Les chars israéliens ont atteint la périphérie de la ville de Gaza après qu’Israël a mené son bombardement le plus intense sur le territoire palestinien assiégé depuis le 7 octobre. Le ministère de la Santé de Gaza affirme que les attaques israéliennes ont tué plus de 8 300 Palestiniens, dont près de 3 500 enfants. Selon Save the Children, cela représente plus d’enfants que de morts dans les conflits armés à l’échelle mondiale au cours d’une année entière. L’agence des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, connue sous le nom de UNRWAaffirme que des familles désespérées ont fait irruption dimanche dans les entrepôts de l’ONU, emportant du blé et d’autres aides humanitaires. UNRWA Selon lui, l’incident a montré que les habitants de Gaza ont atteint un point de rupture. L’agence des Nations Unies au service des Palestiniens affirme que les habitants de Gaza ont atteint leur point de rupture après plus de trois semaines de bombardements et de siège total. Les frappes israéliennes ont fait au moins 59 morts UNRWA employés, et de nombreux autres seraient coincés sous les décombres.

Vendredi, l’Assemblée générale de l’ONU a voté par 120 voix contre 14 en faveur d’une résolution appelant à une trêve humanitaire immédiate et à l’accès de l’aide à Gaza. Israël et les États-Unis ont voté contre la résolution, qui appelle également à la libération des civils captifs. Israël pense que le Hamas et d’autres groupes détiennent plus de 220 otages capturés le 7 octobre lors de l’attaque du Hamas qui, selon Israël, a tué 1 400 personnes.

Nous sommes maintenant rejoints par deux invités. Lara Friedman est avec nous. Elle est présidente de la Fondation pour la paix au Moyen-Orient, ancienne officier du service extérieur qui a servi à Jérusalem, Tunis et Beyrouth. Elle travaille sur Israël-Palestine et sur la région au sens large depuis plus de 30 ans. Nous sommes également rejoints par Delia Ramirez, membre du Congrès de Chicago. Elle fait partie des 18 membres de la Chambre des représentants qui ont signé une résolution appelant à une désescalade immédiate et à un cessez-le-feu en Israël et en Palestine.

Nous vous souhaitons la bienvenue tous les deux La démocratie maintenant ! Membre du Congrès Ramirez, commençons par vous à Chicago. Pouvez-vous expliquer pourquoi vous avez soutenu cette résolution de cessez-le-feu ?

REPRÉSENTANT. DÉLIA RAMIREZ: Écoutez, je veux voir la sécurité et je veux voir les otages libérés. Il y a actuellement 500 Américains et leurs familles à Gaza, et je veux m’assurer que tout le monde est en sécurité et que nous utilisons notre pouvoir pour désamorcer la situation. Ce n’est pas en nous bombardant dessus que nous ramènerons les otages sains et saufs. Nous bombarder à travers cette zone ne ramènera pas 500 Américains. Je crois vraiment – ​​vous venez d’en parler – que 8 000 Palestiniens sont morts. La seule façon d’instaurer une paix durable est un cessez-le-feu, une désescalade et le recours à la diplomatie.

AMIE HOMME BON: Comment est née cette résolution, membre du Congrès Ramirez ?

REPRÉSENTANT. DÉLIA RAMIREZ: Écoutez, nous étions déjà deux semaines dans ce conflit. Nous n’avons assisté à aucune forme de désescalade, bien au contraire. Et nous avons vu des gens mourir de faim en Palestine, à Gaza en ce moment. Ainsi, pour un certain nombre d’entre nous, nous comprenons que si notre résultat est la paix dans la région, la seule façon de nous en rapprocher, une fois les otages libérés, est la désescalade et le cessez-le-feu. Nous devons nous assurer que nous faisons tout notre possible pour empêcher une guerre régionale. Et la seule façon d’y parvenir est de garantir que la sécurité des civils innocents soit notre priorité absolue. Vous n’y parviendrez pas grâce aux bombardements.

Nous avons compris, et un certain nombre d’entre nous ont co-dirigé la résolution, et d’autres membres du Congrès ont également rejoint la résolution dans les prochains jours, reconnaissant que ce que nous faisons actuellement est d’aggraver la situation, pas de la désamorcer, et que la seule façon nous avançons, c’est la désescalade et l’arrêt du feu. C’est ainsi que vous pourrez empêcher les gens de mourir, protéger les civils innocents, 1,2 million d’enfants actuellement à Gaza. Le cessez-le-feu est notre seul moyen de diplomatie et de parvenir à un lieu de paix.

AMIE HOMME BON: Quel genre de réponse recevez-vous en faveur de cette résolution ? Dans une interview précédente, vous avez dit : « Si vous demandez : « Et les Palestiniens ? c’est presque comme si l’on supposait que vous disiez que vous n’annoncez pas le Hamas.» Pouvez-vous parler de cela ? Et est-ce que vous sentez que cela change ?

REPRÉSENTANT. DÉLIA RAMIREZ: Je pense que ça change lentement. Et ce que je dis aux gens, c’est que je suis venu au Congrès pour élever l’humanité partagée. Je peux dénoncer le Hamas. Je peux demander la libération des otages. Et je pourrais aussi demander : « Et les enfants palestiniens ? En ce moment, nous avons des enfants sous les décombres. Le nombre que nous voyons est de 8 000, mais ce n’est pas le chiffre le plus précis. Il y a des gens que nous n’avons pas trouvés. Il y a des familles à Chicago et partout dans le monde qui n’ont pas pu communiquer avec leur famille à Gaza. Et la réalité est que si nous nous soucions des Israéliens, si nous nous soucions de la communauté juive et de sa sécurité, nous devons comprendre que cela est étroitement lié à la sécurité et à la liberté des Palestiniens.

