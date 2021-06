Le membre de SQUAD, Cori Bush, a demandé des réparations pour les Noirs après que Juneteenth soit devenue un jour férié fédéral.

La membre du Congrès du Missouri a tweeté mercredi pour dire: « C’est Juneteenth ET réparations. C’est Juneteenth ET mettre fin à la violence policière + la guerre contre la drogue. »

La représentante Cori Bush, une démocrate du Missouri, a appelé à des réparations pour les Noirs après que Juneteenth est devenue un jour férié fédéral Crédit : Getty

Elle a ajouté: « C’est Juneteenth ET mettre fin à l’apartheid logement + éducation. C’est Juneteenth ET enseigner la vérité sur la suprématie blanche dans notre pays.

« La libération des Noirs dans sa totalité doit être prioritaire. »

Après que le Sénat a adopté mardi le projet de loi, le démocrate Bush, membre du « Squad » progressiste aux côtés d’Alexandria Ocasio-Cortez, a ajouté : « Génial. Faisons-le et réparons ensuite.

Le sujet du paiement de réparations aux Noirs américains pour les effets durables de l’esclavage a été longtemps débattu.

La Chambre a voté mercredi pour adopter un projet de loi faisant de Juneteenth un jour férié fédéral, un jour après que le Sénat a voté à l’unanimité pour faire de même.

Juneteenth commémore la fin de l’esclavage aux États-Unis, qui est déjà célébrée comme une fête d’État ou de cérémonie dans 47 États et à Washington DC

Le vote déplace maintenant le projet de loi sur le bureau du président Joe Biden, qui devrait signer le projet de loi jeudi.

Le Black Caucus du Michigan Democratic Party (MDP) a lancé une pétition plus tôt ce mois-ci pour rallier le soutien à son initiative « Yes on Fairness ».

En cas de succès, l’initiative établirait un comité pour superviser la création et le développement d’un « Fonds de réparations » qui distribuerait des fonds « pour lutter contre la discrimination historique contre la communauté noire de Détroit ».

Le président du MDP Black Caucus, Keith Williams, a déclaré au Michigan Advance que l’obtention d’un vote affirmatif à Detroit pourrait propulser une discussion à l’échelle de l’État sur la question.

« Les réparations sont attendues depuis longtemps », a déclaré Williams. « C’est une question de respect. L’argent est une chose, mais le respect de soi en est une autre. Nous ne cherchons pas une aumône, mais une voie vers le haut.

« Les inégalités pour les personnes de couleur ont toujours eu un effet paralysant sur les plans social et économique, nous affectant maintenant et dans les générations à venir. »

Une foule de manifestants portent des pancartes indiquant «Réparations maintenant» alors qu’ils traversent les quartiers lors de la manifestation Black Lives Matter à Bayside, Queen en août de l’année dernière Crédit : Getty

Juneteenth commémore la fin de l’esclavage aux États-Unis, qui est déjà célébrée comme une fête d’État ou de cérémonie dans 47 États et à Washington DC Crédit : AP

Avec un vote de 415 contre 14, la Chambre a voté mercredi pour faire du 19 juin le 11e jour férié fédéral, après son adoption à l’unanimité au Sénat mardi soir.

La représentante démocrate du Texas, Sheila Jackson Lee, qui a parrainé le projet de loi, a déclaré que « cela a été un long voyage » mais « nous sommes ici ».

« Juneteenth est égal à la liberté et la liberté, c’est ce qu’est l’Amérique ! » elle a tweeté.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a qualifié le vote de « journée historique passionnante » avant le vote.

Bien que le projet de loi ait reçu de nombreux soutiens dans les deux chambres du Congrès, certains des « non » ont été plutôt virulents.

« Un as [is] un as », a déclaré Matt Rosendale, représentant républicain du Montana.

« Il s’agit d’un effort de la gauche pour créer une journée de toutes pièces pour célébrer la politique identitaire dans le cadre de ses efforts plus larges pour faire de la théorie critique de la race l’idéologie régnante de notre pays. »

La présidente de la Chambre Nancy Pelosi, au centre, remet le projet de loi après que le 17 juin soit devenu un jour férié fédéral Crédit : EPA

En avril, le House Judiciary Committee (HJC) des États-Unis a approuvé un projet de loi qui mettrait en place un programme pour étudier comment et si des réparations aux citoyens noirs pourraient être accordées pour expier la traite des esclaves du pays.

L’un des partisans du projet de loi était la démocrate de la Chambre et membre de l’équipe de Detroit, Rashida Tlaib.

« Il est plus que temps d’accorder des réparations aux Afro-Américains aux États-Unis », a-t-elle déclaré dans un communiqué à l’époque. « L’esclavage et l’ère Jim Crow sont des chapitres sombres et laids de l’histoire de ce pays qui continuent d’imprégner tous les aspects de la vie aujourd’hui.

« Nous ne serons pas en mesure d’éradiquer complètement la haine, le sectarisme et la discrimination envers les Afro-Américains et de défaire les inégalités économiques, politiques et sociales tant que nous ne commencerons pas à expier les péchés de ce pays. »

En février, la Maison Blanche a indiqué que le président Joe Biden soutiendrait l’étude des réparations pour l’esclavage – mais n’a pas confirmé s’il signerait le projet de loi du HJC.

Ailleurs, plus tôt ce mois-ci, des responsables à Asheville, en Caroline du Nord, ont approuvé un accord budgétaire qui réserve 2,1 millions de dollars pour financer les réparations.

La résolution d’Asheville a servi d’inspiration au conseiller municipal de Tulsa, Mykey Arthell, dans son projet d’imposer des réparations pour faire face au massacre racial de Tulsa à « Black Wall Street » il y a un siècle.

Arthell a contacté le conseiller municipal derrière le projet de loi sur les réparations d’Asheville, Keith Young, et quatre mois plus tard, la ville de Tulsa a adopté sa propre loi sur les réparations.

Le projet de loi est intervenu au milieu des demandes que la ville paie 1 million de dollars chacun de la part des avocats des descendants et des survivants des quelque 300 Noirs qui ont perdu la vie lors du massacre.

Le massacre racial de Tulsa a eu lieu le 31 mai 1921, lorsqu’une foule blanche a pris d’assaut le quartier à prédominance noire de Greenwood à Tulsa, surnommé « Black Wall Street » pour sa prospérité financière, et a fait au moins 36 morts et des milliers de maisons incendiées.