de Virginie après les tempêtes.

Au niveau fédéral, Luna fait partie du chœur bipartisan de législateurs appelant au retour du Congrès pour une session d’urgence anticipée pour traiter des secours en cas de catastrophe – ce que Biden a également exprimé.

Luna est connue pour être l’une des critiques les plus virulentes de l’administration Biden au Congrès. Elle est photographiée ici à la tête d’un effort visant à tenir le procureur général Garland dans un mépris inhérent.

Mais le président Mike Johnson, R-La., a signalé à plusieurs reprises qu’il était peu probable qu’il convoque la Chambre avant son retour prévu la semaine après le jour du scrutin.

Johnson, qui a critiqué la réponse de l’administration Biden, a fait valoir que les 20 milliards de dollars que le Congrès a libérés pour la FEMA le mois dernier seraient suffisants pour répondre aux besoins immédiats, et que les législateurs ne pourraient pas faire grand-chose jusqu’à ce qu’une évaluation formelle des dommages et une estimation des coûts soient fournies.

Le représentant Chuck Edwards, RN.C., dont le district a été parmi les plus durement touchés par Hélène, a fait écho à Johnson dans un entretien vendredi.

« Je crois que ce que nous constatons actuellement avec les appels à revenir en session pour voter des fonds est plutôt une distraction de l’administration pour sa réaction inepte à amener des gens ici pour aider l’ouest de la Caroline du Nord », a déclaré Edwards.