AMIE HOMME BON: Selon vous, quel type d’aide devrait être accordée à Gaza ? Et qu’en est-il du financement d’Israël ?

REPRÉSENTANT. DÉLIA RAMIREZ: Écoute, Amy, alors que des centaines de milliers de personnes ont perdu leur maison, des milliers de personnes sont mortes, leurs communautés ont été complètement détruites, la question est : que ferons-nous pour garantir que les gens puissent rentrer chez eux lorsqu’ils auront pas de maison? Quand on parle d’aide humanitaire substantielle, je ne parle pas de 30, 40 camions par jour. Je veux dire des milliards de dollars de responsabilité que nous, en tant que États-Unis, qui ont fourni une aide militaire pendant si longtemps, sommes responsables de donner pour aider à restaurer un endroit qui, dans de nombreux cas, dans de nombreuses régions du pays, a été brûlé en décombres. Nous devons donc pouvoir le faire.

Et je pense que, secondairement, le fait que je puisse dire que je veux plus d’argent pour les bombes soulève une question. Les bombes vont tuer des gens. Et dans ce cas-ci, cela tue des milliers de civils. Nous l’avons déjà vu au cours des trois dernières semaines. Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour garantir que nous respectons le droit international, que l’argent que nous envoyons ne tue pas d’enfants, que nous élevons l’humanité du peuple d’Israël et de la population de Gaza, mais, Amy, les gens en Cisjordanie. En ce moment même, les colons tuent des gens en Cisjordanie, et le gouvernement israélien les autorise. C’est laisser faire. L’aide que nous envoyons ne peut pas être utilisée pour tuer des innocents. C’est inacceptable, ce n’est pas moral et je ne peux pas soutenir cela.

AMIE HOMME BON: Je me demande quelle serait, selon vous, une politique étrangère américaine plus juste. Je veux dire, vous, membre du Congrès Ramirez, êtes guatémaltèque-américain. Nous connaissons l’histoire du Guatemala et l’aide américaine aux régimes militaires successifs responsables de la mort de centaines de milliers de Guatémaltèques dans les années 1980 et au-delà. Pourriez-vous commenter la situation en plaçant cela dans un contexte plus large ?

REPRÉSENTANT. DÉLIA RAMIREZ: Écoutez, nous devons nous demander : quel est le résultat ici ? Est-ce une solution à deux États ? Est-ce pour pouvoir apporter la paix dans la région, une paix durable ? Parce que si tel est le cas, nous devons, en tant qu’États-Unis, réfléchir au rôle que nous avons joué au cours des dernières décennies. Nous ne sommes pas en paix. Nous avons assisté à une occupation dans toute la région. Et nous devons nous demander si ce que nous voulons, c’est une paix durable. Chaque résolution, chaque facture et chaque dollar que nous envoyons, nous devons nous demander : est-ce que cela nous amènera à la paix ? Cela nous rapprochera-t-il d’une solution à deux États ? Cela créera-t-il le genre de politique qui nous amènera à un endroit où les Palestiniens et les Israéliens seront en sécurité et libres ? Et si la réponse est non, nous devons alors réévaluer notre manière d’agir et le type de politique que nous avons menée dans la région au cours des dernières décennies.

AMIE HOMME BON: Avez-vous parlé au président Biden ou à son entourage ? Au début, il a été très clair en disant qu’il avait dit à Netanyahu qu’il n’avait pas dit de faire preuve de retenue. Mais maintenant, la Maison Blanche publie des déclarations selon lesquelles elle affirme, en coulisses, qu’il faut faire preuve de retenue.

REPRÉSENTANT. DÉLIA RAMIREZ: Je n’ai pas parlé directement au président. J’ai certainement parlé régulièrement au Département d’État. Et ce que j’ai dit, c’est que les mots comptent. Ce que nous disons au peuple américain, ce que le peuple américain voit a un impact direct, même pour nous ici. Je veux dire, écoutez, quand vous voyez Netanyahu et ses propres dirigeants, ses propres FDI le leadership, traiter les gens de moins qu’humains, d’animaux, cela a des conséquences. Nous avons vu l’impact et la croissance des crimes haineux partout dans le monde, de l’antisémitisme et de l’islamophobie. Un garçon de 6 ans, à 30 minutes de mon quartier, a été poignardé 26 fois parce que son propriétaire considérait ce petit garçon de 6 ans comme une menace pour notre société et a failli tuer sa mère. Nous devons comprendre que ce que nous disons aux gens en ce moment a de réelles conséquences. Et nous avons la responsabilité morale de diriger depuis le point de vue diplomatique, en recherchant la paix à tout moment et en tenant le gouvernement israélien responsable de la manière dont il viole le droit international, de la manière dont cette incursion terrestre en ce moment tue des vies innocentes. Nous voulons tous que les otages soient libérés. Nous voulons également que les 500 Américains et leurs familles sortent. La façon dont nous avançons en ce moment ne rend personne plus en sécurité.

AMIE HOMME BON: Delia Ramirez, membre du Congrès.