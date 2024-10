La représentante Alexandria Ocasio-Cortez rallie les électeurs à Reading pour les démocrates

Le message était clair et cohérent, répété à maintes reprises samedi après-midi à l’intérieur du complexe Geigle du Reading High School.

Il ne reste que 16 jours avant le jour du scrutin. Ce qui signifie qu’il est temps de creuser et de faire un dernier effort.

Environ 200 habitants du comté de Berks se sont rassemblés samedi au Geigle pour entendre la représentante américaine Alexandria Ocasio-Cortez parler de ce qu’elle a décrit comme l’importance d’élire les démocrates de haut en bas du scrutin et les efforts qu’il faudra pour y parvenir.

Ocasio-Cortez, dont le 14e district du Congrès à New York comprend des parties du Queens et du Bronx, a parlé de l’importance de travailler avec ses collègues démocrates pour adopter une législation qui, selon elle, donne la priorité aux gens. Elle a exhorté les participants non seulement à aller voter, mais aussi à s’assurer que les autres membres de leur communauté votent également.

« Je veux demander quelque chose à chacun d’entre vous ici aujourd’hui, parce que nous ne nous organisons pas, nous nous organisons », a-t-elle déclaré. « Nous devons amener nos familles aux urnes, nous devons amener nos amis aux urnes et leur faire savoir pourquoi voter est important.

« Parce que ne pas voter, c’est voter », a-t-elle poursuivi. « Ne pas voter est un choix, c’est un choix actif. Et si nous nous excluons, ce que nous choisissons, c’est de permettre à quelqu’un d’autre de décider de notre avenir.

L’importance de la lecture

Ocasio-Cortez a expliqué comment une ville comme Reading, située dans l’un des États les plus importants du pays, jouera un rôle clé pour déterminer si l’ancien président Donald Trump ou la vice-présidente Kamala Harris se retrouveront à la Maison Blanche.

« La lecture va décider de cette élection », a-t-elle déclaré.

Ocasio-Cortez a déclaré que les gens du monde politique regardent souvent une ville comme Reading, qui a un historique de faible participation électorale, et pensent que cela ne vaut pas la peine d’y consacrer du temps pour faire campagne.

«Je ressens le contraire, j’ai l’impression que les gens ne votent pas parce que nous ne venons pas dans ces endroits», a-t-elle déclaré. « C’est pourquoi je suis ici. »

La représentante américaine Alexandria Ocasio-Cortez vidéos des coulisses des pom-pom girls de Reading High alors qu’elles se produisent pour Reading et Berks Democrats samedi au Geigle. (BILL UHRICH/AIGLE DE LECTURE)

Ocasio-Cortez a déclaré qu’elle avait bâti sa carrière en tendant la main à des personnes qui se sentent oubliées par le système politique et décident à leur tour de ne pas y participer. Lorsqu’elle s’est présentée pour la première fois aux élections en 2018, a-t-elle déclaré, elle a réussi à gagner non pas en conquérant les électeurs traditionnels, mais en en activant de nouveaux.

« Nous avons travaillé avec une large coalition de personnes qui, comme d’habitude, en avaient assez de la politique », a-t-elle déclaré. « Et nous avons décidé de faire quelque chose que tout le monde vous dit de ne pas faire : nous avons parlé à des gens qui n’ont pas voté.

« Nous avons parlé à des gens qui avaient l’impression que le système ne se souciait pas d’eux, donc ils ne s’en soucieraient pas », a-t-elle ajouté. « Nous avons parlé à toutes sortes de personnes et ce qui s’est passé le jour du scrutin, c’est que le taux de participation a augmenté de 65 %. »

Ocasio-Cortez a déclaré qu’elle pensait qu’une situation similaire pouvait se produire à Reading.

« Ce que je dis souvent, c’est que certains des plus grands électeurs de cette élection ne sont pas du rouge au bleu, ils sont du canapé à la cabine », a-t-elle déclaré.

Connexion avec la Pennsylvanie

La lecture est quelque peu familière à Ocasio-Cortez. Elle a déclaré à la foule samedi que lorsque son grand-père a quitté Porto Rico pour la première fois pour s’installer sur la zone continentale des États-Unis, il s’est installé à Pottstown, à proximité.

