La réponse sauvage d’une femme à la honte corporelle a choqué sa mère et les internautes applaudissent

L’humiliation corporelle est un concept assez courant où les gens donnent, sciemment ou inconsciemment, leur opinion non désirée sur le corps de quelqu’un d’une manière irrespectueuse. Alors que vous devez avoir rencontré de telles personnes et essayé de mettre fin à la conversation maladroite dans le silence, la réponse sauvage d’une femme à de tels commentaires a gagné Internet.

La femme sur Twitter, avec le nom d’utilisateur Gemmniqua, était dans une position similaire lorsqu’elle a fait face à une remarque non sollicitée sur sa prise de poids, mais contrairement à la plupart d’entre nous, elle ne s’est pas retenue et a proposé une réponse impertinente. Le 13 juin, elle a partagé qu’elle venait d’entrer dans sa maison lorsque l’amie de sa mère a déclaré qu’elle avait pris du poids. À l’avis non sollicité, elle a répondu en mentionnant qu’elle pensait la même chose à leur sujet. Elle a ajouté que sa réponse avait laissé son père rire hystériquement alors que sa mère était en état de choc total.

Je suis entré dans la maison et l’amie de ma mère a dit que j’avais pris du poids. J’ai répondu wow, je pensais la même chose pour toi. Mon père s’affairait et ma mère était en état de choc total. — 🌸🌺 (@gemmniqua) 13 juin 2021

Internet adore le retour impertinent alors que le tweet a pris d’assaut le monde numérique et a recueilli plus de deux millions de likes, plus de 21 000 retweets et comblé de centaines de commentaires d’internautes impressionnés. Un certain nombre de personnes ont écrit qu’elles aimaient sa réponse tandis que beaucoup ont déclaré qu’elles l’utiliseraient à l’avenir.

C’est un bon retour, laissez-moi noter ceci – K. (@lumieredek) 13 juin 2021

Un utilisateur a écrit qu’elle aimait la réponse intelligente et a ajouté que l’amie de sa mère ne parlerait pas la prochaine fois.

J’adore Gemma 😂😂😂 la prochaine fois, elle ne parlera plus — Afeeyah (@afeeyah) 13 juin 2021

Un autre commentaire plein d’esprit disait qu’elle s’était réveillée et avait choisi la violence.

Quelqu’un a tagué son ami et a écrit que c’est ainsi qu’il éduquera les masses à partir de maintenant.

Un internaute lui a demandé d’apprendre à être audacieux comme elle car ils en ont marre des jugements.

montre-moi comment être audacieux comme toi. J’en ai marre du jugement et je pleure à cause de ça😩🙃— JESS (@xmoonburnsx) 13 juin 2021

Que pensez-vous de la réponse de la femme ?

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici