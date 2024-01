La représentante de l’Arizona, Leezah Sun, a menacé de mort “sur le balcon”

Les problèmes se sont accrus pour un législateur démocrate lorsque deux témoins clés dans une enquête éthique ont déclaré que le législateur avait déclaré qu’elle jetterait un responsable de Tolleson par-dessus un balcon et la « tuerait ».

La représentante Leezah Sun de Phoenix, qui a été accusée d’avoir violé la règle de la législature de l’Arizona contre les « comportements désordonnés », a maintenu son précédent déni concernant cette déclaration lors de l’audience du comité d’éthique de la Chambre des représentants jeudi.

Elle a également nié que l’hôtel où elle aurait fait cette déclaration disposait d’un balcon, comme l’ont affirmé des témoins, mais un membre du comité a récupéré une photo du balcon sur son téléphone.

Le président du comité, le représentant Joseph Chaplik, républicain de Scottsdale, a interrompu Sun à plusieurs reprises lors de ses questions et de ses plaidoiries finales pour avoir fait des remarques qu’il considérait comme non pertinentes ou inappropriées, y compris « des attaques personnelles contre les témoins ».

La deuxième audience de l’enquête a étoffé le témoignage incomplet de la première audience d’éthique du 19 décembre, au cours de laquelle les responsables de Tolleson ont déclaré avoir entendu parler de la déclaration de Sun de première main. Cette fois, les trois républicains et les deux démocrates du comité ont pu entendre directement les témoins Liz Goodman et Kayla Destiny Ruiz-Davidian, qui travaillent tous deux avec une société de lobbying locale, au sujet de leur rencontre « étrange et inconfortable » du 29 août avec Sun à Tucson.

Sun, une législatrice pour son premier mandat qui se présente au Sénat de l’État cette année, risque un vote potentiel de la Chambre pour sa censure ou son expulsion, en fonction du rapport final du comité. Les dirigeants démocrates de la Chambre ont déposé une plainte éthique contre elle en novembre, alléguant un mauvais comportement.

Outre la menace, les allégations incluent le recours à des grossièretés et l’intimidation de fonctionnaires de l’hôtel de ville de Tolleson, les amenant à obtenir une ordonnance de non-communication déposée contre elle ; envoyer des demandes d’amitié sur Instagram aux membres de la famille des fonctionnaires, ce qui les a intimidés ; interférer avec un transfert de garde d’enfant ordonné par le tribunal ; et essayer d’intimider le surintendant Roger Freeman du district scolaire élémentaire de Littleton.

Les commentaires de Sun lors de la conférence « nous ont tous surpris »

Contrairement à l’audience précédente, Sun était assis à la table des témoins, non accompagné de l’avocat Garrick McFadden, qui représentait Sun pro bono.

McFadden, qui vit à Washington, DC, a refusé de dire pourquoi il n’était pas là ; Sun n’a pas renvoyé de message texte demandant un commentaire.

Goodman, directrice générale de Hush Blackwell Strategies qui fait du lobbying pour des clients, notamment des sociétés de services publics et de soins de santé, était assise à une autre table de témoins avec son avocat, Josh Grabel. Elle a déclaré aux membres du comité qu’elle avait organisé une réunion avec Sun lors d’une conférence parrainée par la League of Arizona Cities and Towns au JW Marriott Tucson Starr Pass Resort & Spa.

Elle a rappelé que Sun s’était assis avec Goodman et deux autres employés de la société de lobbying dans le hall de l’hôtel, près d’un balcon menant à un niveau inférieur. D’autres petits groupes de participants à la conférence se trouvaient à proximité. Elle a déclaré que la réunion, comme Sun en avait été informé précédemment, avait pour but de discuter des affaires que certains de ses clients voulaient faire à Tolleson, qui se trouve dans le district de Sun West Valley. Cependant, lorsque la conversation s’est tournée vers Tolleson, la conversation « a immédiatement pris une tournure sombre, un ton inconfortable », a déclaré Goodman.

La réponse de Sun « était vraiment inattendue », a déclaré Goodman. «Cela nous a tous surpris. Il était truffé de grossièretés à propos de plusieurs membres de la ville de Tolleson dont je n’avais pas entendu parler et que je ne connaissais pas.

