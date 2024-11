La représentante américaine Betty McCollum brigue un 13e mandat lors d’un match revanche avec May Lor Xiong dans le 4e district

Betty McCollum, représentante démocrate américaine de longue date de St. Paul, brigue un autre mandat dans le quatrième district du Congrès du Minnesota et affronte à nouveau May Lor Xiong, qui en 2022 a été le premier candidat républicain Hmong-américain au Congrès.

McCollum est le représentant du Minnesota le plus ancien et a déjà remporté le siège douze fois en toute sécurité. Le district est un bastion démocrate historique détenu par le parti depuis 1949 et comprend les comtés de Ramsey et de Washington.

Pourtant, McCollum, élue pour la première fois en 2000, affirme qu’elle ne tient aucune élection pour acquise malgré son fort avantage. Elle a déclaré qu’elle était allée dans la communauté pour entendre les électeurs sur ce qu’ils aimeraient voir de leur représentant, qualifiant la saison électorale de « temps de remise des bulletins ».

McCollum affirme que les démocrates doivent prendre le contrôle de la Chambre pour mettre fin à des années de « chaos » républicain, prendre des mesures plus audacieuses contre le changement climatique et protéger le droit à l’avortement au niveau national après l’annulation de l’arrêt Roe v. Wade en 2022.

L’analyse non partisane des élections nationales du Cook Political Report classe le quatrième district comme solidement démocrate. Et malgré une perte d’environ 36 points de pourcentage en 2022, Xiong dit qu’elle espère réduire cet écart en s’appuyant sur sa campagne passée.

« Cette fois, j’espère qu’avec une notoriété au niveau local et national, je pourrai faire passer mon message davantage dans le district », a déclaré l’ancien professeur d’anglais de St. Paul dans une interview.

Challenger du GOP

Xiong, diplômée du Collège Concordia, est mère de quatre enfants et a immigré du Laos aux États-Unis en tant que réfugiée de 8 ans. Elle a dit qu’elle avait choisi de se présenter aux élections après les émeutes de 2020 suite au meurtre de George Floyd, des petites entreprises ont été détruites à St Paul.

Xiong a déclaré qu’elle pensait que les démocrates étaient faibles en matière de criminalité et qu’ils étaient allés trop loin en fermant des entreprises et des écoles pendant la pandémie de coronavirus.

La sécurité publique reste un thème de sa campagne de 2024, mais comme de nombreux républicains, elle fait également campagne sur la hausse des prix de l’épicerie, du logement et des services publics. Les candidats républicains ont tenté d’attribuer l’inflation aux principales dépenses des démocrates.

La campagne de Xiong affirme que pour stopper l’inflation, le gouvernement doit mettre un terme à « l’impression monétaire excessive et aux dépenses imprudentes à Washington, DC » et rétablir la responsabilité budgétaire.

Priorités progressistes

McCollum a décrit l’économie comme une « reprise » après les années difficiles de pandémie et, si elle est réélue, elle a déclaré qu’elle continuerait à poursuivre des priorités progressistes. McCollum siège au puissant comité des crédits de la Chambre, où elle préside le sous-comité de la défense et siège au sous-comité intérieur-environnement.

« Je me suis efforcé de faire en sorte que la prochaine génération – qu’il s’agisse du climat, de l’éducation, des soins de santé – sur toutes ces choses qui ont un impact sur notre vie quotidienne, que lorsque le gouvernement fédéral joue un rôle dans ce domaine, il agisse », a déclaré McCollum.

McCollum a déclaré que la Chambre, sous la direction républicaine, avait empêché le Congrès de terminer son travail à temps, et que les districts scolaires et les gouvernements locaux qui dépendent de l’aide fédérale avaient besoin d’un leadership national plus fiable.

Comme ce fut le cas en 2022, Xiong a brossé un tableau de la vie dans le district comme celui où les électeurs ont du mal à progresser – ce qui, selon elle, appelle un nouveau leadership.

« Nous élisons un démocrate depuis si longtemps, depuis 60 à 70 ans, et je pense que nous n’avons vu aucun changement », a-t-elle déclaré, soulignant l’émergence d’un « campement de sans-abri Hmong » à Saint-Pétersbourg. Paul comme exemple des luttes du quartier.

« Ce n’est pas ce que je trouve lorsque je fais du porte-à-porte. Les gens cherchent à consacrer du temps et de l’énergie à leurs communautés, à leurs écoles, à leurs églises, synagogues et mosquées, et ils veulent construire une communauté plus forte », a-t-elle déclaré.

McCollum est diplômé de l’Université St. Catherine et a grandi à South St. Paul. Avant d’être élue au Congrès en 2000, elle a siégé au conseil municipal de North St. Paul et à la Minnesota House.

Xiong fait face à une forte ascension face à McCollum, qui bat généralement ses challengers républicains de plus de 30 points de pourcentage. Et à la mi-octobre, McCollum avait dépensé environ 1,3 million de dollars pour sa course, soit environ 15 fois plus que les 85 000 dollars de Xiong.

Articles connexes