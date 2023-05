La représentante américaine Lauren Underwood ouvre un nouveau bureau de district à Sandwich ; journée portes ouvertes le 3 juin – Shaw Local

La représentante américaine Lauren Underwood, D-Naperville, a annoncé l’ouverture d’un nouveau bureau au 207 E. Church St., Unit F, à Sandwich.

Pour célébrer l’ouverture du bureau, Underwood organisera une journée portes ouvertes pour les électeurs au bureau de Sandwich de 10 h à midi le samedi 3 juin.

« Rester accessible et écouter le 14e arrondissement a toujours été une priorité absolue », a déclaré Underwood dans un communiqué de presse. « Rejoignez-nous le samedi 3 juin pour une journée portes ouvertes pour en savoir plus sur les services offerts par mon bureau. »

Les membres de la communauté peuvent RSVP pour la journée portes ouvertes à https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcPis3IeI7N1AEhdf83aKEgJ8jzkOktdHfPTk7z_T_l6gLJw/viewform. Le stationnement dans la rue est disponible. Si vous avez des besoins de mobilité nécessitant une place de stationnement, contactez le bureau pour obtenir de l’aide.

Des informations sur les emplacements des bureaux d’Underwood sont disponibles sur underwood.house.gov/. Underwood et son personnel sont disponibles pour des rendez-vous en personne et virtuels dans ses bureaux de Washington, DC, Sandwich et Joliet. Les électeurs peuvent appeler le 630-549-2190 et le personnel déterminera si un rendez-vous est nécessaire pour résoudre leur problème.