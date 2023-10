La réponse simple de LeBron James pour ne pas prendre sa retraite : « J’ai beaucoup plus à donner »

EL SEGUNDO, Californie — La dernière fois que LeBron James s’est adressé officiellement aux journalistes, il a fait allusion à sa retraite à la fin de sa conférence de presse avant de se lancer dans une intersaison d’incertitude soudaine.

Lundi, 133 jours plus tard, lors de la journée médiatique des Lakers de Los Angeles avant la saison 2023-24, James a finalement expliqué pourquoi il était revenu pour sa 21e saison.

« J’ai l’impression d’avoir beaucoup plus à donner dans le réservoir », a déclaré James d’un ton neutre.

James, qui aura 39 ans en décembre, a ajouté qu’il avait décidé de revenir après des semaines d’introspection et de discussion avec sa famille, ainsi que d’avoir regardé ses deux fils, Bronny et Bryce, jouer au basket cet été.

Bronny, qui a subi un arrêt cardiaque lors d’un entraînement de basket-ball à l’USC en juillet, « se porte extrêmement bien » et a subi une opération chirurgicale réussie à la clinique Mayo de Rochester, dans le Minnesota, selon James, qui a déclaré qu’il allait consacrer sa saison à Bronny. .

« Il a (commencé) son processus de rééducation pour revenir sur le terrain cette saison avec ses coéquipiers et l’USC », a déclaré James. « Et il a subi une opération chirurgicale réussie, mais il est en pleine forme. C’est définitivement un tourbillon et beaucoup d’émotions pour notre famille cet été. Mais la meilleure chose que nous avons, c’est l’autre. Et nous sommes restés les uns derrière les autres et avons donné de la force à Bronny tout au long du processus. Nous sommes heureux de voir où il en est aujourd’hui et nous avons hâte de voir ce que son avenir lui réserve encore.

Quant à son propre avenir, James, qui dispose d’une option de joueur de 51,4 millions de dollars pour la saison 2024-25, a déclaré qu’il n’était pas prêt à s’engager dans le basket-ball au-delà de cette saison.

« Je ne sais pas », a répondu James en réponse à une question sur la question de savoir si cela pourrait être sa dernière saison. « Je ne sais pas. »

Lorsqu’on lui a demandé de développer cette réponse, James a répondu en haussant les épaules et en secouant la tête.

« Non, je ne peux pas, parce que je ne sais pas », a déclaré James. «Je suis heureux en ce moment. Je suis surexcité. J’ai hâte d’être à demain et de commencer le camp d’entraînement. Mais je ne sais pas à quoi ressemblera la fin de ce chemin, ni la fin de la saison. Je n’ai aucune idée. »

James, qui est fortement intéressé à représenter à nouveau l’équipe olympique masculine américaine et qui a recruté d’autres stars, ne s’engagerait pas non plus à participer aux Jeux olympiques de 2024.

« Je suis intéressé », a déclaré James. « Nous allons voir ce qui se passe. Mais pour ce qui est du bilan physique, je ne sais pas, on verra comment je me sens en fin de saison. Mais d’après les joueurs que nous avons ici et auxquels je peux penser de mémoire et qui pourraient remplir cette liste, je ne pense pas que ce serait trop difficile physiquement. Je n’aurais pas grand-chose à faire. Je veux dire, rebondir un peu, passer un peu, défendre, bloquer quelques tirs, vous savez. Mais nous verrons. Nous allons voir ce qui se passe. »

ALLER PLUS LOIN « Nous avons rétabli le gène de la compétition » : les Lakers répondent aux attentes après un été productif

James a prouvé la saison dernière qu’il pouvait encore performer à un niveau élite, avec une moyenne de 28,9 points, 8,3 rebonds et 6,8 passes décisives en saison régulière. Mais pour la troisième saison consécutive, et la quatrième fois en cinq saisons à Los Angeles, James a subi une blessure grave, se déchirant un tendon du pied droit fin février. James a raté 111 matchs au cours de ses cinq saisons avec les Lakers en raison d’une blessure, un contraste frappant avec les 71 qu’il a ratés en raison d’une blessure au cours de ses 15 premières saisons en NBA.

Après de multiples consultations, notamment avec quelqu’un qu’il a surnommé le « LeBron des pieds », James est revenu quatre semaines plus tard, avec huit matchs à jouer en saison régulière, et a aidé les Lakers à remporter la septième place. James, Anthony Davis, Austin Reaves et un casting de soutien profond qui a été remanié à la date limite des échanges ont propulsé les Lakers devant les Memphis Grizzlies, deuxième tête de série, et les champions en titre, les Golden State Warriors, en six matchs chacun. Mais les Lakers sont tombés sur les Denver Nuggets, qui ont balayé Los Angeles en finale de la Conférence Ouest en route vers leur premier championnat.

Lors du quatrième match de la série, James a réalisé un triple-double de près de 40 points – 40 points, 10 rebonds et neuf passes décisives – dans un effort herculéen qui n’était tout simplement pas suffisant. Il a dit que cela l’avait fait réfléchir à ses perspectives en matière de basket-ball.

« À ce moment-là, je ne savais pas s’il me restait quelque chose », a déclaré James. « J’étais épuisé. J’étais fatigué. Mentalement, j’étais dans trop d’endroits différents, mentalement. Et c’est ce qui a motivé ce commentaire. Ou cette déclaration. Parce que c’est exactement ce que je ressentais en ce moment. Mais je suis heureux de revenir pour une autre saison et d’aider cette équipe, je l’espère, à amener cette équipe en finale. C’est juste le but.

James n’a pas révélé s’il avait subi une opération au pied cet été, faisant suite aux commentaires qu’il a faits à son retour vers la fin de la saison régulière 2022-23. À l’époque, James avait déclaré : « S’il m’arrive de me faire opérer après la saison, vous ne le saurez pas. Je ne vous parle pas pendant l’intersaison, et au moment où la saison prochaine commencera, tout ira bien et je serai prêt à partir. Il a cependant précisé que soigner son pied était sa principale priorité en matière de basket-ball cette intersaison.

« Cet été, nous avons consacré beaucoup de temps à réhabiliter cela et à le ramener là où il doit être », a déclaré James. « Mais mon pied a très bien réagi lors de mes entraînements hors saison. J’ai hâte de voir comment il réagira pendant le camp d’entraînement et pendant toute la pré-saison avant la saison régulière. J’ai hâte de voir où j’en suis aujourd’hui.

Les Lakers prévoient de gérer davantage les minutes et la charge de travail de James que lors des saisons précédentes. L’entraîneur-chef des Lakers, Darvin Ham, a déclaré la semaine dernière que l’organisation visait à être plus efficace avec « les minutes de match en match, la vue d’ensemble, de mois en mois, les différentes sections du calendrier ».

Aussi réducteur que cela puisse paraître, les aspirations au championnat des Lakers seront probablement déterminées par la santé de James et sa capacité à continuer à produire en tant que joueur du top 10. En acceptant de revenir pour sa 21e saison, James a essentiellement confirmé qu’il pensait pouvoir le faire.

Même si l’âge de James commence à se montrer – James arbore maintenant un look poivre et sel alors que son fondu buzzcut caractéristique grisonne – il est convaincu qu’il peut éviter Father Time pendant au moins une saison de plus.

« Je me sens différent », a déclaré James. « Je n’ai pas 21 ans, c’est sûr. C’est un peu différent de se lever du lit chaque jour. Mais en ce qui concerne mon niveau d’énergie, je me sens plutôt bien.

(Photo du haut : Ronald Martinez / Getty Images)