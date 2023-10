La représentante Alexandria Ocasio-Cortez condamne « la haine et l’antisémitisme » lors d’un rassemblement pro-palestinien

La représentante Alexandria Ocasio-Cortez, DN.Y., a condamné « le sectarisme et l’insensibilité » affichés lors d’un rassemblement pro-palestinien organisé ce week-end et promu par certains de ses alliés.

Le rassemblement s’est tenu dimanche à Times Square alors qu’Israël se remettait d’une attaque surprise massive la veille par des militants du Hamas, qui ont tué et kidnappé plus d’un millier de civils israéliens.

Malgré une forte présence policière lors du rassemblement, il y a eu quelques affrontements entre des militants pro-palestiniens, dont les pancartes présentaient l’attaque comme une forme légitime de résistance politique, et des manifestants pro-israéliens, qui ont qualifié les manifestants de sympathisants antisémites et terroristes.

Le rassemblement avait été promu par les Socialistes démocrates d’Amérique, un groupe de gauche qui a contribué à l’élection d’Ocasio-Cortez et d’autres progressistes, mais il a été critiqué par certains de ses propres élus pour avoir soutenu l’événement, qui a eu lieu avant même qu’Israël ne soit capable de compter les morts.

« Il ne devrait pas être difficile de mettre fin à la haine et à l’antisémitisme là où nous les voyons. C’est un principe fondamental de la solidarité », a déclaré Ocasio-Cortez dans un communiqué. déclaration partagé pour la première fois avec la filiale new-yorkaise de Politico lundi soir.

« L’intolérance et l’insensibilité exprimées dimanche à Times Square étaient inacceptables et nuisibles en ce moment dévastateur », a poursuivi la députée. « Cela ne parlait pas non plus au nom des milliers de New-Yorkais qui sont capables de rejeter les horribles attaques du Hamas contre des civils innocents. ainsi que les graves injustices et violences auxquelles les Palestiniens sont confrontés sous l’occupation.

Alors que le Parti démocrate traditionnel reste massivement favorable à Israël, l’aile gauche du parti est devenue de plus en plus favorable à la cause palestinienne ces dernières années, certains comparant le traitement israélien des Palestiniens à l’apartheid en Afrique du Sud et promouvant des actions anti-israéliennes comme le boycott, Mouvement de désinvestissement et de sanctions (BDS).

Les dirigeants juifs, y compris certains de gauche par ailleurs sympathiques au sort des Palestiniens, expriment depuis longtemps leur inquiétude quant au fait que ce type de rhétorique et d’action ciblée contribue à normaliser l’antisémitisme, créant un vilain point de friction au sein du mouvement progressiste et entre le mouvement et le Parti démocrate. , qui a éclaté à plusieurs reprises.

Ocasio-Cortez et d’autres progressistes ont tenté de combler le fossé en exprimant leur soutien aux Palestiniens tout en réaffirmant leur soutien au droit d’Israël à exister, mais ils ont souvent été critiqués, accusés principalement d’être trop indulgents envers les militants palestiniens.

Plus tôt, elle avait qualifié les événements du week-end de « dévastateurs pour tous ceux qui recherchent une paix durable et le respect des droits de l’homme en Israël et en Palestine » et avait déclaré : « Je condamne l’attaque du Hamas dans les termes les plus fermes possibles ».

Mais elle a également appelé à un « cessez-le-feu et à une désescalade immédiats », ce qui n’est pas acceptable pour Israël et ses alliés, y compris les États-Unis, alors qu’Israël s’apprête maintenant à détruire le Hamas.