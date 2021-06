La réponse sauvage de Lisa Haydon au troll qui a dit « il semble que vous soyez enceinte tout le temps »

Lisa Haydon est enceinte pour la troisième fois et va bientôt accueillir une petite fille avec son mari Dino Lalvani. L’acteur a deux fils Zack et Leo. Récemment, Lisa a fait la couverture de Harper’s Bazaar India dans laquelle elle affichait son ventre rond alors qu’elle posait en bikini à la plage. Elle a écrit: « Cela pourrait très bien être la grande finale des photos de grossesse sur mon flux pour la vie. »

L’un des utilisateurs a demandé à Lisa si elle aimait être enceinte tout le temps, ce à quoi l’acteur a eu une réponse étonnante. L’utilisateur a commenté : « On dirait que vous êtes enceinte tout le temps ! Aimez-vous être enceinte ? » Ce à quoi Haydon a répondu: « Oui, c’est un moment très spécial. Mais plus maintenant. J’attends avec impatience la vie après l’accouchement. »

Plus tôt lors d’une interaction avec le magazine, Lisa a parlé de sa troisième grossesse et de ses enfants en déclarant: « Notre troisième enfant – une fille – doit arriver le 22 juin, mais je peux déjà sentir les contractions, donc cela pourrait arriver plus tôt. Quand Zack est né, Dino et moi nous sommes dit : « D’où vient cet ange ? Et quand Leo est né, il était une force de la nature, et nous nous sommes dit « C’est notre enfant, l’autre est un ange ».

Elle a ajouté: « Zack, qui a quatre ans maintenant, est très excité à l’idée d’avoir une petite sœur… Je pense qu’il était un peu jaloux quand Leo est arrivé, mais il a maintenant hâte d’être un grand frère. »