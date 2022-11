La réponse sauvage de Desi Dadi à son petit-fils a Internet à Splits

Il y a tellement de vidéos qui deviennent virales quotidiennement sur les réseaux sociaux. Certains d’entre eux sont émotifs, tandis que d’autres sont hilarants. Les gens partagent un lien fort avec leurs grands-parents. Souvent, une conversation avec eux est trop douce à gérer et parfois une réponse sauvage de leur part peut également vous faire rire aux éclats. Récemment, une jolie conversation entre une grand-mère et son petit-fils a fait le tour d’Internet. Dans la vidéo désormais virale, un homme enregistre sa conversation avec sa grand-mère et la réponse sauvage de ce grand-mère pourrait vous laisser perplexe.

Le clip s’ouvre sur l’homme demandant à sa grand-mère si elle a prié pour son frère et s’il est né. Elle a accepté. Puis il a déclaré qu’elle avait prié pour sa sœur et qu’elle était née. Elle a de nouveau accepté. Après cela, il lui a demandé qui avait prié pour lui. La prochaine chose qu’elle a dite pourrait chatouiller vos drôles d’os.

“Dadi se panga nhi (Ne plaisante pas avec grand-mère)”, a écrit l’utilisateur dans la légende du message Twitter.

Regardez la vidéo ici :

Les utilisateurs du site de micro-blogging ont passé un moment de gala à réagir à la vidéo. L’un des utilisateurs a commenté: “Dadi bhi ese hi bolti hai meri (Ma grand-mère parle aussi de la même manière).”

Dadi bhi ese salut bolti hai meri 🤣😂— SaCh 🥂 (@SaChi_jain16) 16 novembre 2022

Un autre a dit: « Dadi se panga nhi, sabhi sigma rule ka nichod hai dadi ki answer (Ne plaisante pas avec grand-mère, c’est l’essence de toutes les réponses de dadi de la règle sigma).

दादी से पंगा नहीं, सभी सिग्मा रुल का निचोड़ है दादी की रिप्लाई😂😂— Santosh Yadav (@ Santosh03990639) 17 novembre 2022

La vidéo a recueilli plus de 17 000 vues depuis sa publication.

Plus tôt, une autre vidéo mignonne est devenue virale sur Instagram lorsqu’une fille a présenté son grand-père dans la vidéo. Le clip a fait fondre un million de cœurs lorsque la fille a poussé son grand-père à dire qu’elle était sa petite-fille.