Elle vivait dans le Bronx et a déclaré qu’elle avait passé son enfance à conduire devant Reading, faisant la navette entre New York et Pottstown.

La ville est importante pour elle, a déclaré Ocasio-Cortez. Et c’est également une partie importante du chemin parcouru par Harris pour remporter la présidence – ce qui serait un gros problème pour des communautés comme celles de Reading.

« Kamala Harris sera la première femme présidente des Etats-Unis », a-t-elle déclaré. « Elle est fille d’immigrés, c’est une femme noire qui sera une dirigeante puissante pour ce pays et elle vient d’un milieu ouvrier.

« Mais comme nous le savons, si vous venez d’un milieu ouvrier, vous devez travailler deux fois plus dur pour arriver à moitié moins loin », a-t-elle ajouté. « Si vous êtes une femme, vous devez travailler deux fois plus dur pour arriver à la moitié du chemin. Si vous êtes une femme noire, si vous venez d’une famille d’immigrés, vous travaillez quatre fois plus.»

Et elle a dit que cela inclut cette dernière partie de la campagne.

« Nous savons que les règles du jeu ne sont pas égales », a déclaré la députée. « Nous savons que c’est vrai, mais nous savons aussi que c’est possible. Elle doit travailler, et nous devons travailler, 100 fois plus dur pour y parvenir.

Ocasio-Cortez a déclaré que beaucoup de travail était nécessaire non seulement pour garantir que Harris devienne présidente, mais aussi pour élire les démocrates de haut en bas des urnes afin que son programme puisse réussir.

La représentante américaine Alexandria Ocasio-Cortez pose pour un selfie avec un participant à un rassemblement des démocrates de Reading et de Berks samedi à Geigle. (BILL UHRICH/AIGLE DE LECTURE)

Houlahan parle

L’un de ces candidats rejetés est la représentante américaine Chrissy Houlahan, qui a organisé la visite d’Ocasio-Cortez à Reading High samedi.

Houlahan, un démocrate du comté de Chester élu pour la première fois au Congrès en 2018, est en compétition contre le républicain Neil Young aux élections générales. Les deux sont en compétition dans le 6e district du Congrès, qui couvre une partie des comtés de Chester et Berks, dont Reading.

Elle a encouragé la foule à rester concentrée sur les dernières semaines cruciales de la campagne.

« Ignorez les sondages, ignorez les experts, ignorez les haineux, ignorez tous les gens qui essaient de vous rendre la vie misérable. Assurez-vous de continuer ce que vous faites depuis plusieurs mois », a-t-elle déclaré.

Houlahan a fait écho au sentiment d’Ocasio-Cortez sur l’importance d’élire Harris, affirmant que l’alternative serait désastreuse.

« Si nous réélisons l’ancien président, il a promis – et croyez-le – des expulsions massives », a-t-elle déclaré, faisant référence aux commentaires tenus par Trump pendant la campagne. « Il a promis – et croyez-le – de retourner l’armée contre ses ennemis. Il dit que la solution au crime passe par une purge d’une journée.

Houlahan a déclaré que Trump avait joué un rôle dans la suppression de l’autonomie corporelle des femmes, faisant référence à la nomination des juges de la Cour suprême qui ont annulé la décision Roe contre Wade qui a établi un droit constitutionnel à l’avortement. Elle a déclaré qu’il avait traité des hommes et des femmes en uniforme de « suceurs » et de « perdants » et qu’il avait félicité l’homme d’affaires Elon Musk pour avoir licencié des travailleurs.

« Voilà donc ce qui est en jeu », a-t-elle déclaré. « S’il vous plaît, comprenez quels sont les enjeux. »

Avant que Houlahan ne monte sur scène, plusieurs autres élus démocrates se sont adressés à la foule. Cela incluait le maire de Reading, Eddie Moran ; La représentante américaine Madeleine Dean du comté de Montgomery, qui représente certaines parties de Berks dans le 4e district du Congrès, la sénatrice d’État Judy Schwank, le représentant d’État Manny Guzman et le représentant d’État Johanny Cepeda-Freytiz.

Un groupe de démocrates du comté de Berks accueille samedi la représentante américaine Alexandria Ocasio-Cortez au complexe Geigle du lycée Reading. (BILL UHRICH/AIGLE DE LECTURE)