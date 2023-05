La représentante américaine Lauren Underwood aborde les problèmes de santé en milieu rural à la mairie des anciens combattants – Shaw Local

Alors que deux membres de haut rang du Comité des anciens combattants de la Chambre des représentants des États-Unis ont fait le point sur leur travail à un groupe d’anciens combattants et de citoyens lors d’une assemblée publique à La Salle VFW samedi, la conversation a également abordé les questions de soins de santé en milieu rural. .

La représentante américaine Lauren Underwood (D-Naperville), membre du comité, et le représentant américain Mark Takano (D-Californie), son président, ont offert au groupe un aperçu non seulement des avantages et des soins de santé disponibles pour les anciens combattants, mais ont également abordé soins dans une situation d’établissement incertaine dans la vallée de l’Illinois, avec la fermeture soudaine de l’hôpital du Pérou et la fermeture prochaine annoncée de l’hôpital de Spring Valley, ainsi qu’une main-d’œuvre épuisée dans les soins de santé en Amérique rurale.

Underwood a déclaré qu’elle se consacrait à la préservation d’un accès hospitalier de qualité et rapide dans la région, y compris le foyer des anciens combattants de l’Illinois à La Salle. Un hôpital au Pérou devrait rouvrir après avoir été acquis par OSF.

« L’une des conséquences de la fermeture dont nous avons entendu parler par les pompiers locaux est l’allongement des temps d’intervention des ambulances en cas d’urgence, non seulement au Pérou mais dans les communautés environnantes », a déclaré Underwood. « Nous nous efforçons d’obtenir un financement de projet communautaire pour la ville d’Ottawa afin de construire un nouveau poste pour les pompiers afin de combler les lacunes dans les temps d’intervention et de nous assurer que les services d’incendie et d’ambulance d’Ottawa peuvent atteindre les gens rapidement et en toute sécurité.

La représentante américaine Lauren Underwood prend la parole le samedi 29 mai 2023 lors de la réunion publique des anciens combattants à La Salle VFW. (Charlie Ellerbrock)

Underwood, une infirmière autorisée qui s’est présentée pour la première fois au Congrès en 2018 sur une plate-forme de protection et d’expansion des soins de santé abordables, a travaillé avec Takano pour faire passer la promesse de traiter les toxiques complets, qui offre une extension des avantages et des services aux anciens combattants exposés aux toxiques parmi les les 3,5 millions d’anciens militaires du pays.

Tout en se consacrant également à l’accès aux services de santé mentale et de maternité pour les vétérinaires,

« Une fois qu’une ambulance est hors service, cela se déstabilise car ils doivent parcourir une si longue distance pour se rendre à l’hôpital. Il y a d’autres communautés qui sont appelées, mais elles ne suffisent tout simplement pas… C’est tout un système qui a besoin d’être renforcé et nous nous engageons à aider à ce que cela se produise.

«Mon opinion personnelle, je ne vois pas comment nous allons faire venir le secteur privé dans des communautés comme celle-ci. Nous devons trouver des solutions communautaires et, franchement, gouvernementales pour faire venir des médecins dans les zones rurales. — Rép. américain Mark Takano, D-Californie

Takano a reconnu au groupe, qui comprenait des représentants du ministère des Anciens Combattants de l’Illinois, de la Commission d’assistance aux anciens combattants du comté de La Salle, de la Veterans Benefits Administration et de l’hôpital Hines VA, que des centaines de millions de dollars ont été fournis aux foyers VA gérés par l’État. . Cependant, ces foyers rencontrent dans certains cas les mêmes problèmes de personnel que toutes les entités médicales rurales.

« Les zones rurales qui perdent des hôpitaux sont un énorme problème », a déclaré Takano. «Mon opinion personnelle, je ne vois pas comment nous allons faire venir le secteur privé dans des communautés comme celle-ci. Nous devons trouver des solutions communautaires et, franchement, gouvernementales pour faire venir des médecins dans les régions rurales. Ce sera une question à laquelle nous répondrons grâce à un effort fédéral… Une partie de la solution est de savoir comment donner aux gens les moyens de prendre soin des gens à domicile, comment fournir des travailleurs de la santé à domicile.

«Nous allons devoir fournir des solutions à tous les Américains, pas seulement aux anciens combattants… pour augmenter la main-d’œuvre médicale à travers le pays en général. Nous sommes confrontés à des problèmes de dotation en personnel à la VA, mais le secteur privé des soins de santé est confronté à ces mêmes défis et nous devons unir les Américains autour d’une toute nouvelle génération de prestataires dans le système.

Underwood a également déclaré que le comité de la Chambre cherchait des moyens d’aider les organisations de services aux anciens combattants comme la VFW et la Légion américaine qui ont du mal à garder leurs installations ouvertes à une époque de baisse des effectifs et d’augmentation des coûts de maintenance.

« Les assemblées publiques sont si importantes », a déclaré Underwood, qui a organisé plus de 40 assemblées publiques avec le public, « parce qu’il est si précieux pour la communauté de comprendre sur quoi nous travaillons, de venir poser des questions.

Pour vérifier l’éligibilité à la loi PACT, appelez la hotline VA au 800-698-2411, visitez va.gov/PACT ou communiquez avec un organisme de services aux anciens combattants reconnu.