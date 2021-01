Président des États-Unis nouvellement assermenté, Joe Biden a montré ses talents de diplomate lors d’une récente conférence de presse où il a détourné en douceur une question qui lui était posée par un journaliste. Mardi, le leader démocrate a été interrogé sur ce qu’il avait discuté avec le président russe Vladimir Poutine lors d’un récent appel entre les dirigeants. La question a été posée par le correspondant de Fox News, Peter Doocy. Le dirigeant de 78 ans partait au moment où la question a été posée et a répondu: «Vous». La réponse a provoqué le rire des journalistes. Biden a ajouté: « Il fait de son mieux », alors qu’il s’éloignait de la presse.

Un président avec un sens de l’humour. Aimer. Peter Doocy de Fox News demande à Biden de quoi il a parlé à Poutine. pic.twitter.com/4steGy7gcR – Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) 26 janvier 2021

Le clip vidéo a été partagé sur Twitter mercredi par Rex Chapman. Le message a été vu 962,9k fois par les utilisateurs et a été aimé par plus de 28,7k personnes. Il a reçu des réactions mitigées, certains louant le sens de l’humour de Biden tandis que d’autres se demandent pourquoi il a esquivé la question. L’un des critiques a écrit qu’il était drôle de voir comment les gens maintiennent Biden à un niveau plus élevé que le dernier président. Il a en outre écrit que la vidéo montre un journaliste essayant de tenir Biden responsable en tant que dirigeant élu avec une question inopportune, mais aucun appât n’a été pris.

C’est drôle comment les gens maintiennent Biden à un niveau plus élevé que le dernier président, je me demande pourquoi? Un journaliste a tenté d’obtenir un « gatcha! » moment avec une question inopportun, et aucun appât n’a été pris. – Leandro Gonzalez (@LeGoXaero) 27 janvier 2021

Pendant ce temps, un autre utilisateur a tweeté en faveur de Biden et a appelé le journaliste de Fox News. Brittany, utilisateur de Twitter, a écrit qu’il est important que les téléspectateurs sachent ce qui a conduit à cette rencontre. Elle a dit que Doocy avait été «antagoniste et méritait» le genre de réponse qui lui avait été donnée par Biden.

Ce qui a conduit à cette rencontre est important. Doocy a été antagoniste et l’a mérité. C’est mon président! 👊 – Bretagne 😷 (@ britt4jade) 27 janvier 2021

La chaîne Fox News a été approuvée par l’ancien président américain Donald Trump car elle faisait appel à son image et à ses partisans. Par conséquent, de nombreux partisans de Biden pensent que la réponse spirituelle du président actuel était une sorte de camouflet à la chaîne.

Selon un communiqué de presse Par la Maison Blanche, Biden s’est entretenu avec Poutine mardi et a choisi un certain nombre de questions qui ont fait l’actualité. Biden a également exprimé le soutien total des États-Unis à la souveraineté de l’Ukraine et a mentionné certains problèmes bilatéraux graves tels que le piratage de SolarWinds, les informations selon lesquelles la Russie aurait accordé des primes aux soldats américains en Afghanistan, l’ingérence dans les élections américaines de 2020 et l’empoisonnement d’Alexie Navalny. Adoptant une position plus stricte, contrairement à son prédécesseur Trump, Biden a clairement indiqué que les États-Unis agiraient fermement pour défendre leurs intérêts nationaux en réponse aux actions de la Russie qui leur nuisent à eux ou à leurs alliés.

Le président russe fait face à des manifestations dans tout le pays après l’arrestation du chef de l’opposition Alexie Navalny au début du mois. Alexie était retourné en Russie après s’être remis d’un empoisonnement potentiellement mortel qui aurait été ordonné par les dirigeants russes en août 2020.