Selon Goodman, Sun a déclaré que si elle voyait Pilar Sinawi, responsable des affaires gouvernementales en chef de Tolleson, à la conférence, “‘Je vais la gifler, la jeter par-dessus le balcon’ – et il y avait un balcon visible d’où nous étaient assis – « et tuez-la ».

Sinawi a témoigné lors de l’audience de décembre que lorsqu’elle a appris la prétendue déclaration de Sun, cela l’a secouée « jusqu’au plus profond » et elle a craint pour sa sécurité.

Ruiz-Davidian, qui préfère le nom de famille Ruiz, a déclaré avoir entendu Sun dire la même chose, mais avec un juron. Cela a conduit le représentant Travis Grantham, R-Gilbert, membre du comité, à remettre en question la déclaration de Ruiz au comité, qui n’incluait pas le juron.

“Y a-t-il un mot supplémentaire là-dedans que nous ajoutons ou manquons peut-être”, a demandé Grantham à Ruiz.

“Le putain de mot a été dit”, a-t-elle répondu. “Je suis sûr qu’elle a dit qu’elle la tuerait (juron).”

Les membres du comité ont clarifié avec les témoins si le cadre était décontracté ou professionnel, et si l’attitude de Sun aurait pu indiquer qu’elle voulait dire sa déclaration en « plaisantant ». Les deux femmes sont restées convaincues que rien dans la réunion, qui s’est déroulée en plein jour et sans cocktails, n’avait rien de banal ou ne semblait être une plaisanterie.

Un député de l’Arizona accusé de “chasse aux sorcières”

Quand ce fut son tour d’interroger Goodman, Sun a tenté de renverser la situation, se référant à elle-même à la troisième personne : « La représentante Sun a-t-elle déjà fait quoi que ce soit pour exercer des représailles contre vous suite à votre violation de notre protocole de confidentialité entre l’Assemblée législative et les lobbyistes ? , ou quelqu’un dans votre entreprise ? »

Chaplik a rejeté la question après que Grabel, l’avocat de Goodman, s’y soit opposé. Sun a ensuite essayé d’interroger Goodman sur la façon dont Sinawi avait eu connaissance de la déclaration, demandant à Goodman de lister toutes les personnes à qui elle en avait parlé.

Grabel s’y est de nouveau opposé, affirmant que la réponse mettrait « en danger » les personnes figurant sur la liste et que « cela me semble être une chasse aux sorcières ».

Chaplik accepta et ne laissa pas Sun poursuivre ses questions. Le scénario s’est répété plusieurs fois avec d’autres questions.

Sun a précédemment décrit une conspiration d’opposants politiques comme le motif de la plainte déposée contre elle. Elle a semblé affirmer que Goodman en faisait partie, affirmant que Goodman l’avait « incitée » à faire des déclarations contre les responsables de Tolleson.

« De toute évidence, mes propos ont été mal interprétés et déformés », a-t-elle déclaré. “MS. HB Strategies Liz a obtenu ce qu’elle voulait.

Chaplik a interrompu les plaidoiries finales de Sun avant qu’elle ait terminé.

Les deux démocrates du panel, les représentants Jennifer Longdon et Chris Mathis, ont soulevé deux nouvelles questions devant le comité.

Mathis a noté que Sun s’était présenté à la réunion du conseil d’administration du district de Littleton le 9 janvier et avait fait des déclarations qui pourraient être interprétées comme une « intimidation » du surintendant Roger Freeman en tant que témoin d’une enquête éthique.

Longdon a interrogé Sun sur l’incident de la garde des enfants et si des avocats législatifs lui avaient dit avant l’incident de ne pas participer. Sun refusa de répondre.

Mais Chaplik n’a pas permis d’autres questions sur les allégations, affirmant qu’elles n’étaient pas pertinentes pour l’audience du jour.

Il n’a pas voulu dire quand le rapport du comité sur Sun serait prêt.

Contactez le journaliste au [email protected] ou 480-276-3237. Suivez-le sur X @raystern.