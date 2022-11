La représentante Dina Titus détient un bastion démocrate à Las Vegas

RENO, Nevada (AP) – La représentante démocrate du Nevada Dina Titus a été réélue, repoussant un défi du républicain Mark Robertson dans le bastion traditionnel de son parti à Las Vegas, où le GOP avait espéré que le redécoupage l’aiderait à remporter le siège pour la première fois depuis 1998.

La membre du Congrès pour six mandats est la doyenne de la délégation du Congrès du Nevada. Elle s’était plainte que les stratèges démocrates l’aient rendue vulnérable pour la première fois depuis des années en sacrifiant un territoire traditionnel en échange de gains de redécoupage dans les quartiers swing voisins.

Le décompte des voix a pris plusieurs jours en partie à cause du système de vote par correspondance créé par la législature de l’État en 2020 qui oblige les comtés à accepter les bulletins de vote portant le cachet de la poste le jour du scrutin s’ils arrivent jusqu’à quatre jours plus tard.

Titus est devenue convaincue qu’elle avait remporté la course jeudi soir et a publié une déclaration remerciant ses partisans de l’avoir renvoyée au Congrès pour un septième mandat.

Entre autres choses, elle a déclaré qu’elle continuerait à travailler “pour réduire les coûts pour les familles”, élargir l’accès à des soins de santé abordables et “protéger le droit des femmes de choisir”.

Robertson, un colonel de l’armée à la retraite et propriétaire d’entreprise, a fait campagne principalement sur les réductions des dépenses fédérales et les problèmes de sécurité aux frontières. Le dernier républicain à remporter le siège du 1er district était John Ensign, qui a servi deux mandats de 1995 à 1999 et a ensuite été élu au Sénat.

Scott Sonner, l’Associated Press