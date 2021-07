La représentante de l’Ohio Joyce Beatty arrêtée lors d’une manifestation pour le droit de vote

La représentante Joyce Beatty, présidente du Congressional Black Caucus, a été arrêtée jeudi lors d’une manifestation pour les droits de vote.

Brennan Center : au moins 14 États ont adopté des lois qui limiteraient l’accès au vote cette année.

La représentante démocrate de l’Ohio, Joyce Beatty, a été arrêtée par la police du Capitole, les mains attachées derrière le dos, alors qu’elle participait à une manifestation pour les droits de vote jeudi.

Beatty, qui est président du Congressional Black Caucus, a défilé aux côtés de défenseurs des droits civiques dans l’immeuble de bureaux du Sénat Hart près du Capitole pour protester contre l’adoption de nouvelles restrictions sur le vote dans les États du pays. Elle a posté une série de photos sur Twitter montrant un officier lui attachant les mains derrière le dos dans l’atrium du bâtiment avec la légende « Laissez le peuple voter. Combattez pour la justice. »

Police du Capitole a déclaré dans un communiqué sur Twitter que neuf personnes ont été arrêtées après avoir été averties à trois reprises de cesser « toute activité de manifestation illégale ». USA TODAY a contacté la police du Capitole pour commentaires.

Environ 30 minutes après le tweet la décrivant en détention, Beatty a tweeté « #GoodTrouble ». L’expression est devenue la devise de la défunte icône des droits civiques, le représentant de Géorgie, John Lewis, qui s’est battu pour le droit de vote dans la rue et au Congrès pendant plus d’un demi-siècle.

Son bureau et le Congressional Black Caucus n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires d’USA TODAY, mais elle a publié une déclaration sur Twitter.

« Je suis solidaire des femmes noires et de leurs alliés à travers le pays pour défendre notre droit constitutionnel de vote », la déclaration se lit. « Nous sommes allés trop loin et avons trop lutté pour que tout soit systématiquement démantelé et restreint par ceux qui souhaitent nous faire taire. Soyez assurés que ce n’est que le début. C’est Notre Pouvoir, Notre Message. »

Frustré par le manque d’action pour adopter une législation fédérale sur le droit de vote, une coalition de leaders des droits civiques, de chefs religieux et de militants du droit de vote a organisé un rassemblement plus tôt jeudi devant une église en face du Capitole des États-Unis. Les militants se sont plaints que le Congrès ne fait pas assez pour protéger les droits de vote et repousser les États qui adoptent des mesures plus restrictives.

Beatty a été rejoint par des militants des droits civiques, dont Melanie Campbell, présidente de la National Coalition on Black Civic Participation, LaTosha Brown, co-fondatrice de Black Voters Matter, le Dr Barbara Williams-Skinner et Cora Masters Barry, alors qu’ils marchaient un bloc loin de l’église à l’un des immeubles de bureaux du Sénat. Brown a dirigé les militants, qui ont défilé les bras fermés, en chantant. Les militants chantaient souvent ce qu’ils appelaient des chansons de liberté lorsqu’ils manifestaient pendant le mouvement des droits civiques.

Les États dirigés par les républicains à travers le pays ont récemment fait des efforts pour adopter des projets de loi qui restreindraient le droit de vote des citoyens. Selon le Brennan Center non partisan, au moins 14 États ont adopté des lois qui limiteraient l’accès au vote cette année. Les démocrates du Texas ont récemment fui l’État pour éviter de voter sur un projet de loi qui restreindrait les droits de vote.

Le parti démocrate de l’Ohio a tweeté pour soutenir la manifestation, partageant une image de Beatty et d’autres manifestants bras croisés en signe de protestation.

« Merci, @RepBeatty, d’avoir causé les ennuis nécessaires alors que la lutte pour le droit de vote se poursuit dans notre État et à travers le pays », lit-on dans leur tweet.

Avant la manifestation, le bureau de Beatty a publié une déclaration condamnant « de nombreuses lois sur la restriction du vote adoptées dans les États du pays » et « le refus des républicains du Sénat de s’engager de manière significative dans la rédaction d’une législation fédérale pour garantir que chaque Américain ait l’égalité des chances de voter ».

« Cinquante-six ans après l’adoption du Voting Rights Act, le droit de vote des Américains est toujours attaqué alors que les législatures des États font des heures supplémentaires pour diluer notre pouvoir », a déclaré Beatty dans un communiqué de presse avant la manifestation. « Donc, en tant que président du Congressional Black Caucus – mais plus important encore en tant que femme noire – je me joins au chœur d’individus qui demandent justice, changement et la garantie que mon vote compte comme le vote de tout le monde. »

Contribution : Deborah Berry