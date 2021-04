Républicaine Marjorie Taylor Greene a réprimandé la réunion virtuelle prévue du vice-président Kamala Harris avec le président mexicain pour discuter de son initiative de plantation d’arbres comme un spectacle de pouce vert de « l’invasion » qui sévit dans la région.

Samedi, la controversée membre du Congrès qui a poussé les théories du complot, a tweeté le veep par son nom pour ne pas avoir fait de voyage à la frontière sud et donner la priorité à un «projet d’aménagement paysager» qui servirait de porte d’entrée à la citoyenneté américaine.

La députée géorgienne Marjorie Taylor Greene a appelé l’administration Biden pour avoir travaillé avec le Mexique sur un « projet d’aménagement paysager » où des travailleurs employés cultiveront 3 milliards d’arbres et obtiendront la citoyenneté Crédit: Twitter

Samedi soir de Greene tweeter a affirmé que Kamala Harris «n’est pas allée à la frontière pour regarder l’invasion en cours ou voir les enfants dans les cages de Biden, mais elle va parler avec le Mexique du fait que nous payons pour leur projet d’aménagement paysager à MX, et accordons des visas de travail et la citoyenneté à les clandestins que nous embauchons pour le faire… Crétins

La fouille visant à la fois le président Biden et le vice-président Harris – qui a rebaptisé les mineurs détenus détenus dans les centres de détention en « cages Biden » – comportait un lien vers un article de Reuters publié samedi confirmant que Harris rencontrerait le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador en mai. 7 pour discuter de son programme de plantation d’arbres, appelé «Sembrando Vida» ou «Semer la vie».

L’objectif du programme est de planter 3 milliards d’arbres supplémentaires au Mexique et, ce faisant, environ 1,2 million d’emplois seront créés pour compenser efficacement la pauvreté généralisée et la migration pérenne, a déclaré le président lors d’un sommet virtuel sur le climat à la Maison Blanche la semaine dernière, selon Reuters.

Pres. Obrador a déclaré que Biden « pourrait financer » la croissance du programme dans les pays d’Amérique centrale comme le Guatemala, le Honduras et El Salvador.

Kamala Harris n’a pas encore visité les installations frontalières ni tenu de conférence de presse importante sur la question depuis qu’elle a été nommée tsar de la frontière il y a quelques semaines. Crédits: Getty

Dans un tweet chargé, la représentante Majorie Taylor Greene a remis en question les priorités de l’administration Biden pour aider le Mexique dans son initiative de plantation d’arbres lorsque la frontière sud est en crise Crédit: The Mega Agency

Le président Andres Manuel Lopez Obrador et le vice-président américain Kamala Harris se réuniront virtuellement le 7 mai pour discuter de son programme de plantation d’arbres, appelé «Sembrando Vida» ou «Sowing Life», pour créer des emplois en cultivant 3 milliards d’arbres et contribuer à freiner la migration vers le nord Crédit: Reuters

Les migrants, en particulier les jeunes enfants non accompagnés, continuent de franchir la frontière américano-mexicaine Crédit: Reuters

La vague record de migrants s’est intensifiée depuis que Biden a pris ses fonctions, obligeant la représentante Marjorie Taylor Greene à l’appeler une « invasion » dans un récent tweet critique Crédits: Getty

En réponse à la réunion prévue entre Harris et Obrador, la porte-parole du vice-président, Symone Sanders, a confirmé dans une déclaration à Reuters qu’elle «approfondira le partenariat entre nos pays pour atteindre les objectifs communs de prospérité, de bonne gouvernance et de lutte contre les causes profondes de migration. »

Harris a déjà admis qu’elle était une non-présentation à la frontière sud depuis que Biden a oint sa frontière il y a des semaines.

Dans une interview avec Dana Bash de CNN, Harris a admis qu’elle n’avait pas encore effectué de visite à la frontière malgré l’afflux de sans-papiers essayant d’entrer dans le pays.

Elle a suggéré qu’elle a délégué le partage des responsabilités au secrétaire à la Sécurité intérieure Alejandro Mayorkas.

Elle a également réaffirmé que l’effort pour résoudre la crise frontalière avec le Mexique et les pays d’Amérique centrale allait être un slog.

« Nous faisons des progrès, mais cela ne se manifestera pas du jour au lendemain », a-t-elle déclaré.

Alors que les centres de détention abritent un trop grand nombre d’immigrants qui tentent d’entrer aux États-Unis, Harris soutient que le très grand nombre de migrants d’Amérique centrale veulent rester dans leur pays d’origine.

«La plupart des gens ne veulent pas quitter la maison, ils ne veulent pas quitter leurs grands-parents.

«Ils ne veulent pas quitter l’endroit où ils ont grandi.

« Si les parents et les enfants ne peuvent littéralement pas manger, s’ils ne peuvent pas avoir les choses essentielles de base dont tout le monde a besoin pour vivre, ils vont bien sûr fuir. »

Déjà, il y a confirmation d’un pic marqué d’enfants migrants essayant de traverser la frontière au Mexique.

En fait, selon un rapport récent de l’Unicef, les enfants représentent au moins 30% des migrants dans les refuges mexicains, qui viennent du Mexique et des pays dits du «triangle nord» des pays d’Amérique centrale, le Honduras, le Guatemala et le Salvador.

La moitié d’entre eux tentent de se rendre seuls aux États-Unis sans parent ou tuteur, ce qui est l’une des proportions les plus élevées jamais enregistrées au Mexique.

L’agence estime qu’en moyenne 275 enfants migrants supplémentaires se retrouvent chaque jour au Mexique après avoir été détectés par les autorités, attendant d’entrer aux États-Unis ou d’être renvoyés, selon le rapport.

«J’ai eu le cœur brisé de voir la souffrance de tant de jeunes enfants, y compris des bébés, à la frontière mexicaine avec les États-Unis», a déclaré Jean Gough, directeur régional de l’UNICEF pour l’Amérique latine et les Caraïbes après une visite de cinq jours au Mexique.

«La plupart des centres d’hébergement que j’ai visités au Mexique sont déjà surpeuplés et ne peuvent pas accueillir le nombre croissant d’enfants et de familles qui migrent vers le nord.

« Nous sommes profondément préoccupés par le fait que les conditions de vie des enfants et des mères migrants au Mexique pourraient bientôt se détériorer davantage. »

Bien que Harris ait admis qu’elle ne se rendrait pas à la frontière sud de sitôt, elle a prévu de rendre visite aux dirigeants des pays du Triangle du Nord.

Elle a dit: « Oui, nous travaillons sur un plan pour y arriver, nous travaillons sur les problèmes de COVID. »