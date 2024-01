La représentante Cori Bush du Missouri fait l’objet d’une enquête du DOJ : ce qu’il faut savoir

La députée démocrate Cori Bush du Missouri fait l’objet d’une enquête du ministère de la Justice pour les dépenses de sa campagne consacrées aux services de sécurité, a-t-elle confirmé dans une déclaration mardi.

Bush a déclaré qu’elle avait utilisé les fonds de sa campagne pour embaucher des services de protection face aux “menaces incessantes” contre sa vie et sa sécurité physique depuis qu’elle est devenue membre du Congrès. Elle a également déclaré qu’elle avait embauché son mari au sein de son équipe de sécurité, en utilisant les fonds de la campagne, la sécurité n’étant pas assurée par la Chambre.

Elle a déclaré qu’elle coopérait pleinement à l’enquête, mais a déclaré aux journalistes que les allégations selon lesquelles elle aurait utilisé des fonds fédéraux pour financer sa sécurité personnelle étaient “tout simplement fausses”.

Qui est Cori Bush?

Cori Bush est une représentante démocrate du Missouri. Son district couvre une partie de Saint-Louis.

Ayant pris ses fonctions pour la première fois en 2021, Bush fait partie de la faction progressiste de législateurs connue sous le nom de « Squad », aux côtés d’Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar et Rashida Tlaib.

Bush se présente aux élections dans ce qui pourrait être une primaire compétitive contre un adversaire bien financé, le procureur du comté de St. Louis, Wesley Bell, a rapporté la station locale KSDK.

Pourquoi Cori Bush fait-elle l’objet d’une enquête du ministère de la Justice ?

Bush a déclaré que le ministère de la Justice réexaminait ses dépenses en matière de sécurité, qui, selon elle, étaient financées par les fonds de la campagne, rejetant les allégations selon lesquelles elle aurait utilisé des fonds fédéraux pour financer sa sécurité personnelle.

“Je me tiens, ainsi que ma campagne et ma position, au plus haut niveau d’intégrité”, a déclaré Bush. “J’ai respecté toutes les lois applicables et les règles de la Chambre et je continuerai de donner la priorité aux règles qui nous régissent en tant qu’élus fédéraux.”

Bush a déclaré que bon nombre des allégations se concentraient sur le fait qu’elle avait embauché son mari, Cortney Merritts., qui était autrefois son agent de sécurité, en tant que membre de son équipe en raison de son expérience et parce qu’elle affirmait qu’il pouvait fournir des services « au tarif du marché ou à un prix inférieur ».

Elle a également déclaré que de nombreuses plaintes émanaient d’organisations de droite, ce qui a conduit à des enquêtes supplémentaires de la part de la Commission électorale fédérale et du Comité d’éthique de la Chambre.

Le Bureau d’éthique du Congrès a enquêté sur ses dépenses l’année dernière et a voté en faveur du rejet de l’affaire, a-t-elle déclaré mardi. “J’attends avec impatience le même résultat pour toutes les enquêtes à venir.”

Des collègues législateurs s’expriment sur l’enquête de la représentante Cori Bush

Le leader démocrate Hakeem Jeffries, DN.Y., a réitéré que Bush coopérait à l’enquête.

“Comme tout autre Américain, elle a droit à la présomption d’innocence”, a déclaré mardi la porte-parole de Jeffries, Christie Stephenson, dans un communiqué. “Nous espérons que l’enquête suivra les faits, appliquera la loi et sera menée de manière professionnelle.”

Pourtant, les républicains ont multiplié les critiques. Le représentant Byron Donalds (Républicain de Floride) a déclaré que la plupart des membres ne bénéficient pas de sécurité. Il a également souligné son soutien dans le passé au « définancement de la police » comme étant contradictoire avec le fait qu’elle dispose d’un service de sécurité.

Sur les marches du Capitole, le représentant Troy E. Nehls (Républicain du Texas) a qualifié le mari de Bush de « voyou » et a déclaré : « Peut-être que si elle n’était pas aussi bruyante tout le temps, peut-être qu’elle ne recevrait pas de menaces. ” selon un clip vidéo diffusé par CNN.

Bush a répondu à Nehls sur X, exigeant des excuses.

“@RepTroyNehls vient de traiter mon mari, un homme noir et vétéran de l’armée, de voyou. Et je suis la femme noire bruyante qui doit se taire pour être à l’abri de la violence, ou bien ?” elle a écrit. “C’est le genre de rhétorique qui met en danger la vie des Noirs.”